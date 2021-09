Warholm sikret Diamond League-troféet etter maktdemonstrasjon

Torsdag kveld sikret Karsten Warholm sitt andre Diamond League-trofé og førstepremien på om lag 260 000 kroner da han vant 400 meter hekk under Diamond League-finalen i Zürich med tiden 47,35.

– Det jeg er mest stolt over i dag er at jeg får ut et bra løp når jeg virkelig trenger det, sier Warholm etter triumfen.

Den kaller han en lettelse.

– Jeg har kommet dit i karrieren at hver seier også er lettende. Det har med forventinger å gjøre. Enten vinner jeg, eller så skuffer jeg, sier den doble Diamond League-vinneren.

– Diamond League er den konkurransen jeg har hatt litt stang ut tidligere. Når det troféet ligger foran meg, vet jeg hvor kjipt det er å tape det. Det er en ekstra greie jeg tenker på. Den følelsen skal jeg ikke kjenne på igjen.

– Det eneste som er bedre enn én medalje, det er to medaljer. Jeg bryr meg ikke om premiepengene og slikt. Medaljene er et symbol på hva jeg har fått til. De har en symbolsk verdi for meg som gjør meg grådig. Det er alltid plass til en medalje til på hyllen.

Etter å ha blitt avbrutt av to tjuvstartet, åpnet Warholm svært offensivt og inntok teten fra start. Mot slutten av løpet knep Alison dos Santos innpå Warholms ledelse.

Brasilianeren maktet likevel ikke å ta igjen 25-åringen, som vant med 46 hundredelers klaring.

– Jeg er ikke i den toppformen jeg var i i Tokyo. Den satt langt inne, og jeg måtte grave dypt. Det var en ganske solid seier til slutt, sier han.

Dermed slo Warholm kraftig tilbake etter nedturen på 400 meter uten hekker i Lausanne for to uker siden.

– Han har vist at han er den beste over tid. Vi må kanskje slutte å la oss overraske av at de beste vinner kappløp, sier Warholms trener, Leif Alnes til NRK.

