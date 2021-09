Dagen som endret alt

Fire sivile fly ble kapret av terrorister fra al-Qaida, og ble brukt i selvmordsoppdrag som rammet USA. To av flyene styrtet med få minutters mellomrom i World Trade Center i New York.

Utallige bilder fra nyhetsfotografer, sikkerhetskamera, vitner, hjelpepersonell og andre, har dokumentert terrorangrepet der nesten 3000 mennesker ble drept.

KAPRET: Et kapret rutefly like før det kræsjer i den andre tårnet av Twin Towers i New York. Foto: Seth McAllister / AFP

EKSPLOSJON: Det andre flyet eksploderer når det treffer skyskraperen, noen minutter etter at det første flyet rammet det nordlige tårnet. Foto: Seth McAllister / AFP

INTENS BRANN: Brannen hadde allerede utviklet seg i toppen av den nordlige tårnet, når det andre flyet ekploderer inn i det sørlige tårnet av Twin Towers. Foto: Chao Soi Cheong / AP Photo

DØDSFELLE: Mange er fanget i en dødsfelle når de eksplosive brannene utvikler seg i de to tårnene. Foto: Stan Honda / AFP

Bildene dokumenterer det enorme omfanget av terrorangrepet, kaoset og følelsene som utspant seg denne dramatiske dagen i USA.

Dramaet kunne sees over store områder av millionbyen. Noen mennesker klarte å flykte gjennom nødutganger i tårnene, mens andre ble bedt om å holde seg i ro i de øvre etasjene av bygningene. Brannfolk kom til for å hjelpe, og ble også rammet når det to bygningene etter hvert skulle kollapse.

Det spredte seg en frykt blant innbyggerne, og folk var enten apatiske tilskuere eller prøvde å flykte fra byen.

TILSKUERE: På gatene nedenfor ble sjokkerte mennesker vitner til brannene som utviklet seg. Foto: Amy Sancetta / AP Photo

KOLLAPSER: Etter hvert blir skadene så store at begge tårnene kollapser. Foto: Jeff Christensen / Reuters

HJELPELØSE: Mens mange tusen er fanget i de to tårnene, så gir de to enorme skyskraperne etter. Foto: Helene Seligman / AP

FLYKTER: Evankuerte og nyskjerrige tilskuere skjønner plutselig at de må flykte i det de enorme skyskraperne kollapser. Foto: Amy Sancetta / AP Photo

SKREKK: Mens skysraperne blir knust løper folk for livet med en sky av røyk i hælene. Foto: Doug Kanter / AFP

STØVSKY: En mann puster gjennom et lommetørkle mens han rømmer fra den enorme røykskyen som legger seg over Manhatten. Foto: Stan Honda / AFP

IKONISK: Dette bildet av Marcy Borders som er dekket av støv etter å ha overlevd terrorangrepet, er et av de mest ikoniske bildene fra den dramatiske dagen. Borders som ble kjent etter dette bilde, døde av kreft i 2015, bare 42 år gammel.. Foto: Stan Honda / AFP

Bildene viser frykten blant menneskene, men også folk som bidrar for å hjelpe mennesker i nød. I tillegg til de 19 kaprerne, døde 2 979 personer i terrorangrepet.

De døde var fordelt på 265 ombord på de fire flyene, 2 606 i tårnene og på bakken i World Trade Center og 125 i Pentagon. Blant de døde var 343 brannkonstabler og 71 politimenn. Brannkonstablene og politimennene har blitt hyllet for å ofre livet sitt i et forsøk på å hjelpe andre.

FRYKT: Folk begynner å skjønne omfanget av terroraksjonen, og flykter fra en lamslått by. Foto: Mark Lennihan / AP Photo

FORTVILELSE: To kvinner holder rundt hverandre og er hjelpeløse vitner til dramaet. Foto: Ernesto Mora / AP Photo

HJELP: Redningsmannskaper hjelper en skadet bort fra ruinene. Foto: Shannon Stapleton / Reuters

SKADEDE: Folk som er lettere fysisk skadet flykter fra området selv, mens hjelpearbeidere rykker inn. Foto: Diane Bondareff / AP Photo

HJELPES: En mann hjelper en kvinne ut av ruiner og vrakgods. Foto: Stan Honda / AFP

KNUST: En mann står i ruinene, og spør om noen trenger hjelp. Foto: Doug Kanter / AFP RUINER: En brannmann ber om hjelp fra flere når de går inn i ruinene etter World Trade Center. Foto: U.S. Navy Photo