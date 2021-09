Morten Hegseth (35) sjokkerte seg selv: – Jeg tenkte: «Hva har jeg gjort nå?»

Selv om den 17. sesongen av Skal vi danse så vidt er i gang, har ikke dramatikken latt vente på seg. Danserne har kun vært på parketten tre ganger, men allerede har seerne vært vitne til tårer, sjokk-exit og stående applaus i salen.

Allerede under premieresendingen delte dommer-nykommeren Morten Hegseth ut ti poeng til influenser Joakim Kleven (28) og hans dansepartner Benjamin Jayakoddy (27) etter deres historiske tango.

Selv om han ikke angrer på tieren, innrømmer Hegseth overfor TV 2 at han var litt usikker på seg selv rett etter han delte ut de rekordhøye premierepoengene.

– Jeg dro derfra og tenkte «Hva har jeg gjort nå?», sier han til TV 2 over Skype.

Hegseth forklarer at han etter sendingen forhørte seg med andre om de synes tieren var fortjent.

– Jeg spurte andre om de synes det var rart å gi dem en tier, men alle svarte at det var helt riktig poengsum. Så jeg føler at tieren, den fortjente de, og jeg hadde gitt dem en tier i dag også.

Se Joakim Kleven og Benjamin Jayakoddys premieredans i videovinduet øverst i saken og bedøm selv.

Noe Hegseth derimot vil ha avkreftet, er at tieren hadde noe med at han og Kleven deler samme legning.

– Det å tro at jeg gir ekstra poengsum bare fordi det er menn som liker menn i gruppa der, det skjer ikke, sier han bestemt.

Morten Hegseth har funnet seg godt til rette i dommerstolen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Fra sofa til dommerpanel

Hegseth var selv med på Skal vi danse i 2018, og endte på 6. plass sammen med dansepartner Mai Benedikte Mentzoni.

Det å bli bedt om å komme tilbake, men denne gangen som dommer, synes han var helt fantastisk.

– Jeg sitter hjemme hver lørdag og ser på Skal vi danse, og tenker sånn «var det bra, var det dårlig? Hvorfor ga Merethe en tier der?». Så det å faktisk ikke bare si det til mannen min, som ikke er så veldig engasjert i Skal vi danse, men i en dommerrolle, det er kjempegøy.

35-åringen forteller han i utgangspunktet hadde planlagt å være en streng dommer, noe han hadde snakket med meddommere Trine Dehli Kleve (60) og Merete Mørk Lingjærde (58) om før sesongen.

Det har han tenkt å holde seg til, men forklarer at han ønsker å være en dommer ut i fra en seer sitt perspektiv.

– Jeg kommer aldri til å bli ekspert på dans. Det er jeg kan er underholdning. Skal vi danse har jeg fulgt med på i alle år, og jeg vet hva som begeistrer meg og hva som ikke begeistrer meg.

Driter i kritikken

Til tross for at Hegseth trives i dommerstolen, har ikke tilbakemeldingene bare vært positive. Noen mener nemlig at han ikke kan nok om dans for å bedømme kjendisene på parketten.

– At den kritikken kommer, er jo helt forståelig. Men mitt mandat er ikke å være en dommer som har dansefaglig bakgrunn, men en som dommer som er den vanlige sofa-seeren, forklarer han.



Hegseth har selv valgt å ikke oppsøke kritikken, og forteller at tilbakemeldingene han har fått personlig kun har vært positive.

Han forklarer at flere år i mediebransjen, og som influenser, har lært han at det er visse forum man skal holde seg unna.

– De som blir sinte, de blir sinte. Den stormen skal jeg stå i.

35-åringen sier også at om han hadde tatt all kritikk han hadde fått innover seg, kunne det gått hardt utover den mentale helsen. Derfor velger han en litt annen tilnærming.

– For å være helt ærlig, jeg driter i det, sier Hegseth.

Drømmejobben

Noe annet dommeren har lagt vekt på, er klesvalgene for hver sending. Han ønsker nemlig å ta et oppgjør med menns måte å pynte seg på.

– Jeg syns det er på tide at menn hopper ut av den svarte dressen med svarte slips, og gjør noe annet. Så det å få vise frem at gutter kan bruke glitterbluse og store ringer er et privilegium jeg setter pris på.

Han innrømmer at jobben som Skal vi danse-dommer på mange måter er drømmejobben, og at det har vært veldig stas å få muligheten.

Han håper han kan gjøre dette i lang tid fremover.

– Jeg kan sitte der og slenge med leppa om kjendisdans lenge jeg, det er ikke noe problem. Jeg føler meg hjemme, sier han og ler.

Se Skal vi danse lørdager klokken 19.30 på TV 2 og TV 2 Play.