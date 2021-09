Svensk par får ikke kalle sønn Vladimir Putin

Et par i Halland i Sverige ville døpe sitt nyfødte barn Vladimir Putin, etter Russlands president, men Skatteetaten satte ned foten for foreldrenes navneønske.

Paret må nå finne på et annet navn til sønnen, melder Sveriges Radio.

Myndighetene har rett til å nekte navn som anses å støte eller føre til ubehag for personen som skal bruke det. I henhold til de svenske navnereglene kan et fornavn heller ikke ha et tydelig etternavnspreg.

Dette er langt fra første gang den svenske Skatteetaten sier nei til rare navn. De siste to årene har antallet navnesøknader som får avslag økt med nesten 90 prosent, rapporterte P4 Kronoberg tidligere i år.

Blant navnene som ikke er godkjent, er Demon, Lucifer, Minus, Alkis, Pistol og Hoor.