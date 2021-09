Disse kan bli Støres statsråder

Dersom de rødgrønne vinner valget på mandag, er det litt av en kabal som skal legges når den nye statsministeren skal peke ut hvem som skal fylle de ulike statsrådpostene.

Jan-Erik Larsen er daglig leder og partner i rådgivningsselskapet Kruse Larsen.

Han var statssekretær ved Statsministerens kontor i to perioder. Både under Jens Stoltenbergs første regjering i 2000-2001 og i hans andre regjering mellom 2008-2009.

Larsen hjalp Stoltenberg da han skulle legge sine statsrådskabaler, og var en av hans aller mest betrodde rådgivere.

TETT FORHOLD: Her er Jan-Erik Larsen (t.v.) og Jens Stoltenberg avbildet sammen i 2001. Foto: Cornelius Poppe

TV 2 Nyhetene har bedt den tidligere statssekretæren og politikeren om å spå hvilke personer han tror kan bekle de ulike statsrådpostene, dersom det blir en ny rødgrønn regjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Kabalen er laget ut fra målinger i Poll of polls per 8. september. I Larsens kabal er statsrådfordelingen mellom samarbeidspartiene 10 til Ap, 5 til Sp og 4 til SV.

I oversikten er det 20 statsrådposter, samme antall og navn på postene som i dag.

Statsminister:

Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet

– Ap kommer til å bli like stor som SV og SP til sammen slik det ligger an nå. Det er ingen tvil om at Støre blir statsminister. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kommer ikke til å bli statsminister, sier Larsen.

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre har vært Ap-leder siden Jens Stoltenberg ble generalsekretær i NATO i 2014. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Finansminister:

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet

– Jeg tror at det er smart av Ap å få Sp til å ta den posten. Jens Stoltenberg hadde suksess med SV-leder Kristin Halvorsen og statsminister Erna Solberg (H) hadde suksess med tidligere Frp-leder Siv Jensen, sier Larsen.

Han beskriver posten som «veldig disiplinerende, arbeidskrevende og forpliktende». Dette er regjeringens nest viktigste statsråd.

– De mindre partiene er opptatt av å drive utgiftene opp, og da er det fint å få dem til å følge med på utgiftene også, sier Larsen.

Rådgiveren sier at Arnstad uten problemer kan være finansminister, hun er veteran på Stortinget og nyter respekt i andre partier.

– Hun ville vært en glimrende finansminister, sier han.

FINANSMINISTER: Marit Arnstad er Senterpartiets parlamentariske leder. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Utenriksminister:

Anniken Huitfeldt (Ap), leder av forsvars- og utenrikskomiteen

– Jeg tror at Ap vil ha dette departementet. Ap må ha hånda på rattet, og det er hennes tur til å få en meget framtrende post, sier Larsen.

– Posten kan gå til Espen Barth Eide, men jeg tror det blir en kvinne, sier han videre.

UTENRIKSMINISTER: Anniken Huitfeldt har hatt en rekke ministerposter tidligere, deriblant arbeidsminister. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Helse- og omsorgsminister:

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

– Ap skal også ha Helsedepartementet. Det kommer de ikke til å gi fra seg. Kjerkol er talsperson i dag og har stått støtt i mange diskusjoner om helse for Ap og er vel forberedt på å ta den jobben, sier Larsen.

HELSE- OG OMSORGSMINISTER: Ingvild Kjerkol er leder av Trøndelag Ap og Aps helsepolitiske talsperson. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Arbeids- og sosialminister:

Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet og partiets finanspolitiske talsperson

– Dette er et utrolig viktig departement for Ap. Arbeidslivspolitikk er viktig, det samme med forholdet til LO. Aps nestleder får dette department, tror jeg. Det er et stort, tungt og viktig departement, sier den tidligere statssekretæren.

ARBEIDS- OG SOSIALMINISTER: Hadia Tajik er nestleder i Arbeiderpartiet. Hun har tidligere vært kultur og likestillingsminister. Foto: Frode Sunde / TV 2

Landbruksminister:

Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen på Stortinget

– Sp skal ha Landbruksdepartementet. Det er store forventninger i landbruks-Norge til romslige landbruksoppgjør og en raus landbrukspolitikk, sier Larsen og fortsetter:

– Pollestad er en erfaren og dyktig politiker. Han er opptatt av landbrukspolitiske spørsmål.

LANDBRUKSMINISTER: Senterpartiets Geir Pollestad har tidligere vært statssekretær i samferdselsdepartementet og i olje- og energidepartementet. Foto: Stian Lysberg Solum

Kommunal- og moderniseringsminister:

Trygve Slagsvold Vedum, Senterparti-leder

– Han kan velge litt hvilken post han vil ha. Han kan, hvis han insiterer, være finansminister, men å være partileder og finansminister samtidig er kanskje ikke noe å anbefale, sier Larsen.

– Kommunaldepartement er ved siden Landbruksdepertementet det viktigste for Senterpartiet, blant annet som følge av spørsmål rundt kommunesammenslåing og fylkessammenslåing.

KOMMUNALMINISTER: Trygve Slagsvold Vedum er leder av Senterpartiet og har tidligere vært landbruksminister i Stoltenbergs andre regjering. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Fiskeriminister:

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV

– Kanskje en overraskelse for mange at SV får et departement som Ap tradisjonelt har holdt i. Han er veldig opptatt av fiskeripolitikk og vanskelig å overse på denne posten, sier Larsen.

FISKERIMINISTER: Knag Fylkesnes er nestleder i SV samt første nestleder i næringskomiteen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Utvikling- og bistandsminister:

Anne Beate Tvinnereim (Sp)

– Hun er Senterpartiets ene nestleder, og en meget dyktig politiker som er fylkespolitiker i Viken i dag, sier Larsen.

UTVIKLINGSMINISTER: Anne Beate Tvinnereim er 2.nestleder i Senterpartiet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Forskning- og høyere utdanningsminister:

Harald Schjelderup, tidligere byrådsleder i Bergen (Ap)

– Han var en veldig populær og flink byrådsleder i Bergen som overraskende trakk seg, sier Larsen.

– Da han gikk ut, sa Støre at denne mannen skal vi få inn i den rikspolitiske arenaen. Det gjenstår å se om Støre følger opp det han sa, og Bergen skal ha noen i regjering også, sier Larsen videre.

FORSKNING- OG HØYERE UTDANNINGSMINISTER: Schjelderup var byrådsleder i Bergen frem til 2019. Han sitter også i Arbeiderpartiets sentralstyre. Foto: Heiko Junge

Forsvarsminister:

Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet

– Han kunne ha blitt olje- og energiminister, men han kan ikke fordi han eier aksjer i oljeselskap, sier Larsen og fortsetter:

– Dette er et distriktsdepartement som er kritisk til sentraliseringen av Forsvaret. Borten Moe kunne tatt samtlige departement, men han er interessert i dette, og jeg tror han havner der.

FORSVARSMINISTER: Borten Moe er Senterpartiets første nestleder. Fra 2011 til 2013 var han Norges olje- og energiminister. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kunnskapsminister:

Audun Lysbakken, leder av SV

– Dette er et prestisjedepartement som alle vil ha. Ap kan komme til å gjøre alt for å få det. Men kunnskap står høyt i SV, og Lysbakken er personlig interessert i dette tema, sier Larsen.

KUNNSKAPSMINISTER: Lysbakken er partileder og parlamentarisk leder for SV. Fra 2009 til 2012 var han barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Næringsminister:

Bjørnar Skjæran, nestleder i Ap

– Han har ikke vært på Stortinget tidligere. Han er bonde og fylkespolitiker. Næringspolitikk er viktig for Ap, og departementet vil han dele med Knag Fylkesnes, og dermed vil Ap ha en viss grad av innflytelse på fiskeripolitikken også, sier Larsen.

NÆRINGSMINISTER: Bjørnar Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet. Fra 2011 til 2015 var han ordfører i Lurøy kommune. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Samferdselsminister:

Sverre Myrli (Ap)

– Norges største togfantast blir samferdselsminister. Han elsker tog. Han fikk samferdselsrelaterte gaver da han fylte 50 år, inkludert flagg, fløyte og skjermlue, sier Larsen og fortsetter:

– Han er en av Aps fremste samferdselspolitikere. Han kommer til å bli en god og engasjert minister.

SAMFERDSELSMINISTER: Sverre Myrli (Ap) er svært interessert i samferdelspolitikk. Han sitter på Stortinget fra Akershus. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen

Barne- og familieminister:

Kirsti Bergstø, nestleder i SV

– Hun er interessert i saksfeltet, og jeg tror dette er en post SV vil være opptatt av å få fordi det ligger SV nært, som barnefattigdom.

BARNE- OG FAMILIEMINISTER: Bergstø er nestleder i SV og tidligere medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Justis- og beredskapsminister:

Lene Vågslid (Ap)

– Hun er Aps justispolitiske talsperson i dag. Hun er dyktig, ganske godt kjent på den nasjonale politiske arenaen, og jeg tror hun kommer til å slå ut i full blomst som statsråd. Hun har lang politisk erfaring, sier Larsen.

JUSTISMINISTER: Arbeiderpartiets Lene Vågslid er leder av justiskomiteen på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Klima- og miljøminister:

Kari Elisabeth Kaski (SV)

– Hun er en av SVs viktigste og dyktigste politikere. Dette er en viktig post for SV. Av de tre partiene, er det de som har et betydelig størst klimaengasjement. Det er vanskelig å komme utenom henne i regjering.

KLIMA- OG MILJØMINISTER: SVs Kari Elisabeth Kaski er medlem av finanskomiteen. Foto: Nico Sollie / TV 2

Olje- og energiminister:

Espen Barth Eide (Ap)

– Han kunne blitt utenriksminister, men nå er han energipolitik talsperson. Han er en av de dyktigste Ap har, sier Larsen og fortsetter:

– Han har det mot seg at han er mann 50 år pluss fra Oslo. Det er kanskje plass til to i regjering. Støre fyller den andre plassen. Kommer Barth Eide inn, er det ikke plass til byrådsleder Raymond Johansen, som også er mann 50 år pluss fra Oslo.

OLJE- OG ENERGIMINISTER: Espen Barth Eide er Aps energi- og miljøpolitiske talsperson. Han har også vært spesialrådgiver for FNs generalsekretær Antonio Guterres. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kultur- og likestillingsminister:

Anette Trettebergstuen (Ap)

– En av de mest erfarne partlamenterikerne til Ap. Hun er veldig populær på kulturfeltet og har gjort en synlig jobb for kulturen under pandemien, sier Larsen.

KULTURMINISTER: Trettebergstuen er første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Foto: Terje Pedersen

Distriktsminister:

Gro Anita Mykjåland (Sp), ordfører i Iveland kommune i Agder.

– Et wildcard, sier Larsen.

– Hun sitter i sentralstyret og er en meget populær politiker og et stort talent, sier han videre.

DISTRIKSTMINISTER: Gro Anita Mykjåland er i dag ordfører i Iveland kommune. Foto: Iveland kommune

Wild cards

Det kan komme overraskelser når statsrådposter skal deles ut.

Jan-Erik Larsen trekker fram den erfarne politikeren Karl Eirik Schjøtt-Pedersen som en potensiell joker. Han har hatt ulike statsrådsposter, sist som statsråd og stabssjef ved Statsministerens kontor fra 2009-2013. Han er i dag partner i Menon Economics.

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud peker på følgende kandidater:

– LO sin kandidat er Trine Lise Sundnes (Ap), som sitter på stortingslista til Oslo. Hvis hun ikke kommer inn, har jeg mer tro på at Bergens ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) kommer inn som statsråd, sier Eriksrud.

– Tonje Brenna er fylkesrådsleder i Viken, kanskje det største talentet Arbeiderpartiet har. Ap har kanskje for mange flinke kvinner i stallen, oppsummerer han.

JOKER: Tidligere statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen trekker frem som en mulig joker når statsrådposter skal deles ut. Foto: Vidar Ruud / NTB

Eriksrud trekker også frem Bjørn Arild Gram, mangeårig ordfører i Steinkjer i Trøndelag. Han er i dag KS-leder.

– Gram kan bli kommunalminister hvis Vedum tar en annen post, sier TV 2s kommentator.

Kjendis-statsråd?

Eriksrud trekker også fram Liv Monica Stubholt (Sp), som var statssekretær i den forrige rødgrønne regjeringen.

JOKER? Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad blir trukket fram som en mulig statsråd-joker. Foto: Berit Roald / NTB

Et annet navn er Snorre Valen (SV).

– Han var nestleder og en stjerne i partiet. Han kan være et spennende navn, sammen med Inga Marte Thorkildsen, sier Eriksrud.

Kommentatoren mener Valen kan ta ulike roller fordi han er en god allrounder.

– Det har vært mye snakk om ikke politikere som blir politikere, med Anne Holt og Åse Kleveland. Hvis du virkelig skal kaste inn et spennende navn, aner ikke om vedkommende er rød-grønn, men å fått inn assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad som helseminister, hadde vært hysterisk, avslutter Eriksrud.