Hovedmannen i Lime-saken dømt til åtte års fengsel

Sajjad Hussain (44) var eier og sjef for dagligvarekjeden Lime, og var tiltalt for grov menneskehandel ved at han hentet minst ti pakistanere til Norge for å jobbe for seg.

Nå er han blant annet funnet skyldig i grov menneskehandel, en rekke brudd på arbeidsmiljøloven og flere grove bedragerier.

Men lagmannsretten frikjenner ham også på en lang rekke av de mange punktene i tiltalen.

Saken eksploderte for sju år siden, da politiet og flere offentlige etater aksjonerte mot 20 butikker i Lime-kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

Dommen falt fredag – hele to år etter at lagmannsretten startet sin behandling av ankene i den omfattende menneskehandelsaken høsten 2019.

Fakta om Lime-saken Politiet og flere offentlige etater aksjonerte høsten 2014 mot 20 butikker i Lime-kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

Etterforskningen var svært ressurskrevende, og saken er blitt omtalt som Norges største menneskehandelssak. Deler av tiltalen er også skilt ut og er blitt iretteført i egne saker senere.

13 personer ble tiltalt for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel. Rettssaken mot dem startet i Oslo tingrett 20. januar 2016.

Den opprinnelige tiltalen omfattet 34 brudd på straffeloven, arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven. Ifølge tiltalen ble ti pakistanere hentet til Norge. Seks av dem skal ha arbeidet over 3.000 overtidstimer i året i ulike Lime-butikker.

Hovedtiltalte er Sajjad Hussain. De øvrige tiltalte er familiemedlemmer og forretningspartnere av ham.

Rettssaken i tingretten ble kraftig forsinket. Dom falt 22. juni 2018. Hovedtiltalte ble dømt til ni års fengsel og til å betale 42,6 millioner kroner. En av de 13 ble frifunnet.

Både påtalemyndighet og de tolv som ble dømt i tingretten, anket dommen.

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet 3. september 2019



Ankesaken for én av de tiltalte er behandlet separat på grunn av helseproblemer. I juni i år ble en mann i 70-årene frikjent av lagmannsretten Denne mannen ble dømt til fengsel i to år og ni måneder i tingretten.



Fredag 10. september falt lagmannsrettens dom for de øvrige tiltalte



Hovedtiltalte Sajjad Hussain er dømt til åtte års fengsel i Borgarting lagmannsrett. Kilde: NTB



Mildere straff

Dommen i Borgarting lagmannsrett er ett år mildere enn den tingretten avsa, og hele fire år under aktors påstand på tolv års fengsel.



Hussain må dessuten tåle inndragning av over 26 millioner kroner – også dette beløpet er lavere enn i tingretten.

Advokat John Christian Elden er tilfreds med at både straffen og inndragningsbeløpet er redusert, men er uenig i at det domfelles for menneskehandel.

Han har siden ankebehandlingen startet anført at lovbruddene i Lime-kjeden omfattes av arbeidsmiljøloven og ikke straffelovens kapittel om menneskehandel.

– Dommen er på 1.248 sider, så den må leses før den ankes. Men mye ligger til rette for en prøving av lovanvendelsen her, sier Elden til NTB.

I september 2014 aksjonerte politiet mot Lime-butikker, som her på Tøyen i Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB

Aktor vurderer anke

– Jeg ser at lagmannsretten tilsynelatende har gjort de samme vurderingene for mange av de tiltalte som tingretten gjorde. Men jeg har bare raskt fått sett på slutningen og ikke fått satt meg inn i domspremissene, så jeg må ta forbehold, sier statsadvokat Geir Evanger til NTB kort tid etter at han fikk dommen oversendt fra domstolen.

Han bekrefter at det vil bli vurdert å anke blant annet straffeutmålingen til Høyesterett. I sin prosedyre begrunnet han påstanden om tolv års fengsel med «det store omfanget, både hva gjelder antallet fornærmede og tiden dette har foregått».

– Det er for tidlig å svare på nå, men er noe vi kommer til å vurdere de kommende ukene, sier han.

To frifunnet

Tolv personer har stått tiltalt i den svært omfattende saken – 14 personer har hatt status som fornærmet.

Ni av de tiltalte nektet straffskyld da ankebehandlingen startet, mens tre innrømmet delvis straffskyld.

Nå er ti av de tiltalte domfelt, mens to – en 64 år gammel mann og en 70-åring som nylig fikk sin dom i en separat prosess – er blankt frifunnet.

Straffene er gjennomgående lavere for de domfelte enn de tingretten ila for tre år siden.

Blant de domfelte er Sajjad Hussain foreldre, hans bror og brorens kone, samt Sajjads nåværende og tidligere kjæreste.

En av de tiltalte – hvis sak ble behandlet separat på grunn av helseproblemer – ble frikjent av lagmannsretten før sommeren. Han ble i tingretten funnet skyldig i medvirkning til menneskehandel og dømt til to og et halvt års fengsel.

Vil kreve oppreisning

Mannen som er omtalt som «taxisjåføren» i sakskomplekset ble frifunnet i saken. Han ble dømt til ett år i tingretten, en dom som han sonet i varetekt. Nå varsler hans advokat, Patrik Lundevall-Unger et massivt erstatningskrav.

– Det har vært en lang og belastende reise for vår klient både psykisk og fysisk. Han måtte leve å bli dømt i tingretten for menneskehandel. Vi føler en stor lettelse og man kan ikke forestille seg hvor krevende hele situasjonen har vært for vår klient og hans familie, sier forsvareren.

Han forteller at han vil gå gjennom dommen og vurdere sivilrettslig krav på vegne av klienten, herunder oppreisning.

– Han har også sittet i varetekt før da rettsmaratonen startet i tingretten etterfulgt med en hovedforhandling på nesten ett år i lagmannsretten. Vi har aldri hatt tvil om at vår klient må frifinnes, sier Lundevall-Unger.

Historisk omfang

De tolv tiltalte er blitt forsvart av til sammen 25 advokater. Aktoratet består av i alt fem aktører. I tillegg kommer tre bistandsadvokater og fire tolker. Rent fysisk hadde ikke domstolen plass til alle som skulle ha en rolle i hovedforhandlingen, og måtte bygge om den største rettssalen i det gamle bygget før retten kunne settes.

Koronautbruddet i fjor førte til betydelige forsinkelser i saksgangen, men Evanger kjenner likevel ikke til noen annen sak i norsk rettshistorie som har hatt et slikt omfang og varighet som Lime-saken. Selve domspapirene teller hele 1.248 sider.

Tiltalen alene var over 50 sider lang. Når lagmannsretten nå avsier dom, er det over fem og et halvt år siden den begynte sin gang gjennom rettssystemet, da Oslo tingrett startet sin behandling.