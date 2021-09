Rema-Reitan hyller filmskaper

Hvert år deler Odd Reitan, eieren av Rema 1000 og resten av Reitangruppen, ut prisen Årets Ladejarl til en person som har utmerket seg. Prisen – og prispengene på to millioner kroner – går i år til den norske filmskaperen Deeyah Khan.

– Hun er modig, sta, og gir aldri, aldri opp. Og hun viser respekt for mennesker, forteller Reitan i TV 2-programmet Bare business, der han først avslørte hvem vinneren for 2021 er.

Æresdrap og høyre-ekstreme

Deeyah Khan kommer fra Oslo, men har bodd i England og USA siden hun var 17 år. Khan har laget flere prisvinnende dokumentarfilmer, blant annet «Banaz. A love story», om æresdrapet på en ung britisk-irakisk kvinne i London i 2006. For denne filmen fikk hun blant annet en høythengende Emmy-pris. Enda en Emmy fikk hun for dokumentarfilmen «White Right: Meeting the Enemy», der hun oppsøkte og intervjuet amerikanske høyre-ekstremister.

I begrunnelsen til valget av Deeyah Khan som Årets Ladejarl skriver juryen, ledet av Odd Reitan:

«Årets vinner har uredd og kompromissløst stått opp for sine standpunkt og sine verdier innenfor ulike temaer, og fortalt historiene til de som tradisjonelt er lite synlige i offentligheten.»

– Bor i koffert

Deeyah Khan selv skriver i en melding at hun er rørt over prisen:

– Dette er ikke bare en stor ære for meg, denne anerkjennelsen og prisen gjør det mulig for meg å fortsette å gjøre mer av arbeidet mitt både med og uten kamera, sier hun.

Khan forteller at mye av prispengene på 2 millioner kroner skal gå til videre arbeid med filmer, og også til å støtte kvinneaktivister i Afghanistan. Men en del skal også brukes privat på datteren og henne selv, etter mange år med jobbing i ulike land:

– Det som er igjen håper jeg å spare slik at datteren min endelig kan bo på ett sted, å ha noe hun kan kalle sitt hjem hvor hennes barndoms ting kan bli bevart og ikke bare være i kofferter og midlertidig opphold. Jeg har ikke ord som strekker til for hvor mye denne prisen betyr for meg, sier Khan.

Fyller 70 år

Odd Reitan gir hvert år prisen Årets Ladejarl på sin egen bursdag, 11. september. I år fyller Reitan 70 år, og kan se tilbake på en eventyrlig karriere. Etter en barndom i foreldrenes kolonialbutikk i Trondheim, bygget han opp dagligvaregiganten Rema 1000. Så er Rema 1000 blitt en del av hele Reitan-systemet, med flere selskaper og over 30 000 ansatte i 7 land.

– Når jeg ser tilbake og tenker på alle de tingene jeg har drømt om som er blitt oppfylt, av en gjeng flinke folk - ja, jeg har det bra. Det føles bra, sier Odd Reitan.

Se hele intervjuet med Odd Reitan i Bare business på TV 2 Nyhetskanalen denne helgen, eller når som helst her på TV 2 Play.