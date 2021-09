Skal Kina få bruke OL til å dysse ned forbrytelser mot menneskeheten?

Mens Qatar-debatten raser i fotballen, er det fortsatt påfallende lite diskusjon om OL i Beijing. Nå etterlyser Johannes Høsflot Klæbo et tydelig standpunkt fra Skiforbundet, Idrettsforbundet og Olympiatoppen. Med god grunn. Et halvt år før OL er situasjonen i Kina verre enn på lenge.

Det er fortsatt over et år til VM sparkes i gang i Qatar. OL i Beijing derimot, nærmer seg med stormskritt. Våre beste vinterutøvere er godt i gang med forberedelsene, uten at noen forventer at de skal stille opp med bannere eller t-skjorter med mer eller mindre konkrete budskap om menneskerettigheter.

Det er tre viktige grunner til at OL i Beijing bør stå minst like høyt på agendaen som Qatar-VM for alle som mener at idretten ikke bør misbrukes til å male over menneskerettighetsbrudd.

For det første er menneskerettighetssituasjonen i Kina nå ekstremt alvorlig. Flere ledende menneskerettighetsorganisasjoner slår fast at utviklingen går i feil retning.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Tildelingen av Beijing-OL fikk en del kritikk da den ble offentliggjort i 2015. Da sa IOC at de hadde fått forsikringer fra kinesiske myndigheter når det gjaldt menneskerettigheter. Nå ser vi hvor mye den typen forsikringer er verdt. Menneskerettighetssituasjonen er langt verre i dag enn den var i 2015, til tross for fagre løfter fra både IOC og Kina.

Kina overvåker og sensurerer sin egen befolkning på et nivå verden knapt har sett maken til. Ved hjelp av blant annet avansert overvåkningsteknologi har de en stadig strengere informasjonskontroll.

Ytringsfriheten angripes ustanselig og kritiske stemmer forfølges, forsvinner og kastes i fengsel. Alle forsøk på å kritisere myndighetene eller jobbe for et mer demokratisk Kina slås knallhardt ned på.

Kinesiske myndigheter forfølger også minoritetsgrupper i Kina, og da spesielt muslimske minoritetsgrupper som uigurene. Ifølge Amnesty holdes rundt en million mennesker fanget i interneringsleire der de lever under grusomme forhold. Det rapporteres om tortur, tvangsarbeid, dødsfall og seksuelle overgrep.

Både Amnesty og Human Rights Watch slår fast at Kinas behandling av uigurer og andre tyrkiske muslimske minoriteter faller inn under begrepet “forbrytelser mot menneskeheten”. Det er ekstremt alvorlig.

Det snakkes ofte om at store idrettsarrangement som VM og OL kan bidra til å presse frem endringer i land der menneskerettighetene ikke har spesielt gode kår. Men sannheten er at menneskerettighetene har dårligere kår i dagens Kina enn det de hadde både da Kina fikk OL i 2008 og da de ble tildelt et nytt OL i 2015. Ifølge Human Rights Watch ser vi nå Kinas verste angrep på menneskerettighetene siden massakren på Den himmelske freds plass i 1989.

For det andre har Norge en helt spesiell posisjon i et vinter-OL. Vi er ingen fotballstormakt, men vi er definitivt en stormakt når det handler om å ta medalje på snø og is.

I forrige vinter-OL tok Norge storeslem og satte rekord i antall OL-medaljer vunnet av en enkelt nasjon i ett og samme vinter-OL. Vi er en gigant i vinter-OL, og vi kommer til å ha noen av Beijing-OLs aller største stjerner.

Enkelte har ment at Norges engasjement rundt Qatar-VM ikke spiller noen rolle fordi vi er en ubetydelig fotballnasjon. I så fall bør vi ha desto større mulighet til å påvirke opp mot et vinter-OL.

For det tredje har Norge allerede vært direkte involvert i Kinas sportsvasking inn mot OL i Beijing.

I fjor avslørte TV 2 at norske myndigheter brukte norsk idrett for å bedre forholdet til Kina. Forholdet mellom Norge og Kina hadde vært svært anstrengt helt siden den norske Nobel-komiteen ga menneskerettighetsaktivist og regimekritiker Liu Xiaobo fredsprisen i 2010.

Kinas sportsminister drømte om OL-medaljer på hjemmebane, og ville ha Norges hjelp til å skape medaljekandidater. Norske myndigheter hadde ingen betenkeligheter mot å låne bort norsk idretts ekspertise hvis det kunne bedre relasjonene til Kina.

OL i Beijing er et klassisk eksempel på sportsvasking. Kinesiske myndigheter ønsker å dysse ned menneskerettighetsbrudd og vise både resten av verden og egne innbyggere at de er en fremgangsrik stormakt. Enhver medalje Kina tar til vinteren kommer til å bli brukt for alt den er verdt.

Selv om det er usikkert om idrettsavtalen mellom Norge og Kina har skapt en eneste kinesisk medaljekandidat, var Norge med på å tilrettelegge for Kinas sportsvasking. Det gir oss et ekstra ansvar for å bruke alle tilgjengelige virkemidler for å hindre at Beijing-OL brukes til å dysse ned menneskerettighetsbrudd og forbrytelser mot menneskeheten.