USAs justisdepartement saksøker Texas som følge av ny abortlov

Det amerikanske justisdepartementet saksøker Texas for å ha innført en omstridt abortlov som gjør det ulovlig for kvinner i delstaten å ta abort etter sjette uke.

Søksmålet ble levert til den føderale domstolen i Texas på torsdag, og ber om at loven erklæres ugyldig. Justisdepartementet argumenterer med at loven ble vedtatt i strid med den amerikanske grunnloven, det skriver AP.

– USA har myndighet til, og et ansvar for, å sikre at Texas ikke unndrar seg sine forpliktelser til grunnloven, står det i søksmålet.

Justisminister Merrick Garland uttrykte bekymring for at også andre delstater skulle vedta lignende lover som «fratar innbyggerne sine konstitusjonelle rettigheter».

Den omstridte loven forbyr abort fra da helsepersonell kan oppdage hjerteaktivitet hos fosteret, som vanligvis skjer rundt seks uker ut i svangerskapet, altså før mange kvinner oppdager at de er gravide.

President Joe Biden har tidligere kalt loven «ekstrem».

USAs høyesterett besluttet forrige torsdag at de ikke ville blokkere Texas' abortlov umiddelbart, men understrekte samtidig at de ikke hadde tatt stilling til om den var i strid med grunnloven.

Roe vs. Wade

Lignende lover er vedtatt i en rekke andre republikansk-styrte delstater, men hittil er alle stanset i høyesterett fordi de strider mot Roe vs. Wade-kjennelsen i USAs høyesterett i 1973, som fastslår kvinners rett til abort.

Sammensetningen av dommere i høyesterett ble imidlertid endret i perioden da Donald Trump var president. Han utnevnte tre dommere som regnes som konservative.

Tilhengere av kvinners rett til abort frykter at høyesteretts nye konservative flertall vil kunne åpne for abortforbud i deler av USA.

Belønning for å anmelde

Texas-loven er strengere og annerledes enn lover i andre republikansk-styrte delstater siden den åpner for at vanlige mennesker, og ikke bare politi og påtalemyndighet, kan saksøke personer som medvirker til en abort. Privatpersoner oppfordres til å melde ifra om leger som utfører aborter, eller andre som bidrar til at abort blir gjennomført.

Lykkes anmeldelsen, som gjerne kan være anonym, kan anmelderen få 10.000 dollar eller mer i belønning. Summen tilsvarer nesten 90.000 kroner.

Loven er dessuten utformet på en måte som gjør at den unnviker føderale regler, noe som betyr at det er Texas' eget rettsvesen som skal håndheve den.