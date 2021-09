Støres vei til toppen: En gang «Super-Jonas» – nå blir han statsminister

Mandag sikret Jonas Gahr Støre et regjeringsskifte i Norge. Men hvem er egentlig Ap-lederen?

Han var en byråkrat, men ble hentet inn i politikken og deretter løftet fram som en politisk superstjerne tidlig i sin karriere.

21 år senere viser valgresultatene at Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre kommer til å bli landets neste statsminister.

– Kjære alle sammen! Vi har ventet, vi har håpet og jobbet så hardt. Nå kan jeg endelig si: Vi klarte det! sa Støre til rungende jubel på Aps valgvake mandag kveld.

Men veien dit har vært lang.

Internstrid, metoo og skrekkmålinger har blant annet preget hans sju år som partileder.

Fakta: Jonas Gahr Støre Født 25. august 1960 i Oslo.

Leder av Arbeiderpartiet siden 2014. Har vært medlem av partiet siden 1995.

Utenriksminister 2005-2012 og helse- og omsorgsminister 2012-2013 i Stoltenberg II-regjeringen

Stortingsrepresentant fra 2009

Tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors.

Utdannet statsviter fra Institut d'études politiques de Paris i 1985.

Fenrik i marinen 1980-1981.

Research fellow ved Harvard Law School 1986-1988.

Forsker for Scenarier 2000 ved BI 1986-1988.

Spesialrådgiver ved Statsministerens kontor 1989-1995.

Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor 1995-1997.

Executive director WHO i Genève 1998-2000.

Statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor 2000-2001.

Styreleder ved ECON Analyse 2002-2003.

Har en betydelig formue som stammer fra hans morsslekts salg av ovnsfabrikken Jøtul til Norcem i 1977. Ifølge Kapital er han god for 140 millioner kroner.

Gift med sosiolog og gestaltterapeut Marit Slagsvold, som han har tre barn med. Kilde: NTB

Det bevisste valget

Støres vei til politikken har vært utradisjonell. Han var egentlig en byråkrat i embetsverket.

I 2000 fikk han sitt første politiske jobb i Norge, som statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor.

Fem år senere ble han utenriksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering.

– Han ble veldig tidlig geni-erklært og løftet fram som en superstjerne i politikken, sier TV 2s kommentator Aslak Eriksrud.

I sju år satt han som utenriksminister. Det åttende året i regjering ble det gjort endringer i statsrådpostene, og han ble helse- og omsorgsminister.

Kanskje var det en tanke bak dette.

Endringen ble av kommentatorer sett på som et tegn til å gi Støre mer innenrikspolitisk erfaring med sikte på at han kunne bli partiets statsministerkandidat en dag.

Nær ubestridt arvtaker

Etter at de rødgrønne tapte valget i 2013, kom det en overraskelse som slo ned som lyn fra klar himmel i det politiske Norge. Jens Stoltenberg hadde fått tilbud om å bli NATOs generalsekretær.

Dermed ble ledervervet i Arbeiderpartiet ledig, og det tok ikke lang tid før Støre ble pekt på som den nye arvtakeren.

DROPPET: Nestleder Helga Pedersen meldte seg ikke som kandidat til ledervervet, og dermed var det ingen som sto i veien for Støre. Foto: Audun Braastad / NTB

NTB skrev at det var «nær ubestridt» at Støre skulle bli partileder. Oslo-mannen var ikke nestleder, som ofte er den naturlige veien til topps.

Nestleder Helga Pedersen meldte seg ikke som kandidat til ledervervet.

– Vanlige folk

Støre har i årets valgkamp snakket mye om «vanlige folk». På spørsmål fra TV 2 om han også er vanlig, svarte Støre at det er «mye vanlig med meg også». Han påpekte at det var én ting som ikke er like vanlig: Lommeboka hans.

Støre har arvet en stor formue fra sin bestefar, som stammer fra salget av familiebedriften Jøtul AS til Norcem på 1970-tallet.

VANLIGE FOLK: Støre har snakket mye om - og med - "vanlige folk" i valgkampen. Her fra Bø i Telemark. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Det var tidligere usikkerhet rundt Støres sosialdemokratiske forankring i deler av partiet og fagbevegelsen på grunn av hans sosiale bakgrunn.

I 1988 ble mannen fra beste vestkant i Oslo tilbudt stillingen som utenrikspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe. Han takket nei til jobben han søkte på.

«Det var en magefølelse om hvor jeg hører hjemme politisk. For meg ble Arbeiderpartiets verdigrunnlag og sterke tro på fellesskap og rettferdighet avgjørende», sa Støre til Dagbladet i 2008.

Usikkerheten rundt Støres bakgrunn stilnet.

Nestlederne: Dette visste du ikke om Støre Nestleder Hadia Tajik: Han er i skikkelig god form, og har pleid å rase fra livvaktene sine på ski.



I den nederste hyllen på kontoret sitt, har han barnebøker til barn som kommer på besøk.



Det er vanskelig å få han til å fortelle røverhistorier om Gro, og når han gjør det, så forteller han dem så pent at det nesten ikke er røverhistorier lengre.

Nestleder Bjørnar Skjæran: Han har god humor og en god porsjon selvironi, en side av ham som kanskje mange ikke kjenner til.

Men det som ikke stilnet, var hans formue.

I valgkampen i 2017 ble hans gode økonomi tema da det ble kjent at han hadde investert i hegdefond. I tillegg kom det avsløringer om at han eide aksjer i et byggeprosjekt i Oslo som benyttet seg av løsarbeiderkontrakter.

I forkant av valgkampen i 2019 kom det nok en sak om formuen hans opp i lyset. Støre hadde fond som investerte i privat eldreomsorg. Partiets valgkampsak er å stanse privatiseringen av norsk velferd.

Først sommeren i fjor ble det bestemt at så lenge han er partileder, skal han ikke eie verdipapirer eller aksjefond.

GIR RÅD: Tidligere NRK-journalist Jarle Roheim Håkonsen er Jonas Gahr Støres nærmeste rådigver. Foto: Frode Sunde / TV 2

Problemene

Da Støre ble leder, viste målingene opp mot 40 prosent oppslutning til Arbeiderpartiet.

Men etter hvert gikk målingene nedover.

Ved stortingsvalget for tre år siden, fikk Ap 27,4 prosent av stemmene.

Nestlederne: Derfor blir Støre en god statsminister Nestleder Hadia Tajik: Han viste allerede da han var utenriksminister at han er en politiker av internasjonal format. Han er samlende og får resultater, det så vi i forhandlinger om delelinjeavtale med Russland.

Som opposisjonspolitiker samlet han stortinget om fullmaktsloven under koronapandemien.

Norge står foran store oppgaver i årene framover, og det er svært viktig å få en statsminister som samler og får til reelle endringer. Nestleder Bjørnar Skjæran: Han er den beste lederen jeg har hatt

Han har en fantastisk evne til å få med seg alle sider av en sak og alle syn på en sak før han konkluderer, samtidig er han i stand til å konkludere og stå for beslutningen.

Han har vist en ekstrem personlig styrke. Det har vært tøft det han har stått i. Å ta over lederskapet i et parti på 30 prosent og lede det opp til over 40, for så å falle ned igjen til knappe 20 prosent, det må ha vært litt av en påkjenning. Å finne kraften til å lede oss opp igjen til valgseier - det krever en ekstrem styrke.

Siden da har oppslutningen om partiet falt ytterligere.

På en måling i desember i fjor var det Senterpartiet som var landets største parti med 22,1 prosent, og Ap var på historisk lave 20,4 prosent.

I forkant av årets valg klatret Ap litt igjen og lå på rundt 23 prosent på målingene.

I et intervju med TV 2 i desember i fjor sa Støre at han tror årsaken til dårlige tall på målingene er sammensatt og pekte blant annet på «interne problemer»

Disse problemene hadde han brukt mye tid på å rydde opp i, sa han.

KRONPRINS: Trond Giske ble kalt Arbeiderpartiets kronprins, en populær politiker blant mange av partiets velgere. Her sammen med Jonas Gahr Støre på Stortinget. Foto: Erlend Aas / NTB

En av stridene som har fått mest oppmerksomhet, er Giske-saken. Trond Giske trakk seg som nestleder i 2018 som følge av flere varsler mot ham. Varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Partiet konkludente med at han hadde brutt partiets retningslinjer.

I intervjuet med TV 2 i desember sa Støre at partiet må snakke mer om egen politikk og han erkjente også at han ikke har vist seg fra sin beste side.

– Jeg viser til det jeg hører ofte at «han smiler ikke nok». Til og med Gro (Harlem Brundtland red.anm.), min gode mentor og venninne, sier «han må smile mer», sa han.

HUMOR OG RASK: Nestleder Hadia Tajik røper at Jonas Gahr Støre er raskere enn livvaktene på ski, og nestleder Bjørnar Skjæran sier partilederen har god humor. Her også sammen med partisekretær Kjersti Stenseng. Foto: Terje Pedersen / NTB

«Super-Jonas»

Støre var en populær utenriksminister. Bare noen måneder etter at han tiltrådte i statsrådposten, var han den mest populære topp-politikeren, ifølge en VG-måling fra 2005. Faktisk hadde han mer tillit enn daværende statsminister Jens Stoltenberg, som også var populær mann.

Både utdannelsen og språket han lærte på eliteskolen i Paris, kom til sin rett som statsråd.

Ifølge TV 2s kommentator ble selv høyrefolk imponert over hvordan han håndterte den internasjonale scenen.

Av journalister, kommentatorer og egne partifeller ble han ofte omtalt som «Super-Jonas» fordi han var så populær, selv om han sa han ikke likte å bli kalt det.

Som utenriksminister var han opptatt av en politikk for nordområdene, og blant bragdene var å forhandle fram en delelinjeavtale med Russland om Barentshavet og Polhavet.

AVTALE: 40 års uenighet ente med en avtale i 2010 om delelinjene i Bartenshavet og Polahavet med Russland. Utenriksministerne Sergej Lavrov og Jonas Gahr Støre Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Hang redaktør på tørk

En av sakene han fikk kritikk for, var hvordan han håndterte karikaturstrid-saken.

I 2006 trykket avisen Dagen en faksimile av Kurt Westergaards karikaturtegning av profeten Muhammed. Det resulterte i at Dagens redaktør Vebjørn Selbekk ble drapstruet og måtte gå i dekning.

På den tiden var Støre utenriksminister. Han gikk ut og beklaget offentlig til verdens muslimer.

Frp-leder Sylvi Listhaug mente i 2017 at Støre hang Selbekk «ut på tørk for å ha trykket karikaturene».

– Støre har ennå ikke beklaget sin opptreden overfor Selbekk. Det er det minste man kunne forlange av en som ønsker å bli norsk statsminister, sa Frp-leder Sylvi Listhaug i 2017.

Støre mente den gang at han ikke har noe å beklage overfor Selbekk.

SKIFTE: Her takkes Jens Stoltenberg av som leder av Arbeiderpartiet gjennom tolv år, og Jonas Gahr Støre ble valgt til ny leder i 2014. Foto: Lise Åserud / NTB

Mer forsiktig

Støre ble rost for å være kunnskapsrik, idérik og et menneske med bred erfaring av forgjengeren under det ekstraordinære landsmøtet i 2014.

– Han er framoverskuende, og han tenker annerledes enn mange av oss andre gjør. Han kaster inn nye ideer, og det er en bra egenskap hos en politiker, sa Stoltenberg.

Selv om Stoltenberg sørget for å rose og snakke opp Støre før han flyttet til Brussel, har Støre blitt sammenlignet med Stoltenberg.

I 2019 skrev VG at «Støre er kunnskapsrik, visjonær og omgjengelig. Men han får ikke kontakt med velgerne». Han ble også beskrevet som «mer søkende, mindre bastant» og «mer forsiktig enn forgjengeren».

TV 2s kommentator beskriver ham som en «politiker som lytter, men som sliter med å konkludere».

De neste fire årene må Støre bruke ideene og den annerledes tankegangen i regjeringsforhandlinger som starter om kort tid - med smilet, som han ikke må glemme.

