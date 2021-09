Warholm-behandling skaper NM-bråk

Det har kokt i norsk friidrett den siste uka. Flere av landets nest beste utøvere har reagert på at forbundet først ville la Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen slippe å løpe forsøksheat i NM, og at de dermed fikk en urettmessig fordel foran sine mindre meritterte konkurrenter.

Øyvind Kjerpeset. Foto: Terje Pedersen

Øyvind Strømmen Kjerpeset er en av de som engasjerte seg på Facebook-gruppen «Norsk Sprint og Hekk».

– Et av de mest sentrale prinsippene i idrett og friidrett er rettferdighet. Spesielt i et norsk mesterskap. I NM skal alle stille på like premisser. Noe som er fullstendig fraværende når forsøk og finale avholdes på samme dag, og noen utøvere skal stå over forsøksheatet, skrev Kjerpeset tidligere i uka.

Avviser hevnaksjon

Overfor TV 2 utdyper han kritikken:

– Denne saken handler om at det skjer forskjellsbehandling i en øvelse under et mesterskap. Det er ikke utøverne som skal bli skadelidende for at utøvere velger å konkurrere under andre stevner. Det er særlig kritikkverdig på kvinnesiden. At vi som utøvere må ta konsekvensene av dette er ikke greit. Argumentene de kommer med veier ikke tungt nok overfor resten av utøverne, synes vi.

Kjerpeset understreker tydelig at det ikke er en hevnaksjon eller at det ligger noe personlig bak hans uttalelser.

– Det ligger ikke noe personlig. Vi som utøvere ønsker å konkurrere i et mesterskap hvor man stiller på lik linje, sier han.

– At forbundet sier de må særbehandle de beste for å få dem til å stille, synes jeg er veldig rart. Slik jeg har forstått det, har de signert en kontrakt som sier at de må delta i NM for å få støtte fra forbundet. Jeg skjønner ikke problemstillingen, sier løperen, som også synes det er viktig at de beste utøverne skal delta i NM.

– Man må likevel opprettholde rettferdighet i et mesterskap. At alle stiller med rettferdige vilkår, er likevel en forutsetning.

Kritikken førte til at forbundet endret oppsettet. Nå løpes det ikke forsøksheat, men det avholdes A, B, og C-heat der de best rangerte utøverne får løpe mot hverandre. Den som har den beste slutttiden blir norgesmester.

– Vi er veldig fornøyd med at forbundet har lyttet til oss og endret til en mye bedre løsning enn slik det var lagt opp til i utgangspunktet, sier han.

– Ødelegger friidretten

Kritikken får toppidrettssjef Erlend Slokvik til å se rødt.

– Det er synd at ikke flere ser helheten i produktet norsk friidrett. Så blir enkelte utøvere skadelidende i måten de blir angrepet på, sier en irritert Slokvik til TV 2.

– Du mener det er ufint?

Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik. Foto: Fredrik Hagen

– Ja, jeg synes ikke noe om det. Jeg synes det er en forferdelig kultur i forhold til bruk av sosiale medier i friidrett. Det bærer helt galt av sted, og det er i ferd med å ødelegge norsk friidrett og den utviklingen vi har.

– Kan du utdype dette?

– Det er så mange som angriper avgjørelser som tas i de sosiale mediene i stedet for å ta kontakt med de i forbundet som står bak og jobber med det. Og da blir det rett og slett negativt for friidretten i forhold til de utblåsningene som ofte kommer.

Kjerpeset sier han valgte målbære kritikken på Facebook fordi Slokvik responderte på Facebook.

– Derfor tenkte jeg at det var mest naturlig. I tillegg synes jeg at en når en skal diskutere en sak objektivt, er det riktig at den er så transparent så mulig, slik at kjernen av norsk friidrett - som er utøvere og trenere kan se hvordan en slik avgjørelse blir tatt, og at det ikke skjer bak lukkede dører. Mange har reagert på at avgjørelsen er tatt på vegne av de beste, uten at resten av vi som skal konkurrere har blitt lyttet til, sier Kjerpset, som også har sendt sine kommentarer på epost til forbundet.

– Grunnen til at vi tar det på sosiale medier er fordi det ble tatt internt i fjor. Da ble en utøver satt rett inn i A-finalen på kvinnesiden. Enkelte utøvere reagerte til og med med boikott, uten at noe ble gjort. Da er man nødt å gjøre noe, sier han.

Sterke reaksjoner i Team Warholm

TV 2 vet også at diskusjonene har skapt undring og irritasjon i teamet til Karsten Warholm. Trener Leif Olav Alnes er ikke på Facebook, men har fått en del av kritikken referert av andre. Han reagerer på at Kjerpeset antyder at Warholm skal ha en sportslig fordel av å løpe Diamond League-finale, i stedet for et forsøksheat i NM.

Karsten Warholm med sin OL-gullmedalje og trener Leif Ove Alnes etter verdenrekord i OL finalen i 400 hekk på Olympisk stadion i Tokyo. Foto: Heiko Junge

– Hvis du tror det er en fordel å løpe alt du orker i Zürich kvelden før, og reise hjem grytidlig dagen etter, så blir jeg overrasket over hvordan man tenker, sier Alnes.

– Kan du utdype det?

– Det er klart at det å løpe alt du orker, kontra å jogge et forsøksheat er stor forskjell. Nå er det sånn at vi har fått gode utøvere som markerer seg på den store scenen. Og Diamond League-finalen er en av de største scenene man kan stå på. Og det hadde vært merkelig om man hadde prioritert bort den, sier Alnes.

Debatten har nok redusert motivasjonen til Warholm for å dra til Kristiansand inneklemt mellom to store stevner i Europa. Men samtidig er Warholm klar på at NM er viktig – også for ham, som akkurat nå er rangert som verdens beste friidrettsutøver.

– Når det gjelder NM, så er det et utstillingsvindu for norsk friidrett. Og da er det viktig at de store stjernene kommer. Og vi må passe oss for at NM ikke blir et stevne for de nest beste, sier Alnes.

Innenfor regelverket

Slokvik er også tydelig på at de endringene og tilpasningene som er gjort både før årets NM, og fjorårets, er godt innenfor regelverket.

– Ja, definitivt. Teknisk delegert har mulighet til å spesialtilpasse opplegget for de som er med i store internasjonale stevner, sier Slokvik.