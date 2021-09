På dette området er Solskjær enig med Mourinho

Se VAR-rommet i videovinduet øverst!

Den europeiske fotballuken er over, og for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United ble det en skuffende åpning med 1-2-tap i Bern mot Young Boys i Champions League tirsdag.

Nå venter en ny bortekamp - denne gang i London mot West Ham søndag - og da er det godt mulig at nordmannen må frem med lupe for å undersøke sine spilleres reisevesker. I et ferskt intervju med TV 2s nye programlederstjerne Sander Austad «Randulle» Dale forteller nemlig United-manageren om sitt eget og barnas forhold til dataspill, og hvorvidt spill som FIFA kan brukes til noe fornuftig.

– Mine gutter får lov til å spille. Det er så mye sunnere enn mange andre spill. De følger veldig mye med på fotball gjennom FIFA. Det er jeg imponert over. Hvis jeg spør hvem som er den neste gode venstre- eller høyrevingen, så vet de det gjennom FIFA.

– Kan spill brukes til noe, tenker du? Eller er det bare «waste of time»?

– Jeg synes jo at det er fint at de holder på. Du øver litt på fotball gjennom spillet. De tenker fotball, taktikk, det synes jeg er fint, istedenfor alle skyte- og krigsspillene, forteller han.

Intervjuet er foretatt i anledning slippet av det nyeste spillet i FIFA-serien, og du kan se en lengre versjon av samtalen i den helt ferske episoden av VAR-rommet på tv2.no og i vinduet øverst!

Spillerne får ikke spille på kampdag

Men hva så med Manchester Uniteds spillere?

MØTES IKKE DENNE SESONGEN: Ole Gunnar Solskjærs United slo José Mourinhos Tottenham. Denne sesongen møtes de ikke. Foto: Martin Rickett

Selv om Solskjær etter rapportene har vært svært ulik sin forgjenger på Old Trafford, José Mourinho, i en del av tilnærmingen til jobben er det tydelig at han på akkurat dette området stiller seg bak portugiserens meninger rundt dataspill.

– Har du noen gang gitt noen en lang tordentale etter en litt for lang «gaming session» på kvelden?

– Ikke at jeg har gitt spillerne en tordentale, men de har blitt fortalt hvor skapet skal stå og hva som er tidspunkt for å (ikke) spille. Spillere har med seg konsoll på tur. Reiser vi om formiddagen og spiller på kvelden, da er det uaktuelt. Da tar jeg heller og konfiskerer maskinen.

– Ole Gunnar Solskjær gir ikke sine egne barn spilleforbud, men sine spillere det?

– Ja, må nesten si det sånn, smiler han.

Mimrer tilbake til draktfeil

I intervjuet ble det også tid til å ta opp den litt spesielle situasjonen som oppstod under en Manchester United-kamp for snart 20 år siden. I en av de tidligere episodene av VAR-rommet presenterte Randulle nemlig et klipp der Solskjærs navn var feilstavet bakpå hans egen drakt under en Premier League-kamp mot Newcastle.

(NB! I selve programmet er samtalen om kampen nedklippet, men i denne artikkelen får du hele Solskjærs mimring om situasjonen.)

– Albert (Morgan, materialforvalter for Manchester United den gang, journ.anm.) var stresset da. Navnet mitt har vært skrevet på ganske mange rare måter i England, men når din egen klubb skriver feil, som du har jobbet med i syv-åtte år, så blir du litt skuffet.

– I første omgang spiller du med riktig drakt. Da står det «Solskjaer». Men i andre omgang blir det «Solksjaer». Fikk du med deg det?

– Nei. Kan ikke huske jeg reagerte på det. Men jeg husker at det var en gang k-en kom foran s-en, forteller Solskjær.

United-sjefen presenterer også selv en teori rundt hvorfor nettopp dette klippet av at hans snart 20 år gamle scoring ble tatt med i et program som har fått navnet VAR-rommet.

– Jeg var ganske sikker på at du skulle ta frem at jeg sprang ned Aaron Hughes da jeg scoret målet. At du skulle ta den på «VAR». Jeg slang inn en skulder der slik han ble liggende på bakken, smiler United-sjefen.

I hele intervjuet med Solskjær - i den ferske episoden av VAR-rommet i videovinduet øverst i saken - ser du også mye, mye mer.