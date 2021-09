Slik leverer de en helt spesiell overraskelse

Det er virkelig ikke hverdagskost på Rikshospitalet, at det ruller opp fire (!) strøkne Lamborghinier foran hovedinngangen. Her fikk både ansatte og pasienter et fargerikt og broomende brudd fra hverdagen.

Bare lyden og synet av disse bilene er en drøm for mange. Men denne gangen var det mye mer å glede seg over.

Superbilfølget hadde nemlig med seg en gave på 41.000 kroner – som ble gitt til Sykehusklovnene.

Auksjon

Pengene har Lamborghini Klubb Norge samlet inn i forbindelse med landstreffet de hadde på Gol i sommer.

Klubben er nemlig så heldig å ha en kunstner som medlem. Han hadde malt to Lamborghini-malerier til klubbens auksjon – til inntekt for Sykehusklovnene. Disse ble det budkrig på.

Den budkrigen vil barn på sykehus nå kunne dra nytte av.

– De er et lyspunkt i en ellers traurig hverdag

Barn som er innlagt på sykehus kan tidvis ha det tøft. Da er det godt å ha noen i hverdagen som sprer litt humør og glede.

– Vi vet hvilken innsats de gjør for barna. Trasige sykehusdager kan bli morsomme. De er et lyspunkt i en ellers traurig hverdag, og det er hverdager det er flest av, sier Terje Lystad i Lamborghini Klubb Norge.

Sykehusklovnene Babette og Pytt jubler for gaven som ble overrakt av Lamborghini Klubb Norge, ved Jannis Marius Brændshøi, Harald Skjøldt, Svein Bjerke, Terje Lystad og Tommy Amundsen (ikke med på bildet). Foto: Tommy Amundsen

– Avhengig av midler

Gaven blir naturligvis satt stor pris på.

– Sånt er skikkelig gøy – både gaven og at de kommer med så flotte biler til Rikshospitalet og overrekker den. Vi er helt avhengig av å få gaver fra private givere, siden vi ikke har noe statsstøtte, sier Anne Bergraf, kommunikasjonssjef i Sykehusklovnene.

50 klovner

Totalt er Sykehusklovnene fordelt rundt om på 19 sykehus i hele Norge.

– Vi har rundt 50 klovner totalt, inkludert digitale klovner i Bodø. Alle sammen har utdanning. Det er mye man må vite når man jobber med syke barn. De må møtes på deres premisser, fortsetter Bergraf.

Inntektene kommer inn via private givere, næringsliv og søknadsmidler.

Kanskje blir det nytt besøk fra Lamborghini Klubben Norge, etter hvert, også.

– Vi har allerede snakket om at vi vil gjøre dette igjen, forteller Lystad.

Disse Lamborghiniene ble brukt til å overrekke gaven: Fra venstre Diablo, Murcielago, Huracan og Gallardo.

