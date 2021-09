Ble misbrukt i Lørenskog-saken – utelukker ikke at han ble utvalgt

Identiteten til en mann fra Sørlandet er misbrukt i Lørenskog-saken. I et nytt intervju utelukker ikke sørlendingen at han kan ha blitt utvalgt av den eller de som står bak ugjerningen. Før sommeren var han i nytt politiavhør.

I TV 2-dokumentarserien «Forsvinningen på Lørenskog» gir sørlendingen et intervju om sin rolle i den uoppklarte saken.

I snart tre år har politiet forsøkt å finne ut hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen (68).

Huset i Sloraveien er endevendt på jakt etter tekniske bevis, hundretalls personer er avhørt og tusenvis av timer med videoovervåkning er gjennomgått.

Status er at Tom Hagen (71) er siktet for medvirkning til drap på sin egen kone, mens en mann i 30-årene fra Østlandet, den såkalte «kryptomannen», er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse.

ANONYM: Sørlendingen har valgt å stille til intervju, men ønsker ikke å stå frem med navn og bilde. Foto: Svein-Erling Brusletto / Mastiff

Begge nekter straffskyld.

Hagen ble i mai i fjor løslatt av Eidsivating lagmannsrett fordi bevisene til politiet ikke holdt. Politiets beviser mot «kryptomannen» har aldri vært prøvd i retten i forbindelse med varetektsfengsling.

Stjal identitet

Et av politiets fremste håp om en oppklaring ligger i det såkalte «kryptosporet». Da Tom Hagen kom hjem, fant han et trusselbrev med krav om å betale løsepenger i kryptovalutaen monero.

I tillegg kunne han betale småbeløp i kryptovalutaen bitcoin for å kommunisere med motparten. I tillegg er en tredje kryptovaluta, dash, brukt til å veksle til seg bitcoin.

Ved å finne ut hvem som sitter i den andre enden vil politiet være mye nærmere et svar på hvem som drepte eller kidnappet Anne-Elisabeth Hagen.

En faktor som gjør forsvinningssaken enda mer komplisert for politiet, er at det er benyttet en stjålet identitet for å opprette bitcoin-kontoen.

Tatt inn til nytt avhør

6. desember i 2018 ble en mann fra Sørlandet tatt med i avhør kort tid etter at han landet på Oslo lufthavn.

Han fikk lite informasjon om hvorfor han ble tatt med inn, men han forsto at det dreide seg om et ID-tyveri i forbindelse med en alvorlig og tidssensitiv sak.

På dette tidspunktet hadde det gått fem uker siden forsvinningen, og politiet arbeidet i det skjulte uten at noen skulle vite om etterforskningen. I tiden forut for dette hadde politiet avlyttet mannen.

Det viste seg at passet til sørlendingen var stjålet og senere solgt på det mørke nettet.

– Jeg har forstått det sånn at min identitet og e-postadresse er brukt til å registrere en eller flere brukere på kryptobørser. I tillegg er det muligens benyttet i forbindelse med opprettelse av et telefonnummer, sier mannen.

I mars i år var han i et nytt avhør med politiet. Det skjedde over telefon og varte i omkring to timer. Innholdet var ganske likt det første avhøret.

– De virker helt klart interessert i hvordan identiteten min ble stjålet.

Selv vet han ikke hvor passet hans ble kopiert opp. Han er fortsatt i besittelse av passet sitt, men han har vært på flere reiser der han har levert fra seg reisedokumenter i en periode.

– Kan være utvalgt

– Hva er ditt forhold til kryptovaluta?

– Det har vært av interesse. Jeg har testet litt trading, men det er en interesse som har vært dalende.

– Hva er din teori om hvordan identiteten din er brukt?

– Jeg har tenkt på om identiteten min er tilfeldig brukt, eller om den er utvalgt. Hvis den er utvalgt, er det en eklere opplevelse, sier han og fortsetter:

– Men det er klart. Når jeg, en middeladrende mann med historikk på bruk av kryptovaluta, misbrukes, så er det jo større sjans for at jeg kan være utvalgt. Om man benyttet en eldre dame med lite IT-kunnskapet, så hadde den teorien virket fjernere.

– Tenker du at du kan være utvalgt?

– Det kan være tilfelle.

Politiet: Gjort omfattende undersøkelser

Påtaleansvarlig i Lørenskog-saken, Gjermund Hanssen, sier til TV 2 at bruken av den falske identiteten er et sentralt spor i saken.

– Politiet har gjort omfattende undersøkelser for å kartlegge hvem som kan ha benyttet denne. Vedkommende som eier identiteten, ble sjekket ut av saken på et tidspunkt, sier Hanssen.

Han ønsker ikke å gi flere kommentarer om sporet på nåværende tidspunkt.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det er Nasjonalt Cyberkrimsenter på Kripos som jobber med å finne den eller de som står bak kryptooppsettet.

I mai uttalte politiadvokaten Richard Beck Pedersen, som jobber med Lørenskog-saken, at han ikke utelukket at «noen kommer til å kjenne litt varme i nakken etter hvert».

De leter konkret etter personer med kriminell kapasitet og teknisk kompetanse. Pedersen sa at de har «et godt håp om å finne relevant og god informasjon».