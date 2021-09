Det Jonas hvisker til Jens er i ferd med å forandre verden

Det var dagen etter stortingsvalget, og Arbeiderpartiet hadde sentralstyremøte for å diskutere valgnederlaget. Samtidig var to passasjerfly kapret og på vei mot tvillingtårnene på World Trade Center i New York.

Ingen visste at denne dagen var starten på store endringer som skulle komme til å gripe langt inn i menneskers privatliv, verden over.

På sentralstyremøtet var daværende statsminister Jens Stoltenberg og hans personlige sekretær, Jonas Gahr Støre.

– Jeg var ute av møtet og i rommet der pressen satt og ventet, da det første flyet hadde fløyet inn i tvillingtårnene. Den nyheten ble delt med sentralstyret, men historien var da at det var en ulykke, minnes Støre.

– Så var jeg ute en gang til, og sto og så på TV-skjermen at det fløy inn et fly til, forteller han videre.

Da var det ikke lenger tvil. Verden sto ovenfor det frykteligste terrorangrepet man kunne forestille seg.

Statsminister Jens Stoltenberg snakker med pressen etter at han ble informert av sin personlige sekretær Jonas Gahr Støre om terroraksjonene i New York og Washington. Foto: Knut Falch / NTB Foto: Knut Falch

Støre orienterte Stoltenberg om hendelsen i presserommet, og øyeblikket ble fanget av NTBs fotograf Knut Falch.

– Det som da var et sentralstyremøte med et trist bakteppe fordi vi hadde tapt valget, fikk en dramatisk omskiftning til at dette var et terrorangrep. Det ble nødvendig å dra tilbake til Statsministerens kontor og det ble et tema om hvorvidt man kunne være utrygg i høye bygninger også i Norge.

– Det var en veldig, veldig alvorlig stemning, og det gikk bilder på skjermen hele tiden, sier Støre.

Alvorligheten av katastrofen ble tydelig gjennom TV-bildene som rullet direkte på de amerikanske kanalene. Men alvoret fikk en ny dimensjon etter hvert som man skjønte hvem som sto bak.

– Da det ble klart hvem som sto bak, begynte diskusjonen med en gang. Det var klart at dette var en verdenshistorisk begivenhet som ville føre til dramatiske endringer, sier Støre.

Afghanistan ble fort lokalisert som landet hvor terrorplanene ble lagt, og stedet folk var trent til å gjennomføre angrepene. Det gikk ikke mange uker før USA gikk til angrep.

I den første tiden etter terrorangrepene fikk USA sympati og støtte ikke bare fra sine mangeårige allierte, men også fra mange av sine innbitte motstandere. Sympatibølgen svant imidlertid etter hvert.

– Afghanistan ble angrepet av USA noen uker senere den høsten. De 20 årene med nærvær i Afghanistan har endt med at mange av de som styrte på det tidspunktet er tilbake i regjering, sier Støre.

– Det er et stort nederlag. Ikke minst for afghanere som skal oppleve Talibans regime på nytt, men også for alle de landene, inklusive Norge, som har vært der i håp om å få til noe annet enn det som har skjedd, sier AP-lederen.

11. september har fått store konsekvenser for mennesker både i og utenfor USA. Regjeringer verden over har blant annet vedtatt omfattende sikkerhetslover – med konsekvenser for befolkningens personvern.

Millioner av mennesker i både USA og Europa har måttet bli vant til overvåking av sikkerhetskameraer, og privat kommunikasjon kan fanges opp av skjulte overvåkingsverktøy.

Noe av det mest merkbare var endring i flytrafikken. Flyplasser har blitt sikkerhetslabyrinter, og passasjerer må forholde seg til en rekke regler og kontroller.