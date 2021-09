Forsker: Norge omtrent en måned bak

– Det er så deilig. Folk er så glade og elsker å være på konsert igjen!, sier Ditte Sig Kramer. Hun er kommunikasjonssjef for Vega scene i København.

Hun viser TV 2 rundt i konsertlokalene som skal gjeste flere tusen mennesker om noen få timer. Konsertene er fullbooket, og folk kan så tett de bare vil.

OVERLYKKELIG: Kommunikasjonssjef for Vega i København, Ditte Sig Kramer, er glad for at Danmark kan åpne igjen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun sier likevel at koronapandemien har vært vanskelig for kulturbransjen i Danmark.



Flere av hennes ansatte har vært permittert, og nedstengingen har vært en stor, økonomisk påkjenning for hele bransjen.

Men nå er koronapandemien nesten historie i Danmark. Med 83 prosent av befolkningen fullvaksinert, mener den danske regjeringen nå at korona ikke lenger er en trussel for samfunnet.

Koronapass kan ha vært avgjørende

Fredag 10. september regnes ikke korona som en samfunnskritisk sykdom. Når dette begrepet fjernes av regjeringen, fjernes også muligheten for å innføre nye regler og restriksjoner i samfunnet på samme måte som før.

– Grunnen til at vi kan ta dette viktige steget, er at epedemien er under kontroll og vi har rekordhøye vaksinetall. Vi har klart å unngå høye dødstall, slik vi har sett i andre land, og vi har å opparbeide beredskap på nøkkelområdet, sier den danske helseministeren, Magnus Heunicke, til TV 2.

GJENÅPNER: Danmarks helseminister, Magnus Heunicke, mener det ikke lenger finnes grunnlag for å holde på strenge koronarestriksjoner. Foto: Martin Sylvest/Scanpix

Viggo Andreasen er lektor i matematisk epedemiologi ved Roskilde Universitet i Danmark. Han har forsket på epedemier i over 30 år, og mener det er flere grunner til at Norge ligger bak Danmark i gjenåpningen.

– Vi var heldige å få en million doser ekstra fra Romania, som har gjort at vi har kunnet fremskynde vårt vaksineprogram med omlag en måned i forhold til Norge, sier Andreasen til TV 2.

Den andre årsaken mener han er Danmarks hyppige bruk av koronapass. Fra april ble koronapasset ble tatt i bruk i nesten alle områder av samfunnet; på kafèer, barer og restauranter. Det mener Andreasen har hjulpet Danmark til full gjenåpning.

– Før vi fikk mange nok vaksiner, brukte vi testing som en måte å få grønt koronapass. Det førte til at den mest aktive delen av befolkningen som ble testet, og disse to tingene i kombinasjon har gjort at vi har kunnet redusere våre restriksjoner raskere, sier lektoren.

TO ÅRSAKER: Den danske lektoren peker på to ting som forårsaker den norske forsinkelsen i gjenåpningen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han estimerer at Norge kommer dit danskene er om en måneds tid.

– Hvilke råd vil du gi til Norge nå?





– Min anbefaling er at dere tester mer, for så å begynne å ta diskusjonen om hva man skal gjøre når man er ferdig med vaksinasjonen. Det er der vi er i Danmark nå. Det er ikke helt opplagt hva man skal gjøre fremover.

Tror Norge ligger rett bak

I Norge har helsemyndighetene utsatt den videre gjenåpningen av landet flere ganger. – Vi er ikke helt der enda, og derfor må vi fortsette å ha restriksjoner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til TV 2. Han mener det er spesielt en ting som gjør at Danmark kan gjenåpne før Norge. – Hovedforskjellen er at de ligger noen uker foran oss i vaksineringen, sier Høie. Mens både Danmark og Sverige har satt en tydelig dato for sin gjenåpning har regjeringen hele tiden vært mer opptatt av å snakke om data, ikke dato. – Det er rett og slett fordi det ikke er datoen som skal bestemme, sier Høie. Selv om helseministeren ikke vil sette en dato for gjenåpningen av landet, tror han det er kort tid til også nordmenn kan droppe avstandskrav og karantene. – Vi håper at vi skal klare å komme dit Danmark er om kort tid, sier Høie. – Kunne gjort mye annerledes Også helsedirektør Bjørn Guldvog tror vaksine er en viktig årsak til at Norge ligger etter Danmark. – De fikk en million doser på et litt tidligere tidspunkt enn det Norge fikk og kom da litt lenger i vaksineringen. De har også sett denne avrundingen av smittekurven på et litt tidligere tidspunkt, sier Guldvog. Danmark har også i stor grad valgt å bruke koronapass som del av sin strategi. – Koronapass har vært brukt mer i Danmark enn i Norge, så det er en av de tingene det vil være naturlig å se på som en del av evalueringen i etterkant, sier Guldvog. – Er det noe vi kunne gjort annerledes for å være der danskene er nå? – Vi kunne helt åpenbart gjort mye annerledes gjennom hele pandemien. Dette er læringspunkter som vi både selv griper fatt i og som jeg gleder meg til å lese om i koronakommisjonens rapport. Men det er nok for tidlig å si nøyaktig hva vi kunne gjort annerledes.