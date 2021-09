Klopp: – Jeg vet ikke hva som vil skje, men det foregår møter

Jürgen Klopp sier det jobbes for å hindre at Roberto Firmino, Fabinho og Alissons får spillenekt.

Liverpool må etter alt å dømme klare seg uten Roberto Firmino, Fabinho og Alisson borte mot Leeds søndag.

Årsaken er at de tre spillerne fikk ikke dra med det brasilianske landslaget for å spille mot Argentina. Det brasilianske fotballforbundet har i ettertid benyttet seg av FIFA-regelen som sier at spillere som ikke får reise på landslagssamling for sin nasjon kan bli utestengt fra å spille kamper i fem dager etter det internasjonale landskampsvinduet er over. Dette gjelder da fra i dag til og med 14. september.

Premier League har varslet om at de har dialog med relevante parter i håp om å løse saken før helgen, men foreløpig ser det ut som Liverpool må klare seg uten tre av sine mest sentrale spillere. Manager Jürgen Klopp håper på en løsning.

– Jeg kan ikke si noe om det nå, for jeg vet ikke for øyeblikket. Vi får se, det foregår møter, sier Klopp til Liverpools hjemmeside.

– Men det jeg kan si, er hvis du ser på hele saken. Vi er midt i en pandemi, og det er vanskelig for alle parter, både i livet og i fotballen, påpeker han.

Han mener kaoset som har oppstått, der ulike nasjoner krever at spillerne må møte opp på landslagsoppdrag midt under pandemien, først og fremst rammer spillerne.

– Folk ar avgjørelser uten oss. En drøy uke før landslagspausen får vi vite at de skal spille tre kamper, hvor den siste spilles natt til fredag. Det kan vi ikke gjøre noe med. Brasil - Peru ble spilt fredag morgen, klokken halv to om natten - og vi kan ikke gjøre annet å lese om det, sier Klopp, og legger til:

– Til slutt er de eneste som blir straffet klubbene og spillerne. Og vi har ikke noe å gjøre med organiseringen rundt det. Det er jo litt sånn at du tenker på hva som skjer, mener tyskeren.

I tillegg til Liverpool går dette også utover Manchester City, Manchester United, Leeds, Chelsea, Wolverhampton, Newcastle og Watford.