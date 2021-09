Protestpartiet Pasientfokus fra Finnmark er inne som Stortingets 10. parti på TV 2s ferske partibarometer torsdag kveld. Det er listetoppen Irene Ojala som ligger an til stortingsplass.

Samtidig får Jonas Gahr Støres drømmeregjering 84 mandater. Dermed kan Ojala alene sikre flertall for Støres foretrukne regjeringsalternativ, som består av Ap, Sp og SV.

Pasientfokus fremste kampsak er akuttsykehus i Alta. Partiet ble etablert i april i år, etter at folk i mange år hadde kjempet mot beslutningen om at bare Hammerfest og Kirkenes skal ha akuttsykehus og fødeavdeling i Finnmark.

Mens Arbeiderpartiet er tydelige på at de ikke vil ha fødeavdeling og akuttklinikk til Alta, har Senterpartiet stilt fødeavdeling i Alta som regjeringskrav denne høsten.

Men Ojala er helt tydelig på hva som skal til for at hun støtter Støres regjeringsalternativ.

– Kort oppsummert skal vi ha fødeavdeling, akutt og geriatri til Alta, og en helt ny sykehusstruktur i Finnmark, sier en oppstemt Ojala til TV 2 torsdag kveld.

Pasientfokus får 0,2 prosent av stemmene nasjonalt, men siden listen bare stiller i landets minste fylke viser TV 2s tall, som er tatt opp over flere dager, at Ojala er inne.

I 1989 fikk Anders Aune og Aunelisten. som bare stilte i Finnmark, 0,3 prosent nasjonalt. Det holdt til stortingsplass med god margin.

Ropstad fortsatt på vei opp

KrF har gått frem hver eneste dag siden «gutteroms-gate» ble kjent søndag kveld. Dermed har Ropstad overrasket mange etter at skandaleoppslaget var et faktum. KrF går mest frem på denne målingen og ligger nå på 4,9 prosent - hele 1,3 prosentpoeng mer enn før saken ble kjent. Faktisk ligger KrF nå best an av de tre partiene som kjemper mot sperregrensen.

Venstre noterer 4,8 prosent og Mdg har 4,7. Senterpartiet går mest tilbake i kveld og ender på 12,7 prosent.

Arbeiderpartiet har en lojalitet på 65 prosent på denne målingen. Problemet et at partiet lekker til sammen 113 000 velgere netto til andre rødgrønne partier. Dette tilsvarer 3,5 prosent i oppslutning. Ved å tette lekkasjen vil Arbeiderpartiet kunne få nøyaktig 27, 4 prosent, som var resultatet i 2017. Partiet henter fortsatt 34 000 velgere fra Høyre enn de avgir.

Frp har en lojalitet på 57 og sliter fortsatt med lekkasje til Senterpartiet, dit det forsvinner 26 000 velgere flere enn det kommer tilbake. Samtidig henter Frp 23 000 velgere flere fra Høyre enn de gir tilbake. Frp er partiet med flest tidligere velgere som ikke har bestemt seg. Hele 92 000 (21 %) av velgerne fra 2017 er fortsatt i tenkeboksen. Dette er en reserve ingen andre partier har.

Kristelig folkeparti øker igjen. Lojaliteten er nå 69 000. Partiet har virkelig begynt å hent velgere fra andre partier, 34 000 denne gangen. Samtidig gir partiet tilbake 25 000 til andre partier.

Mdg har fortsatt lav lojalitet og henter en del fra SV, men gir omtrent like mange tilbake. Partiet har fortsatt høy oppslutning blant dem som ikke stemte sist. Dermed lever partiet farlig nær sperregrensen.

Rødt har høyest lojalitet av alle stortingspartiene. Det lekker litt til SV men partiet får flere tilbake. Rødt øker nå sin beholdning av velgere som ikke stemte sist. Det er en tommelfingerregel at over halvparten av disse ikke dukker opp i valglokalet. Dette gir Rødt en nedside på denne målingen. På den positive siden henter Rødt 45 000 velgere netto fra Arbeiderpartiet.

Senterpartiet har nå en lojalitet på 63 prosent. De henter flere velgere fra Ap, Frp og Høyre enn de avgir.

SV har fortsatt lav lojalitet og henter nå mindre fra Ap enn på lenge. Partiet har en gevinst mot Ap på bare 38 000 velgere. For en uke siden var tallet 70 000.

Venstre opplever som vanlig stor gjennomtrekk. Lojaliteten er bare 41 prosent. Partiet avgir 51 000 av sine velgere fra 2017 til andre partier. Samtidig mottar Venstre 59 000 fra andre partier. Det gir en netto gevinst på 8000 velgere.

Andre partier

Andre-gruppen øker med 0,2 prosentpoeng.

Målingen er utført av Kantar i perioden 7.9- 9.9 med 2387 respondenter. 81,4% har en mening. Feilmarginen er mellom +/-1,1 og +/-2,2 poeng.