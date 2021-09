Carlsen lå syltynt an – så snudde partiet på hodet

Magnus Carlsen tok sin tredje strake seier i armageddon under Norway Chess, men ikke uten dramatikk. TV 2s ekspert bekymrer seg for sjakkongens form.

Fredag fra kl. 16.30: Se superduellen mellom Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Richárd Rapport-Magnus Carlsen 1-1,5

30-åringen lå med svarte brikker svært tynt an i armageddon-partiet mot Rapport.

Carlsen nølte til tider tidlig i partiet. Rapports vinnersjanser økte i takt med tidsforspranget hans.

På det meste ga sjakkcomputeren ungareren 97 prosent sjanse til å vinne. Så gjorde han en kjempetabbe, som ledet til at partiet snudde på hodet.

Plutselig var det Carlsen som hadde klart størst vinnersjanser. Partiet endte med remis, men det gir uansett spilleren med svarte brikker seieren i armageddon.

Se video av tabben som snudde alt øverst.

– Han lå veldig dårlig han, jeg vil nesten si at han klarte å svindle seg ut av det med så liten tid som han hadde. Han klarte å skjerpe seg midt i partiet, sa TV 2s ekspert Maud Rødsmoen.

Bekymret for Carlsen

Det var Carlsens tredje strake triumf i omspill i Norway Chess. Han var ikke i sitt ess torsdag, men fornøyd med at han klarte å sikre seg nok et halvpoeng.

– Det var en tung dag, slår sjakkongen fast overfor TV 2.

Tidsbruken tidlig i armageddon-partiet forklarer han med at «hjernen ikke fungerte så veldig bra».

– Plutselig så jeg på klokken at jeg hadde tre og et halvt minutt igjen, og så likte jeg ikke spesielt godt stillingen min, heller. Men hva skal jeg si, jeg følte aldri at det var helt kjørt, sier en tydelig sliten Carlsen.

TV 2-ekspert og verdensmesterens tidligere sekundant, Jon Ludvig Hammer, uroer seg etter intervjuet.

– Han virket helt kjørt. Jeg er veldig bekymret, sier Hammer.

– Fordi at nå skal han spille Norway Chess-turneringen neste uke. Han har ikke noen pause før han skal til Nord-Makedonia for å spille EM for klubblag med Offerspill, så skal han med en gang spille finalen i Champions Chess Tour. Jeg håper at det var én dårlig dag, og at han ikke rett og slett allerede er sliten av det skjemaet han har, fortsetter han.

Lynrask remis

Med svarte brikker brukte Carlsen underlig lang tid under åpningen i klassiskpartiet. Allerede før første trekk stoppet han opp.

Ifølge ekspertene landet han på en svært offensiv og risikabel åpning.

Likevel ble det ikke noe thriller-parti. Etter 18 trekk og bare en time foran brettet ble det remis etter trekkgjentakelse.

TV 2s sjakkekspert var skuffet over at Rapport, som har hatt rykte for å være svært offensiv, tok første mulighet til å få remis mot verdensmesteren.

– Jeg forventet mer av ungareren. Jeg føler meg litt snytt, rett og slett, sa Jon Ludvig Hammer.

Se hvordan det ble remis her:

Aryan Tari spilte remis med hvitt mot Jan Nepomnjasjtsjij. Så tapte Lier-gutten i armageddon-omspillet.

