Skal legge press på Solskjær for å få starte på lørdag

– Jeg er her for å vinne igjen, sier Cristiano Ronaldo.

Øverst: Simen Stamsø-Møller analyserer Ronaldo.

Se Manchester United - Newcastle lørdag kl. 15.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.

Lørdag møter Mancheser United Newcastle på Old Trafford. Kampen blir Uniteds første siden den vanvittige signeringen av Cristiano Ronaldo.

I et videointervju publisert i klubbens egen app sier den tilbakevendte superstjernen at han håper å starte lørdagens kamp.

– Jeg kommer til å være nervøs, men jeg skal være forberedt. Jeg håper også å starte. Jeg skal legge press på Ole for at jeg får starte på lørdag. Jeg er klar! sier Ronaldo smilende i intervjuet.

Han er tydelig begeistret over å være tilbake på «Drømmenes Teater».

– Det føles godt å være tilbake. Jeg har gode minner fra jeg kom hit som 18-åring. Jeg lærte veldig mye. Vi vant Champions League og alt. Å være her igjen er fantastisk, sier Ronaldo i det han spankulerer rundt på gressmatten på Old Trafford ikledd den ikoniske drakten med nummer syv på ryggen.

I den har han tenkt å vinne.

– Vi har en fantastisk fortid og gode minner. Nå er det en ny tid og en ny generasjon. Jeg er her for å vinne igjen. Jeg kommer for å vise at jeg fortsatt er kapabel til å hjelpe laget med det.

36-åringen tilbakeviser kontant at han er for gammel til å hevde seg i Premier League.

– Folk snakker om alderen min, men jeg er annerledes. Jeg viser hvert år at jeg er i form. Og jeg vet at vi kommer til å gjøre det bra. Jeg er ikke her for å ha ferie. Jeg er her for å vinne igjen, slår han fast, sier Ronaldo, som mener hans nye lag har et enormt potensiale.

I intervjuet, som gjøres av Ronaldos tidligere lagkamerat i Manchester, Wes Brown. får portugiseren spørsmål om hva det betyr at hans tidligere lagkamerater Ole Gunnar Solskjær, Michael Carrick og Darren Fletcher er i trenerteamet.

– Deres tilnærming gjør det lettere for meg. Jeg har spilt med dem, de kjenner meg og vet hvordan jeg spiller. Mye har forandret seg siden jeg var her sist. Det har ikke klubbens mentalitet, som handler om å vinne, svarer Ronaldo, og avslutter:

– Jeg er så stolt og spent. Jeg gleder meg til å komme i gang!

Se Manchester United - Newcastle lørdag kl. 15.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play