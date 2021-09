Atle Pettersen skal bli pappa: – Gleder oss stort

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Atle Pettersen (31) og kona Cathrine Eide (31) avslører at de venter sitt første barn sammen.

Det forteller Pettersen til God kveld Norge.

– Cathrine og jeg venter vårt første barn nå i desember og gleder oss stort til den nye og spennende tiden som kommer, sier Pettersen.

Termin er rett opp under julaften:

– Med en far som skal på juleturnè så krysser vi fingre for at det blir fødsel på termindato og ikke før, legger Pettersen til.

– Overlykkelig

Pettersen og kona Cathrine Eide har vært et par i ni år. På nyttårsaften i 2018 forlovet de seg og 31.mai 2019 ble de mann og kone, i et kjendisspekket bryllup i Hellas.

Eide var tidligere reporter i TV 2, og paret møttes under innspillingen av «Skal vi danse» i 2011. Der tok Pettersen seieren sammen med Marianne Sandaker.

Pettersen ble først kjent for det norske folk da han tok andreplass i «X Factor» i 2010.

Han har senere vært med i «Stjernekamp», stått på scenen i Folketeateret med musikalen «Singing in the Rain» og dubbet animasjonsfilm. De siste årene har han ledet programmet «Beat for beat» på NRK.

I 2019 ble det kjent at Atle Pettersen, Nicolay Ramm, Sindre Postholm og Mathias Luppichini skal ha hovedrollene i musikalen «Jersey Boys».

Forestillingen, som skulle hatt premiere 16. september 2020, er foreløpig utsatt til 2022.

– Jeg gleder meg veldig til å spille i Jersey Boys. Vi skulle egentlig ha spilt den i fjor. Det er en veldig kul musikal som jeg kommer til å trives skikkelig godt med å gjøre, fortalte Pettersen til TV 2 tidligere i år.

På flyttefot før fødsel

Tidligere i år ble det kjent at paret solgte leiligheten i Oslo sentrum til fordel for Bærum. Etter planen kan de flytte inn allerede neste måned.

– Vi kom over et objekt som vi ikke kunne si nei til. Vi er litt spontane folk, så vi kan plutselig finne på sånne ting, fortalte Pettersen til TV 2, og la til:

– Vi har et vennepar som er nærmeste nabo, så det var de som tipset oss om det objektet, så da fant vi ut at det er veldig hyggelig å bo nær gode venner.

Pettersen fortalte videre at det blir vemodig å forlate leiligheten i sentrale Bjørvika i Oslo.

– Det blir jo rart etter tolv år å ikke bo sentrumsnært. Det er en litt annen tilværelse, men det er jo ikke langt ned til byen, så det går nok veldig bra, fortalte han.