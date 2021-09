Militærparade i Nord-Korea overrasker

Den første militærparaden Nord-Korea gjennomfører etter at Biden tok over som USAs president ble annerledes enn tidligere.

Landets myndigheter delte bilder som viser at raketter, stridsvogner og våpen var byttet ut med diverse verneutstyr, brannbiler og sykebiler da de torsdag feiret sin nasjonaldag.

Nord-Korea sliter med matmangel og økonomisk krise som følge av koronapandemien, dette skriver BBC. I en av paradeseksjonene marsjerte en stor gruppe iført verneutstyr, noe som kan være et tegn på at de har dannet en spesialstyrke for å hindre spredningen av koronaviruset.

Kim Jong-un dukket opp uten munnbind, og vinket til folkemengden som heller ikke bar munnbind. Han skal også ha hilst med klemmer og håndhilsener, og flere medier påpeker at han fremsto som tynnere enn tidligere.



– Alle de mennene i de røde hazmatdraktene, som virkelig sto seg ut, det var ikke rettet mot oss. De var rettet til det nordkoreanske folket, sa nordkoreaekspert Gordon Chang, ifølge ABC News.

Han forklarte at det var ment for å vise at regjeringen håndterer smittesituasjonen på en god måte.

– Det har de åpenbart ikke, sier Chang.