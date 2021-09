Stian Blipp med nytt show: – Én ting kan potensielt være ganske farlig

GOD KVELD NORGE (TV 2): Komiker Stian Blipp (31) er aktuell med sitt første soloshow «Cirque du Blipp» som har premiere neste uke. Det er spesielt to ting som kan gå galt under forestillingen.

Programleder og komiker Stian Blipp beskriver det nye showet sitt «Cirque du Blipp» som et humorshow - pakket inn i et sirkus.

– Jeg har alltid vært fascinert av sirkuset fordi de symboliserer noe for meg. Det er et sted der alle passer inn uansett hvor rar og utenfor man er, forteller Blipp til God kveld Norge.

NYTT SHOW: Stian Blipp har tidligere vært programleder i blant annet Idol, Senkveld og Stian Blipp Show. Nå har han satt opp sitt eget soloshow på scenen. Foto: Thomas Reisæter/TV 2)

Drømmen om å sette opp showet startet allerede før han havnet i rampelyset og ble et kjent navn:

– Jeg har en tatovering jeg tok for ti år siden. Der står det «Cirque du Blipp», så jeg har tenkt i nesten ti år at jeg skulle lage showet - og nå skal jeg det, smiler han.

Farlig stunt

Det er spesielt to nummer i showet som kan gå riktig så galt.

Det første er et nummer der publikum bestemmer hvordan utfallet blir og Blipp må improvisere. Det andre nummeret kan ende katastrofalt:

– Det er en ting som potensielt kan være ganske farlig som jeg gleder meg til å vise. Det kan gå skikkelig bra, men det kan også gå skikkelig dårlig, forklarer Blipp.

Han røper en liten detalj rundt det farlige stuntet:

– Det er en kniv involvert, sier han mystisk.

31-åringen forklarer at showet ellers handler om å ta en pause fra livet og den virkelige verden for å så å entre et sirkus hvor alt kan skje.

Under samarbeidet med forestillingen har han også fått jobbe med en person som betyr mye for han:

– Jeg er veldig takknemlig for å ha fått jobbe med blant annet et av mine store idoler, Dagfinn Lyngbø, som er regissør på showet, sier Blipp.

SMÅBARNSFORELDRE: Stian Blipp og kona Jamina Blipp venter sitt andre barn. Foto: Espen Solli / TV 2

«Pappa-pause»

«Cirque du Blipp»-showet starter først i Bergen, og så tar Blipp en pause før han skal ha show i Oslo på nyåret. Årsaken til pausen er at han skal bli pappa til barn nummer to.

– Jeg spiller i Bergen frem til vi har én uke igjen til termin på vårt andre barn. Da har jeg en god ukes klaring før det skal skje, forteller han.

Termin er satt 7. november og han venter en sønn sammen med kona Jamina Blipp. Fra før har de datteren Noelle på tre år.

– Uansett om showet er i full gang da skal jeg ta meg en pause for å være med på den første tiden, sier Blipp.

Han ser frem til å bli tobarnsfar og tenker at det blir helt konge:

– Det er fett at man er full bil når man kommer. Alle lukker opp dørene og man kommer ut som en full «squad», smiler Blipp.

Danset av glede

Han er også forberedt på at det kan bli krevende med to barn, men har bestemt seg for å ta det slik det kommer.

Han beskriver seg selv som en overbeskyttende men også leken og «kødden» far. Da han fikk vite at de ventet en gutt reagerte han annerledes enn han hadde trodd.

– Da jeg fikk vite at det var en gutt tror jeg kona mi skjønte at det betydde litt mer for meg enn jeg hadde sagt, sier 31-åringen og fortsetter:

– For da begynte jeg å danse i stua, tok av meg på overkroppen, skrek og var helt galen. Det var tydeligvis litt viktig likevel.

Blipp og kona Jamina har allerede tenkt på et navn til den kommende sønnen sin:

– Det kom et navn, så tenkte vi: «Ja, der har vi det!» Men det er hemmelig, svarer han lurt.