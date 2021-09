Gullduoens neste drøm: Vil kombinere norsk storturnering med musikkfestival

– Vi har utrolig lyst til å få til en turnering her i Norge, sier Anders Mol til TV 2.

For med unntak av OL-kvalifiseringen i Stavanger i 2016, må vi tilbake til verdensserieturneringene i samme by og Kristiansand på slutten av 2000-tallet og begynnelsen av 2010-tallet for å finne sist gang det var store internasjonale sandvolleyballturneringer på norsk jord.

– Det er lenge siden, fastslår Sørum, før han fortsetter:

– Og det er så sykt viktig å ha en sånn turnering å få vist fram sporten til folket.

Både Mol og Sørum ser tilbake på de nevnte turneringene med store smil. Ja, de var faktisk helt avgjørende for at duoen, som den gang var unggutter, i det hele tatt satset på sporten.

ETTERLENGTET: Mol og Sørum poserer med OL-gullet etter seieren i Tokyo i sommer. Foto: Heiko Junge / NTB

– Beste i mitt liv

– Stavanger var grunnen til at begge begynte å spille. Vi så det live og ble inspirerte av hvor stort det kunne være. Atmosfæren, stemningen, musikken.. Det var noe helt spesielt, forklarer duoen nærmest i munnen på hverandre.

– De beste somrene i mitt liv, fortsetter Mol.

Og etter en enorm sommer som inneholdt et etterlengtet OL-gull i Tokyo og deres fjerde (historiske) EM-gull, er krefter nå satt i sving innad i det norske volleyballmiljøet for å få beachvolleyball-sirkuset tilbake til Norge.

På sin plass - og på høy tid, mener duoen.

– Det er ikke hver dag man har olympiske mestere i en idrett i Norge, så det er viktig å jobbe mens man har mulighet, og smi mens jernet er varmt nå. Hvis ikke vil ting dabbe av, sier Sørum, og peker da spesielt på målet deres om å rekruttere flere til sporten de elsker.

– Det er kanskje noe av det større vi kan være med på. Ikke nødvendigvis OL-gull, men å inspirere unge, fortsetter Mol.

Musikkfest og sandvolleyball: – Hånd i hanske

Strandvik-mannen, som nå har nå bosatt seg i Kristiansand sammen med håndball-kjæresten Karoline Olsen, ser store muligheter i sin nye hjemby.

FESTIVAL: Palmesus arrangeres på Bystrand i Kristiansand og er Skandinavias største strandfest. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det hadde vært kjempekult å koble en norsk storturnering sammen med et musikkarrangement. Om det blir Palmesus i Kristiansand, eller VG-Lista eller Øya i Oslo hadde vært skikkelig kult, sier Mol.

– Strandparty og beachvolleyball hadde passet som hånd i hanske, så vi får se hva som skjer, fortsetter han.

Sørum nikker mens han ser på makkeren sin.

– Nå får du stå på i Kristiansand, så står jeg på her i Oslo.

Det neste store sportslige målet er VM neste år, men drømmesesongen er fortsatt ikke over. I starten av oktober venter World Tour Finals på italienske Sardinia.

Bordtenniskameretene, her representert ved Erik Solbakken og Morten Ramm, utfordret OL-heltene til kamp i bordtennis og padeltennis på Grorud. Foto: Torstein Wold / TV 2

TV 2 møter duoen på et padelsenter i Groruddalen i Oslo, der de er blitt utfordret til kamp i padeltennis og bordtennis av selveste Bordtenniskameratene, med komikerne Morten Ramm og Erik Solbakken i spissen.

De er begge tydelige på at et lite pust i bakken etter hardkjøret i sommer har vært nødvendig, men snart starter oppkjøringen igjen.

– Vi synes fortsatt det er gøy å spille, og trener alltid for å bli bedre. Vi vil fortsette å vinne, men da må det trenes hardt. Så er det et VM om et år, som blir det store målet nå. Selv om det er mange turneringer å glede seg til, vil VM bli toppen av kransekaken, sier Mol.