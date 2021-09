Syk eller i karantene på valgdagen? Slik får du avgitt stemme

Fredag 10. september var siste dag det var mulig å avgi sin forhåndsstemme til stortingsvalget, og totalt valgte i overkant av 1,6 millioner nordmenn å stemme før valgdagen.

På valgdagen, mandag 13. september, er det kun mulig å avgi stemme i kommunen man er folkeregistrert i. Noen steder kan man også stemme søndag 12. september, og stemmen avgis normalt i et valglokale.

Unntaket er dersom man sitter i karantene eller isolasjon på grunn av korona, og derfor ikke kan oppsøke et lokale.

– Da kan man ringe kommunen og søke om at vi kommer hjem til dem, forteller kommunikasjonssjef for valg i Oslo kommune, Ingvild Åsgård, til TV 2.

Stemming for isolerte

Ordningen innebærer at to valgmedarbeidere kommer hjem til de som ikke kan dra ut og stemme selv, med valgurne, stempel og det som ellers behøves for å avgi stemme.

TILRETTELEGGER: Kommunen har innført en lovendring på grunn av korona, opplyser kommunikasjonssjef for valg i Oslo, Ingvild Åsgård. Foto: Oslo kommune / Sturlason

– Det er gjort en midlertidig forskriftsendring i forbindelse med dette valget, for å sikre at velgere får avlagt stemmen sin også i en pandemi, opplyser Åsgård.

Hun forklarer at siste frist for å søke om hjemmestemming for personer i koronakarantene eller -isolasjon er mandag 13. september klokken 10.

Den spesielle stemmeordningen gjelder for alle kommuner i hele landet, og man må selv ta kontakt med kommunen man bor i for å søke om å stemme hjemmefra.

Stem hjemmefra

Ordningen med hjemmestemming gjelder også for andre syke og uføre, men disse måtte søke om forhåndsstemming senest fredag 10. september klokken 10.

To av de som bidrar til at folk skal få stemme hjemmefra ved behov er Arne Andreassen og Terje Tollefsen. De reiser hjem til personer som har fått innvilget hjemmestemming, og bidrar til at også syke og koronaisolerte skal få avgi stemme.

TILRETTELEGGER: Totalt seks valgmedarbeidere har reist rundt i Bergen siden 30. august for å hjelpe folk med å avlegge stemme. Foto: Nina Blågestad / Bergen kommune

Sammen med fire andre valgmedarbeidere har de siden 30. august jobbet med å tilrettelegge for hjemmestemming.

– Vi har oppbemannet for å ta høyde for flere som stemmer hjemme, forteller rådgiver i Bergen kommune, Helene Halse.

Hun legger til at kommunen også har iverksatt flere tiltak for å unngå lange køer, blant annet med ekstra lokale til forhåndsstemming på Torgallmenningen.

Drive-in-stemming

I Oslo kan du fortsatt stemme også senere på valgdagen, selv om du sitter i karantene og ikke har søkt om å stemme hjemmefra.

På Valle Hovin er det nemlig drive in-stemming, som holder åpent til klokken 21.

Også bergensere i karantene kan kjøre til drive-in-stemming ved Bergenshallen, som holder åpen til klokken 18 på valgdagen.

Halse understreker at drive-in-ordningen kun gjelder de som er i karantene.

– De som er i isolasjon må søke om å stemme hjemme, de skal ikke oppsøke valglokale, understreker hun.