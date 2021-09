Slik selger TV-kjendisene hardporno på internett

Det er flere norske kjendiser som har tatt steget fra å selge nakenbilder og nakenvideoer på OnlyFans, til å selge porno. Dette foregår både i innboksen på OnlyFans, men også på pornonettsider.

Den siste tiden har særlig to kjendiser fått oppmerksomhet i sosiale medier. De lager porno sammen, og bruker et alias. De to TV-kjendisene har en stor og ung fanskare på sosiale medier.

Én av dem har deltatt på et av Norges mest populære familieunderholdningsprogram.

Pornovideoene de lager er svært grafiske, filmet tett på kvinnen og overlater lite til fantasien. Videoene God kveld Norge har sett inneholder dramaturgisk oppbygning, samt penetrering og utløsning.

Lett tilgjengelig

Dette er OnlyFans OnlyFans er en sosial nettplattform, grunnlagt i 2016.

Kjendiser, influensere og andre innholdsskapere kan publisere bilder og innhold som kun er tilgjengelig for betalende abonnenter.

Prisen for et abonnement bestemmes av brukeren selv.

Betalende kan også kjøpe personlig, skreddersydd innhold for avtalte priser.

Flere bruker tjenesten til å selge lettkledde bilder, nakenbilder og seksualisert innhold.

Pornoduen har to OnlyFans-kontoer. På den ene bruker de ekte navn, men på den andre bruker de et alias. Det er dette aliaset de også bruker på pornonettsider.

De bruker Instagram-kontoen sin som en slags salgsplattform for den offentlige OnlyFans-siden, men for å finne hardpornoen må man vite hva aliaset deres er.

For følgerne deres i sosiale medier er det relativt lett å finne dette aliaset, og flere har postet at de vet hva aliaset er. Bildene de poster for å promotere pornoen, kan enkelt identifisere hvem som er personene bak aliaset.

Er du på en pornoside og/eller OnlyFans, og ønsker å fortelle hvorfor? Har du andre tips om dette temaet? Send gjerne en mail: line.haus@tv2.no.

– Uheldig utvikling

Jens Christoffer Skogen er forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI). I fjor begynte han med et forskningsprosjekt han skal arbeide med i ni år, som går under tittelen «Sosiale medier - psykisk helse og trivsel blant ungdom».

Han sier at influensere har et stort påvirkningspotensial for sine unge følgere, blant annet fordi de ikke er ferdig utviklet kognitivt, begrepsmessig og følelsesmessig.

At mange av influenserne som før «kun» delte lettkledde bilder nå også selger sexvideoer, tror han er en uheldig utvikling.

– Når det gjelder influensere som promoterer og selger seksualisert innhold for sine tilhengere på sosiale medier, tenker jeg at det er en potensielt uheldig utvikling. Tidligere forskning blant ungdom har vist at det å bli eksponert for seksualisert innhold henger sammen med blant annet et negativt kroppsbilde og risikabel seksualatferd.

– Det har også tidligere blitt knyttet til andre problemer, som tidlig rusbruk, atferdsproblemer og symptomer på depresjon – men det er mer uvisst. Selv om årsakssammenhengen ikke er kjent, er det rimelig å anta at eksponering av seksualisert innhold i alle fall bør begrenses blant barn og yngre ungdom.

Ønsker å være forbilde

Den kvinnelige delen av pornoduoen har tidligere uttalt at hun ønsker å være et forbilde for andre jenter. Hun har titusener av følgere på Instagram.

God kveld Norge har vært i kontakt med kvinnen, og blant annet stilt spørsmål om denne oppførselen passer til et forbilde og hvorfor de lager sexvideoer.

Hun vil ikke svare på dette, men hevder overfor TV 2 at videoen er «hacket og manipulert». Siden hun er gjenkjennelig på videoene, fikk hun spørsmål om hvordan disse er manipulert. Det svarte hun ikke på.

Den mannlige delen av pornoduoen har i likhet med kvinnen titusener av følgere på Instagram.

På videoene som ligger på pornosider filmer han kvinnen tett, men er selv lite med – med unntak av kjønnsorganet. Dramaturgien handler om henne.

Han har ikke svart på våre gjentatte forespørsler.

Fått bekymringsmeldinger fra foreldre

Fagutvalget for influensermarkedsføring (FIM) er en organisasjon som jobber med å redusere kropps- og utseendepress i sårbare unge målgrupper.

Gjennom sommeren fikk FIM flere bekymringsmeldinger fra foreldre og søsken til unge personer som aktivt følger influensere som reklamerer for OnlyFans på Instagram. I en rapport skriver FIM:

«Det er kanskje lett å tjene penger på å selge nakenbilder til fans på Only Fans, men selv om det fører til lettjente penger, betyr ikke det at det nødvendigvis er lurt å gjøre dette. Det er eksempler som dette flere trekker frem i sine bekymringsmeldinger».

Håvard Kvernaas Bakken, sekretariatsleder FIM, reagerer når han får høre at flere av disse influenserne har gått over til hardporno.

– Hvis det er slik at influensere med store følgerskarer blant unge på sosiale medier promoterer porno, er det selvfølgelig uheldig. Vi ønsker at influencere med mange unge følgere skal vise ansvarlighet.

At slik promotering og salg ofte foregår skjult for foreldre og voksne gjør det enda mer bekymringsverdig, ifølge FHI-forsker Skogen. Han mener også at promotering og salg av seksualisert innhold til barn og unge sannsynligvis har noen økonomiske og juridiske aspekt som er uheldig.

– Sammenhengene som er beskrevet over gjenspeiler ikke nødvendigvis årsakssammenhenger, og barn og unges psykiske helse og trivsel påvirkes av mange faktorer – og en eventuell negativ påvirkning fra influensere er bare en liten del av dette. Det er likevel grunn til å følge opp dette fenomenet, både fra foreldre/voksne, media og forskning.

Viske ut forskjeller

Skogen poengterer at seksualisert innhold på internett og sosiale medier ikke er et nytt fenomen, og er lett tilgjengelig. Han mener likevel det er uheldig om dette aktivt promoteres og selges av enkeltpersoner med stor innflytelse på sine unge følgere.

– Det kan få negative konsekvenser for enkeltindivider, men det bidrar kanskje også til å viske ut forskjellen mellom hva som «normalt» og hva som ikke er normalt når det gjelder kropp, nakenhet og seksualitet. Det kan være særlig uheldig for yngre ungdom av de samme grunnene som er nevnt ovenfor (mindre kognitiv og følelsesmessig moden) om promotering og salg av seksualisert innhold blir en del av ungdomskulturen – enten de deltar selv eller ikke.

Etter at mange begynte å snakke om pornosidene til duoen, og etter at God kveld Norge kontaktet dem, har pornoduoen slettet flere av kontoene sine og gjort noen endringer.