Slik blir hockeysesongen på TV 2

Se alle kamper i Fjordkraft-ligaen direkte på TV 2 Play!



Kl. 15.00 lørdag er Fjordkraft-ligaen endelig tilbake etter at ligaen ble stanset den 7. januar pga. koronapandemien. De tre oppgjørene som innleder sesongen, Grüner - Sparta, Manglerud Star - Lillehammer og Storhamar - Ringerike, sendes på TV 2 Play.



Kl. 17.30 er vi klar med studio og oppkjøring til kveldens hovedkamp mellom fremadstormende Stjernen og favoritt Vålerenga som TV 2s hockeyredaksjon har tippet som seriemester denne sesongen. Programleder Ida-Marie Vatn har med seg TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel og gjester i studio. Kampen kommenteres av Jonas Bariås og Bjørn Erevik.



Alle de 225 kampene i grunnspillet sendes direkte på TV 2 Play mens utvalgte kamper også sendes på TV 2 Sport 1 og 2. Se sendeskjema nederst i denne artikkelen.



Nytt av året er at TV 2 også skal sende Eliteserien for kvinner og 1. divisjon for menn. Alle kampene vil sendes på TV 2 Play. Produksjonen vil være den samme som tidligere med noen unntak rundt Eliteserien for kvinner.



For TV 2 ønsker å sette et ekstra fokus på Eliteserien for kvinner denne sesongen. Derfor vil kanalen velge ut enkeltkamper som produseres og sendes på en av de lineære sportskanalene. Det hele starter med Stavanger Oilers mot Grüner i DNB Arena 25. september etterfulgt av mennenes oppgjør mellom Oilers og Vålerenga. Det er med andre ord duket for en skikkelig hockeyfest i DNB Arena denne lørdagen.



Foruten tett redaksjonell dekning av ligaen i Sportsnyhetene og på tv2.no, vil podcasten fortsette også denne sesongen. Du kan også prøve deg på TV 2 Sportens hockeyquiz her.



Sendeplan ut september (tidene er sendestart):



Lørdag 11. september:



Kl. 14.55: Storhamar - Ringerike (TV 2 Play)

Kl. 14.55: Manglerud Star - Lillehammer (TV 2 Play)

Kl. 14.55: Grüner - Sparta (TV 2 Play)



Kl. 17.30: Stjernen - Vålerenga (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)



Torsdag 16. september:



Kl. 17,55; Stavanger Oilers - Manglerud Star (TV 2 Play)



Kl. 18.25: Lillehammer - Storhamar (TV 2 Play)

Kl. 18.25: Sparta - Stjernen (TV 2 Play)

Kl. 18.25: Ringerike - Grüner (TV 2 Play)



Kl. 18.40: Vålerenga - Frisk Asker (TV 2 Sport 1 og TV 2 Play)



Lørdag 18. september:



Kl. 15.55: Vålerenga - Sparta (TV 2 Play)

Kl. 15.55: Storhamar - Stavanger Oilers (TV 2 Play)

Kl. 15.55: Stjernen - Ringerike (TV 2 Play)

Kl. 15.55: Frisk Asker - Manglerud Star (TV 2 Play)

Kl. 15.55: Grüner - Lillehammer (TV 2 Play)



Tirsdag 21. september:



Kl. 17.55: Stavanger Oilers - Grüner (TV 2 Play)



Kl. 18.25: Manglerud Star - Storhamar (TV 2 Play)

Kl. 18.25: Ringerike - Vålerenga (TV 2 Play)

Kl. 18.25: Sparta - Frisk Asker (TV 2 Play)



Kl. 18.55: Lillehammer - Stjernen (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)



Torsdag 23. september:



Kl. 17.55: Stjernen - Stavanger Oilers (TV 2 Play)



Kl. 18.25: Sparta - Ringerike (TV 2 Play)

Kl. 18.25: Vålerenga - Lillehammer (TV 2 Play)



Kl. 18.55: Grüner - Manglerud Star (TV 2 Play)

Kl. 18.55: Frisk Asker - Storhamar (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)



Fredag 24. september starter Eliteserien for kvinner og 1. divisjon for menn. Alle kamper sendes direkte på TV 2 Play.



Lørdag 25. september:



Kl. 14.00: Stavanger Oilers - Grüner (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play) (Kvinner)



Kl. 15.55: Manglerud Star - Stjernen (TV 2 Play)

Kl. 15.55: Lillehammer - Sparta (TV 2 Play)



Kl. 18.00: Stavanger Oilers - Vålerenga (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)



Søndag 26. september:



Kl. 14.55: Storhamar - Grüner (TV 2 Play)



Kl. 16.55: Ringerike - Frisk Asker (TV 2 Play)



Tirsdag 28. september:



Kl. 18.25: Frisk Asker - Stavanger Oilers (TV 2 Play)



Torsdag 30. september:



Kl. 18.25: Stjernen - Storhamar (TV 2 Play)

Kl. 18.25: Frisk Asker - Grüner (TV 2 Play)

Kl. 18.25: Manglerud Star - Vålerenga (TV 2 Play)

Kl. 18.25: Ringerike - Lillehammer (TV 2 Play)



Kl. 18.55: Sparta - Stavanger Oilers (TV 2 Sport 1 og TV 2 Play)