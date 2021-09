Vil ikke svare på om DNA-beviset utelukker de andre

Politiet hadde flere moduskandidater på blokka da de forsøkte å få fetteren dømt for drapet på Birgitte Tengs. Fremdeles er ikke alle sjekket ut, men politiet sier at de ikke etterforsker andre enn mannen som nå er pågrepet.

Helt mot slutten av rettssaken mot Tengs’ fetter i Gulating lagmannsrett i juni 1998 ble lensmannsførstebetjent Reidar Gaupås bedt om å lage en oversikt.

Den 33 sider lange rapporten er signert av Gaupås og etterforskningsleder Ståle Finsal fra Kripos.

Statsadvokat Harald Grønlien hadde bedt om en liste over personer som det var foretatt nærmere etterforskning av, samt personer som fetterens forsvarere hadde pekt på – en liste over moduskandidater.

LEDET ETTERFORSKNINGEN: Ståle Finsal i Kripos, her avbildet i Karmsund herredsrett i 1997. Foto: Alf Ove Hansen / NTB

Flere navn på lista

TV 2 er kjent med identiteten til noen av mennene på lista, men den inneholder enda flere navn.

En mann fra Vestlandet som hadde vært anmeldt for flere voldtekter og overgrep mot mindreårige, samt ildspåsettelser og andre kriminelle forhold.

En mann fra Haugalandet som politiet fikk opplysninger om fordi bilen hans angivelig var sett kjørende i Kopervik i et tidsrom som var aktuelt.

En lokal småkriminell mann som ble meldt inn til politiet en snau uke etter drapet, blant annet fordi han hadde en blåveis i ansiktet.

En rusmisbruker som flere vitner reagerte på. Da han kom hjem på drapsnatten skal han ha skreket «hva er det jeg har gjort, hva er det jeg har gjort». Mannen var i tillegg nydusjet og hadde noe surret rundt den ene hånda. I dag er han død.

I tillegg har personer med innblikk i etterforskningen senere pekt på flere moduskandidater som ikke var omtalt i rapporten fra Gaupås og Finsal.

Dette skrev de om siktede

Selv om politiet ikke har hatt holdepunkter for å knytte dem til drapet, er det flere av navnene på lista som aldri har latt seg sjekke helt ut av saken.

Mannen som nå er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, sto også på lista til Finsal og Gaupås. Politiet mottok det første tipset om ham fire dager etter drapet.

Tipseren var Jorunn Øpsen, psykologen hans, som han tidligere hadde angrepet i seksuelt opphisset tilstand.

I politirapporten nevnes det også at mannen er dømt for telefonsjikane i både 1995 og 1996, samt at han er anmeldt for innbrudd og blotting.

Det fremgår at mannen er avhørt først syv måneder etter drapet, og at han har vært inne til et nytt avhør ytterligere et år senere. Mannen forklarte at han var i Haugesund den kvelden Tengs ble drept.

«Han kjører alltid alene, så også denne kvelden, og forklarte at han oppholdt seg i bilen og ellers gatelangs i Haugesund, mulig kino og/eller bowling», heter det i rapporten.

Han har forklart at han kom hjem til boligen sin på Haugalandet ved 02.30-tiden.

«Det finnes ikke opplysninger som knytter N.N. til Birgittes person, omgangskrets eller nærområdet», står det om mannen som tilsynelatende ble lagt bort av etterforskerne.

Etterforsker kun siktede

Fetteren ble frikjent i lagmannsretten, og i 2016 besluttet Cold case, Kripos’ gruppe for kalde saker, å gjennomgå Tengs-saken på nytt. I 2019 kom DNA-resultatet som førte til siktelsen av mannen i 50-årene.

Han ble pågrepet på Lista i Agder i forrige onsdag, men nekter straffskyld.

Politiadvokat Soma ønsker ikke å svare på om de seneste årene med etterforskning har gjort det mulig fullstendig å utelukke noen av moduskandidatene i saken fullstendig.

– De som har vært registrert som moduskandidater, ligger i etterforskningsmaterialet og har relevans for etterforskningen på den måten. Men det er ikke rettet aktiv etterforskning mot andre enn siktede, sier Soma.

Forsvarer advarer

– Er man noe nærmere å sjekke dem helt ut?

– Det har ikke vært fokus for etterforskningen denne uken. Vi har kun én siktet i saken, og fokus har vært bevissituasjonen rundt ham.

SVARER PRESSEN: Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt. Foto: NTB / Carina Johansen

Den drapssiktede mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, mener det er skummelt om politiet nå låser seg til én person.

– Da risikerer man å låse seg til én hypotese som man hele tiden søker bekreftelse på. Denne saken er et godt eksempel på hva som da kan skje, sier han.

Totalt jobber omkring 20 politifolk med etterforskningen av drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Sør-Vest politidistrikt får bistand fra flere etterforskere fra Kripos.

Ståle Finsal ønsker ikke å kommentere denne saken. Reidar Gaupås har ikke besvart TV 2s henvendelser.