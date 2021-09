Bruktbil? Da vil de fleste fortsatt ha diesel

Elbilene er nå helt dominerende på nybilsalg i Norge, i august sto de for mer enn 70 prosent av det samlede salget.

I bruktmarkedet derimot – der er bildet ganske annerledes.

Nye tall fra Finn.no viser at dieselbiler er klart mest populært å kjøpe brukt på hos dem, etterfulgt av bensinbil, elbil og hybridbil.

Populariteten til dieselbilene er heller ikke dalende, tvert imot går utviklingen faktisk andre vei:

– Dieselbiler har vært mer populært i år enn i fjor - det ser vi på tiden det tar å selge. De siste månedene har det i snitt tatt 21 dager å selge en brukt bil på Finn, men hvis du skal selge en dieselbil, tar det kun 19 dager. Til sammenligning tar det i gjennomsnitt 25 dager å selge en elbil. Ellers viser tallene våre at det går raskere å selge en brukt bil, uavhengig av drivstoff, i år enn det gjorde i fjor, forteller Eirik Håstein som er leder for Finn motor.

I nybilhallene er det elbilene som dominerer i Norge anno 2021. Men på bruktmarkedet er dieselbilene fortsatt svært attraktive.

Flere titter på bilannonser

Generelt er aktiviteten høy i bruktbilmarkedet:

– Vi så det rett før sommeren og vi ser det igjen nå – etterspørselen etter bruktbil er kjempehøy, og alt tyder på at mange nordmenn er på biljakt. Før sommeren så man at det flatet litt ut, nordmenn skulle på ferie og mange var kanskje mer interessert i for eksempel båt. Trafikken inn til båt var nemlig på sitt høyeste i juli. Nå i august er imidlertid bilinteressen tilbake for fullt, og vi har sett en økning på tre prosent i trafikk i år sett mot august 2020, forteller Håstein, i en pressemelding.

I andre kvartal i år var det over 67 millioner besøk inn til Finn bil, noe som er en vekst på nesten seks prosent sett mot i fjor og en vekst på 22 prosent sett opp mot samme periode i 2019.

Forbrukerrådet advarer mot noen bilkjøp

VW Golf er Norges mest solgte bruktbil, her finnes det også veldig mye å velge mellom på bruktmarkedet.

VW Golf er mest solgt

– 2021 kan overstige fjoråret Annonsetallene for andre kvartal viste også en sterk vekst i tilbudet i bruktbilmarkedet. Nesten 200.000 annonser ble lagt ut – som er cirka 14 prosent økning sammenlignet med samme periode i 2020 og nesten 10 prosent økning sett mot 2019. 2020 var et knallgodt bilår, men 2021 ser ut til å overstige fjoråret, noe trafikktallene for august også tyder på, forteller Håstein.

På Finn bil er "campingvogn", "veteranbil" og "cabriolet" blant de mest brukte søkeordene. Mange søker også på "bobil", "spikertelt" og "elbil".

Bilmerket det har blitt solgt mest av på Finn hittil i år (hvis man ser på antall annonser markert “solgt”), er Volkswagen. Den mest solgte bilen, uavhengig av drivlinje, er også Volkswagen Golf, etterfulgt av Volkswagen Passat.

Mer krangling jo eldre bilen er

Bilmerkene med flest sidevisninger på Finn første halvår 2021: 1. Volkswagen

2. BMW

3. Mercedes-Benz

4. Audi

5. Toyota

6. Volvo

7. Ford

8. Nissan

9. Chevrolet

10. Peugeot

