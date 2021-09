Nye opplysninger om sjokkovergangen: – Derfor endte ikke Ronaldo opp i Man. City

Nå forklarer TV 2s La Liga-ekspert, Guillem Balagué, hvordan byrival Manchester City endte opp med svarteper. I det som endte som en pinlig affære for de lyseblå.

– Jorge Mendes og Cristiano Ronaldo ønsket å dra til Manchester City mer enn noe annet, men de var nødt til å ha en plan B.

Det skriver Guillem Balagué på Twitter. Spanjolen har fulgt Cristiano Ronaldo tett i en årrekke og har blant annet skrevet biografi om Manchester Uniteds nye signering. Han har også skrevet biografi om Manchester City-sjef Pep Guardiola.

Men ifølge kildene til Balagué var Manchester City kun et salg unna å sikre seg superspissen.

– Manchester City var nødt til å kvitte seg med angrepsspillere for å få plass til Ronaldo. De var nødt til å selge én av dem.

Med Gabriel Jesus, Ferran Torres, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Phil Foden og Jack Grealish i rekkene ville det ifølge TV 2s ekspert være umulig å legge til én til, uten at noen måtte dra.

– Ronaldo hadde ikke tenkt å returnere til Old Trafford

Balagué skriver også at Barcelona forsøkte seg på Raheem Sterling, Gabriel Jesus og Bernardo Silva, men økonomien til den spanske klubben var ikke i nærheten av å kunne hente noen av dem.

– Manchester United hadde ikke vurdert å signere Ronaldo, men da de fant ut at muligheten var der, bestemte de seg for at det kun var en riktig klubb for portugiseren.

Balagué skriver også at Manchester Uniteds lønnstilbud var høyere enn det Mendes hadde forhandlet frem med Manchester City, men at lønnen fortsatt er lavere enn den Ronaldo hadde i Juventus.

– Ronaldo hadde ikke tenkt på en retur til Old Trafford. For ham handlet det bare om å komme seg ut av Juventus. Da det ble klart at Manchester City ikke klarte å selge én av angriperne sine, fortalte Mendes (Ronaldos agent) City at Ronaldo kom til å signere for Manchester United.

Skrøt av Solskjær og Ferguson

Ole Gunnar Solskjær er nå Ronaldos sjef, men om man skrur tiden tilbake var de lagkamerater.

– Nå har han en annen rolle, jeg er spiller og han er trener. Men det har ingenting å si. Mitt forhold til ham er strålende. Og som jeg har sagt tidligere, jeg er her i Manchester for å hjelpe ham med å oppnå resultater.

– Treneren kan stole på meg, uansett hva han ønsker. Jeg er tilgjengelig for alt, sa Ronaldo i sitt første intervju etter hjemkomsten.

Der snakket han også varmt om sin tidligere sjef Sir Alex Ferguson.

– Som alle vet, siden jeg signerte med United som 18-åring, var Sir Alex nøkkelen, sier Ronaldo i et intervju på Manchester Uniteds eget nettsted.

– Sir Alex er som en far for meg. Han har hjulpet meg mye, lært meg mye og etter min mening hadde han selvfølgelig en stor rolle på grunn av forholdet vi hadde. Vi snakker sammen hele tiden, og han er en utrolig person, sier Ronaldo.