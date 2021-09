Vipers beklager overfor Lundes samboer

Se håndball på TV 2s kanaler og TV 2 Play.

Katrine Lunde blir værende i Vipers, til tross for at hun hadde en sterkt ønske om å forlate sørlandsklubben til fordel for russiske CSKA Moskva. Grunnen var at samboeren hadde fått tilbud om en trenerjobb.

Saken har vært betent, og nå beklager Vipers-ledelsen for uttalelser gjort av trener Ole Gustav Gjekstad i et intervju med TV 2.

Se deler av intervjuet i videovinduet øverst!

– Beklager at vi har gjort Nikola Trajkovic urett

«Henvendelsen fra Katrine Lunde kom på et uheldig tidspunkt for klubben. Vi er midt i oppkjøringen til ny sesong, og uten mulighet til å finne en erstatter på dette tidspunktet. Klubben har sportslige ambisjoner, og sammen med våre forpliktelser overfor både publikum, samarbeidspartnere og hele håndball-Norge har vi avslått henvendelsen til Katrine Lunde, skriver Vipers:

– Saken har selvfølgelig stor medieinteresse. Klubben og treneren beklager at vi i våre svar til media har gjort Nikola Trajkovic urett med å spekulere i hans kontraktstilbud med russisk klubb, skriver daglig leder Per Geir Løvstad i en pressemelding gjengitt i Fædrelandvennen.

Dette sa Gjekstad

Det var etter kampen mot Follo onsdag at trener Ole Gustav Gjekstad antydet at CSKA Moskva hadde en skjult agenda for å tilby Katrine Lundes samboer, Nikola Trajkovic, en trenerjobb i fotballklubben.

– Jeg tror det handler litt om hva som kom først av høna og egget. Er det Katrine CSKA ønsker, eller er det en fotballtrener i en udefinert rolle? sa Gjekstad.

– Tenker du at det kan det være en årsak?

– Jeg tenker at det er en mulighet for CSKA til å sikre seg en billig håndballspiller, svarte Gjekstad, som understreker at Lunde opptrer meget profesjonelt i både trening og kamp etter uenigheten.

Torsdag meldte Gjekstad at saken var avsluttet.

– Den saken er avslutta, sier Gjekstad til TV 2. Så langt jeg kan se så er den det. Det viktigste nå er at Katrine blir i vårt mål.

– Kan det komme nye, overraskede utspill eller vendinger i saken?

– Jeg tror vi er ferdige med saken.

Vipers er nå i Ungarn der de møter Györ i åpningskampen i Champions League på lørdag.