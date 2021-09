Marthe trodde hun aldri ville bli lurt av svindlere – så fikk hun denne meldingen

Marthe Bottolfs (52) er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge og anser seg selv som rimelig oppegående. Likevel gikk hun rett på da svindlere kontaktet henne på WhatsApp og utga seg for være et av barna hennes.

– Jeg synes den opplevelsen var så ubehagelig. Det var så utspekulert og personlig. Og selv om jeg alltid har tenkt at jeg ikke kom til å bli lurt av svindlere, gikk jeg rett på dette, rett og slett, forteller firebarnsmoren til TV 2.

Meldingene hun fikk på WhatsApp fikk henne til å tro at det var hennes eldste sønn som hadde fått mobilen sin ødelagt, og at han trengte hjelp til å betale en regning.

– Det begynte bare med «hei mamma», og siden jeg har fire barn spurte jeg hvem det var. Jeg kjente at jeg var skeptisk. Men så svarte vedkommende bare «hvem tror du» etterfulgt av en leende smiley. Jeg har to ganske voksne barn og jeg var rimelig sikker på at det var en av dem. Samtalen var så personlig at jeg ikke kunne tro at det var noen andre.

Ble rasende på sønnen



I meldingsutvekslingen fortalte det hun trodde var sønnen at mobilen er ødelagt, og at det ukjente nummeret nå er hans nye.

– Jeg har et problem. Jeg må betale noe, men kan ikke komme inn på internettbanken min. Kan du utføre den betalingen, og jeg vil refundere, skrev svindlerne.

Bottolfs spurte så hvorfor «sønnen» ikke kunne bruke samme simkort og nummer som på den gamle telefonen, men fikk ikke svar. Hun spurte også hva som skulle betales og hvor mye. Etter hvert fikk hun tilsendt betalingsdetaljer som viste at 40.000 kroner skulle betales inn til et kontonummer.

– Da svarte jeg med en gang at jeg ikke har så mye penger og at det er uaktuelt. De spør da hvor mye jeg har. Dette var rett etter lønning, og jeg sa hva jeg hadde, men at en del av det skulle trekkes til lån og andre regninger.

Svindlerne endret da summen på betalingsdetaljene til det hun hadde sagt at hun hadde på konto.

– Jeg lå hjemme med feber etter å ha tatt koronavaksine og var egentlig ganske dårlig. Så jeg ble ganske forbannet og sint, og tenkte at «nei, jeg låner ikke bort penger nå».

Hun ga da beskjed om at hun var syk, og at hun logget av telefonen og ikke kom til å betale.

– Men jeg var altså hele tiden overbevist om at det var sønnen min.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken om at Bottolfs ble utsatt for svindelmetoden.



Sønnen ringte fra sitt eget nummer

Kort tid etter at hun hadde avsluttet kommunikasjonen på WhatsApp, ringte sønnen hun trodde meldingene kom fra.

– Han ringte da fra sitt vanlige nummer, og da tenkte jeg «oi». Og så spurte jeg hva dette lånet var for noe, og han sa bare «Hæ? Jeg har ikke spurt om penger».

Da gikk det opp et lys for Tønsberg-kvinnen.

– Da skjønte jeg kjapt at dette var et svindelforsøk, og ble lettet for at jeg ikke hadde betalt ut noe. Deretter ringte jeg politiet, som gjerne ville at jeg skulle komme og fortelle om det, siden det var såpass spesielt. Jeg fikk også vite at det var et annet ektepar i Tønsberg som var blitt forsøkt svindlet på den måten.

Da svindlerne fikk beskjed om at Bottolfs ikke hadde planer om å betale inn noe til kontonummeret de oppga, ble meldingen med betalingsinformasjon og kontonummer slettet.

– Jeg bure ha tatt skjermbilde av det, men jeg gjorde ikke det før det var for sent.

Firebarnsmoren ønsker nå å advare andre om at svindlerne som bruker denne metoden kan virke svært troverdige.

– Det var mange ting som stemte, og det virket som de kjente både meg og sønnen min. Jeg vet ikke om de har gjort research på forhånd, eller om de bare går ut bredt og så er det noen som biter på.

TV 2 har vært i kontakt med Sør-Øst politidistrikt som bekrefter at de er varslet om saken. I en e-post til TV 2 skriver Kripos at de ikke har tall på antall saker knyttet til denne typen svindel.

Politiet går ut med advarsel

Politioverbetjent Jostein Dammyr er faglig leder for Nettpatruljen i Øst politidistrikt, de har valgt å gå ut med en advarsel om svindelmetoden på sine Facebook-sider. H

Dammyr forteller at de per nå har fått vite om fire saker hvor nettopp denne svindelmetoden er brukt til å svindle foreldre, men at han tror det reelle antallet er mye høyere.

– Vi har fått en god del henvendelser fra folk som har blitt forsøkt lurt eller som har latt seg lure. Vi anbefaler alle som er lurt til å anmelde, det er viktig for oss for at vi skal kunne bygge opp en sak rundt det.

Felles for de fire sakene Øst politidistrikt har jobbet med er at det er mødre som er lurt. Summene det bes om ligger på mellom 30.000 og 40.000 kroner.

– Alle er mødre, og svindlerne går tydeligvis etter den gruppen. De spiller tydelig på følelser.

Dammyr forteller at det i de fire sakene er brukt forskjellige kontonumre, men at det i to av sakene er brukt samme telefonnummer. Han sier videre at det er ting som peker i retning av at det er samme person som står bak, mens andre ting tyder på at det er forskjellige.

– Bruker ord som de i 20-årene ikke gjør

– Er det i det hele tatt mulig å finne ut hvem som står bak?

– I teorien skal det være mulig å finne ut hvem som står bak, men så er spørsmålet hvilken prioritet dette får i politiet. Hvis det blir et stort problem og mange blir svindlet, så stiger det på prioriteringslisten. Jeg vet at det finnes lignende saker i andre politidistrikter, og de som etterforsker disse gjør nok det på kryss og tvers av distriktene.

– Tyder ting på at det er nordmenn eller noen i utlandet som står bak?

– De utgir seg for å være en sønn eller datter i kanskje rundt 20-årene, og i det som skrives så brukes det en del ord som denne gruppen ikke ville brukt. Som «internettbanken» og «jeg vil refundere deg i morgen».

– Så det er en del som tyder på at de kanskje ikke snakker norsk. Men samtidig går samtalene mye frem og tilbake mellom mor og «datter/sønn» og da er språket helt greit. Så vi er litt usikre på hvor dette kommer fra.

Ber foreldre dobbeltsjekke

Politioverbetjenten håper nå at etterforskningen vil gi svar på dette. De første sakene Øst politidistrikt ble varslet om er henlagt, men den siste de har fått inn etterforskes nå.

– Vi har jo noen telefonnumre som er brukt og det er overført til noen kontonumre, så det er noen spor å gå etter, men dette kan også være mer komplisert enn det fremstår som.

Nettpatruljen råder foreldre som får meldinger fra et ukjent nummer som utgir seg for å være barnet deres om å dobbeltsjekke at det faktisk er det.

– Undersøk om det virkelig er barnet ditt du snakker med. Ikke godta dårlige unnskyldninger for hvorfor vedkommende ikke kan prate med deg eller fysisk møte deg, og ikke betal noen regninger fra en du tror er barnet ditt, skriver de på Facebook.