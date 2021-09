Polen hevder England lyver om rasisme rettet mot Kyle Walker

Det polske fotballforbundet hevder England feilaktig anklager Kamil Glik for rasisme.

Onsdagens 1-1-kamp mellom England og Polen foregikk ikke uten tumulter.

Se situasjonen i vinduet øverst!

Underveis i kampen oppstod det knuffing og tilløp til håndgemeng mellom de to lagene ved flere anledninger.

TV-bildene viser også at den polske midtstopperen Kamil Glik klyper Englands Kyle Walker i halsen.

Da spillerne hadde gått til pause, diskuterte den polske mediesjefen, Jakub Kwiatkowski, Englands lagleder, Emily Webb og den engelske sikkerhetssjefen, Tony Conniford, med fjerdedommer. Da ble Kwiatkowski gjort kjent med at de engelske representantene anklaget Glik for rasistisk oppførsel rettet mot Walker, skriver The Guardian.

Polen benekter påstandene på det sterkeste.

– Det engelske fotballforbundet (FA) sier det har vært en rasistisk bemerkning, men Glik sier at det ikke stemmer i det hele tatt, sier Kwiatkowski, ifølge avisen.

– Jeg kjenner spillerne og de har ikke gjort noe slik. Vi benekter disse anklagene på det sterkeste, sier han.

Glik selv erkjenner at de to spillerne kranglet.

– Vi kjeftet litt på hverandre, men det var ikke noe mer enn det. Jeg ville ta Walker i hånden etter knuffingen, men det ville han ikke, sier den polske midtstopperen.

FA, som rapporterte hendelsen til dommerteamet og kampdelegatene, mener FIFA bør undersøke saken nærmere.

I en uttalelse torsdag skriver FIFA at de «undersøker de offisielle kamprapportene fra oppgjøret mellom Polen og England. Den relevante informasjonen vil bli vurdert av våre disiplinærorganer, som vil avgjøre neste trinn».