Espen (33) kan vinne over 21 millioner kroner på lørdag

Espen Uhlen Jørstad (33) har danket ut tusenvis av spillere i World Series of Poker, og kan potensielt sett stikke av med flere millioner kroner.

World Series of Poker omtales som VM i poker, og arrangeres i år digitalt.

Det var over 4000 pokerspillere som startet i Main Event, men nå er du kun ni igjen. Blant dem er Espen Uhlen Jørstad fra Steinkjer.

Ydmyk spiller

Jørstad har vunnet flere store turneringer før, og har tidligere hatt pengepremier på 200.000 dollar.

Nå er det snakk om betydelig mer penger. De fire beste i finalen er sikret én million dollar, og premien blir større etter hvor langt du kommer.

Kommer man på førsteplass, kan man stikke av med 2,5 millioner dollar. Dette tilsvarer rundt 21,6 millioner kroner med dagens kurs.

– Jeg tenker at jeg er veldig heldig som har kommet så langt. Poker er et spill som er blanding av ferdigheter og hell, man må ha litt hell, uansett hvor god man er i en sånn turnering. Jeg er profesjonell pokerspiller, men anerkjenner at jeg er heldig.

PROFF: Jørstad lever av å spille poker, og bor til vanlig i London. Foto: Tambet Kask

Ikke nervøs

33-åringen sier at han har gjort det han kan for å forberede seg til lørdagen. Derfor vil han være fornøyd uavhengig av om han havner på 1. plass eller 9. plass.

– Det er ikke så mye nerver. Jeg er klar for å gjøre det jeg må. Jeg har gjort jobben jeg må gjøre i forkant. Jeg har studert mye finalebordstrategi og hatt noen økter med en mindset-coach. Jeg skal være så godt forberedt jeg kan, både teoretisk og mentalt.

Finalen er lørdag klokka syv og sendes blant annet på Twitch.

– Det er veldig spennende. Fokuset mitt er bare å prøve å behandle det som hvilken som helst annen turnering.

Han bor i et poker-kollektiv i London, sammen med nordmennene Jonas Gjelstad, Preben Stokkan og Benjamin Voreland.

– Det er en fantastisk måte å forbedre spillet sitt på. Stokkan har vært kjent som Norges beste pokerspiller i mange år. Han er også blant verdens beste pokerspillere. Det å bo sammen med han og de andre – å kunne diskutere poker – det er fordelaktig.