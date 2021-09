Frigir navn etter arbeidsulykke

Det var Rune Hadland (42) som døde i arbeidsulykken i Sandnes på onsdag, melder Stavanger Aftenblad.

Hadland var bosatt på Nærbø. Politiet opplyser at de frigir navnet på den omkomne i samråd med de pårørende.

Politiet i Sør-Vest meldte om arbeidsulykken like etter klokken 12 onsdag.

– Under arbeid har et stort og tungt element falt over en arbeider. Jeg vet ikke hva slags element det dreier seg om, men det skal ha en vekt på flere tonn, sa operasjonsleder Victor Finne-Jensen til TV 2.

Politiet betegnet ulykken som alvorlig. Kort tid etter ble personen erklært død på stedet.

Arbeidstilsynet ble varslet. Politiet opplyste at de vil etterforske ulykken.