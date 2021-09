Erklærer seier i valgkampen: – Vi har klart det

Det har vært en lang og kronglete vei, men nå kan de rødgrønne omsider slippe jubelen løs.

– Jonas! Jonas! Jonas!, runget det høylytt fra salen da Støre inntok talerstolen.

Ap-lederen svarte med å rekke hendene i været.

– Kjære alle sammen! Vi har ventet, vi har håpet og jobbet så hardt. Nå kan jeg endelig si: Vi klarte det!

Går mot Støres drømmeregjering

Resultatet er ikke endelig klart, men med nesten alle stemmer opptalt – får Støre sin drømmeregjering med 89 mandater.

– Det ser ut til å at det blir flertall for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, sier Støre.

Etter åtte år med borgerlig regjering må altså Erna Solberg flytte ut av statsministerboligen og overlevere nøklene til Jonas Gahr Støre.

– Det blir en regjering som fører en politikk for et mer rettferdig Norge, med mindre forskjeller. En regjering som gjør arbeid til alle som jobb nummer én, sier Støre.

Mandag kveld ringte statsminister Erna Solberg til Ap-leder Gahr Støre og gratulerte ham med seieren.

Erkjente nederlag

Like etter gikk Solberg på talerstolen på Høyres valgvake og erkjente nederlaget.

– Vi visste vi trengte et mirakel for å bli gjenvalg for en tredje periode. Det fikk vi ikke. Høyres arbeidsøkt er nå over for denne gang, sa Solberg.

Under Støre sin tale, valgte Ap-lederen å takke statsministeren.

– Jeg vil rette en spesiell takk til Erna Solberg. Hun har ledet landet trygt gjennom flere store kriser, hun har tatt viktige initiativ internasjonalt. Vi er uenige i mange saker, men Solberg er en bunnsolid politiker som jeg har stor respekt for, sier Støre.

Til tross for at meningsmålingene har pekt mot et rødgrønt flertall i lang tid, ble det en intens avslutning på valgkampen.

Snudde nedtur til opptur

Ved forrige stortingsvalg fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 27,4 prosent. Det var en nedgang på 3,5 prosent sammenlignet med valget i 2013.

Da måtte en svært skuffet Støre gå på talerstolen og innse nederlaget.

– Dette valget, gode venner, er en stor skuffelse for Arbeiderpartiet, sa Støre.

Fire år etter var imidlertid situasjonen snudd på hodet. Til tross for at det ser ut til å bli en historisk lav oppslutning, holdt det altså til seier for de rødgrønne.

– Velgerne har igjen gjort Arbeiderpartiet til det største partiet i Norge. Vi har gitt oss rollen som den ledende kraften i norsk politikk de neste fire årene, og vi har lagt ned en formidabel innsats for å komme dit. Men den jobben som venter oss nå, er enda større. Den vil kreve det aller beste av oss alle, av meg og av dere, sier Støre.

– Å dra ut på byen, det har jeg ikke tid til

På vei av talerstolen sa Støre at han nå skal feire, også sove litt.

– Så blir vi klare til innsats. Vi skal forandre Norge og verden, sak for sak. Dag for dag, de neste fire årene. De store oppgavene løser vi best sammen.

Men før han både kan feire og sove, skal Støre og de andre partilederne gjennom en partilederdebatt på Stortinget.

– Etter det kommer jeg til å dra hjem. Jeg feirer mye inni meg, for å dra ut på byen, det har jeg ikke tid til, sier Støre på vei til Stortinget.

Ap-lederen vil ikke kalle seg Norges neste statsminister enda. Men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har selv pekt på Støre.

– Har han sagt det? Jeg er klar for et godt samarbeid med Trygve, vi kjenner hverandre godt. Og jeg tror det er et godt utgangspunkt, svarer Støre.

