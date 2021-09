Storbrann herjer i norsk ferieparadis – rundt 1000 personer evakuert

Rundt 300 brannmenn kjempet torsdag mot storbrannen på Costa del Sol sørvest i Spania.

18 brannbiler og opptil 30 fly og helikoptre er satt inn i slukningsarbeidet, skriver El Pais.

Det hardest rammede området er feriebyen Estepona og det nærliggende fjellområdet Sierra Bermeja, som ligger sørvest for Marbella.

BRANN: Brannmannskapene forteller om utfordrende forhold i området. Foto: Sergio Rodrigo / AP

Utfordrende

Brannen brøt ut onsdag kveld og spredte seg i løpet av natten.

Kraftig vind samt tørt og varmt vær gjør slukningsarbeidet vanskelig.

– Det er vindkast på opptil 35 kilometer i timen og det gjør det vanskelig å være optimistisk. Fronter som ble ansett å være slukket, har blusset opp igjen, sa brannvesenet til El Pais torsdag kveld.

Seguimos muy pendientes del inciendio #Estepona

Anoche activamos el Plan de Emergencias Local y habilitamos el pabellón municipal para desalojados.

Todo mi agradecimiento a quienes trabajan en extinguir el fuego. Estas imágenes de Sierra Bermeja nos producen una profunda tristeza pic.twitter.com/EwptSAZVF1 — José M García Urbano (@JMGarciaUrbano) September 9, 2021

Etterforsker brannen

Ordføreren i Estepona, José Gracia Urbano, sier at det etterforskes om brannen kan være påsatt ettersom den startet på to ulike steder sent på kvelden samtidig som vinden tok seg opp.

– Det er tragisk å se bildene fra Sierra Bermeja. All takk til de som jobber med å slukke brannen, skriver Urbano på Twitter.

Røyk fra brannen førte til at en 14 kilometer lang strekning på motorveien AP-7 ble stengt i flere timer. To andre veier var fortsatt stengt torsdag kveld.