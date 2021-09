Listhaug vil besøke skolen til Fatima etter «hijab-tilbudet» i Frps valgbod

Rektor ved Bjerke videregående skole inviterte Frp-leder Sylvi Listhaug på besøk etter at partifellen Christian Tybring-Gjedde tilbød Fatima (15) penger for å ta av seg hijaben. Listhaug takker ja.

Mandag inviterte Listhaug Fatima tilbake til Frps valgbod i Oslo, og lovet at hun ville møte 15-åringen personlig for å rette opp den ubehagelige opplevelsen hun hadde med Tybring-Gjedde.

Rektor Merethe Hammer svarte med å invitere Listhaug til Bjerke videregående skole i stedet, der Fatima er elev.

– Hun var tydelig på det at hun gjerne ville snakke med elever, så vi inviterer Listhaug til Bjerke, sa Hammer til TV 2.

Og Listhaug kommer gjerne.

– Definitivt, og jeg vil jo snakke med elevene om politikk når jeg først skal dit, og håper jeg kan svare på de spørsmålene som de måtte ha om Fremskrittspartiets politikk, så det skal vi få til, sier partilederen.

Hun har et tett program i valgkampinnspurten som hun skal gjøre unna først. Så er hun klar for å besøke skolen, som ligger i Groruddalen.

– Det vil jeg absolutt prioritere i nærmeste fremtid, sier hun.

Utfordret Fatima 15 ganger

TV 2 har gjort en opptelling av de direkte utfordringene Tybring-Gjedde kom med overfor for Fatima om å ta av hijaben. I det drøye 12 minutter lange lydopptaket ber Tybring-Gjedde om at Fatima skal ta av seg hijaben 15 ganger.

– Du kan bruke hijab så lenge du er villig til å ta den av, av og til.

– Jeg utfordrer deg til å ta den av, du får fem hundre kroner for å ta den av.

– Du får tusen kroner, tusen kroner.

– Jeg gir deg tusen kroner her og nå.

– Jeg tilbyr deg tusen kroner.

– Ta av deg hijaben!

– Jeg respekterer deg, jeg utfordrer deg, ta av deg hijaben.

– Jeg skal sjekke om hun virkelig er fri. Jeg skal sjekke om hun virkelig er fri.



Hør samtalen i videovinduet øverst i denne saken.



Fatima med lydopptaket fra Frps valgbod. Foto: Per Haugen / TV 2

Innimellom svarer Fatima.

– Jeg sier jeg ikke vil, men du sier du skal gi meg penger hvis jeg gjør det. Jeg forteller deg at jeg ikke vil, og da vil jeg ikke. Det er min frihet, og du har ingenting med å fortelle meg hva du vil. Det er min religion, det er min frihet å gjøre det jeg vil.

– Jeg trenger ikke å bevise noe som helst, sier Fatima, men Tybring-Gjedde gir seg ikke:

– Er det sånn at du klarer å ta den av? Jeg utfordrer deg!

– Jeg utfordrer deg. Jeg har lov til å utfordre deg.

– Jeg prøver å sjekke om du er i stand til, og villig til å ta den av.

– Jeg har utfordret deg hele tiden, ta av og på hijaben din.

– Jeg utfordrer deg. Jeg vil gjerne se det vakre håret ditt.

– Jeg gjør det for å sjekke, når du sier at du er fri.

Han argumenterer hele veien for at hun skal ta av og på hijaben, og sier til slutt til opprørte medelever i valgboden:

– Jeg bare utfordrer henne, jeg har sagt det hundre ganger nå.

Forventer en beklagelse

Men noen beklagelse har verken Listhaug eller Tybring-Gjedde vært villige til å komme med til nå.

– Hvorfor kommer ikke den?

– Altså, jeg var veldig tydelig på at det er uakseptabelt å komme med den type påstand, og det står jeg fast ved, sier hun.

– Det har kommet mange oppfordringer om er direkte beklagelse fra Christian Tybring-Gjedde til Fatima, synes du det er på sin plass?

– Nå har altså jeg sagt det på vegne av partiet at dette her er totalt uakseptabelt, og det er det som jeg har å melde nå, og så gleder jeg meg veldig til å treffe elevene på Bjerke, sier partilederen.

Rektor Hammer synes det er fint at Listhaug tar imot invitasjonen, men tror det er lurt av Listhaug å ta med seg en beklagelse.

– Jeg tror nesten elevene vil forvente det, sier Hammer.

Ikke Frp-bastion

Hun viser til uttalelser fra øverste leder for de videregående skolene i Oslo, Trond Lien, om at en beklagelse er på sin plass.

– Jeg tror hun vil få masse kritiske spørsmål når hun kommer, for det er ingen Frp-bastion på Bjerke. Jeg tror nok helt klart elevene vil vente en beklagelse, sier Hammer.

– Vi skal forberede spørsmål og finne ut hvordan vi skal legge det opp, sier rektor.

Hun reagerte umiddelbart da hun fikk vite at Fatima gjentatte ganger ble oppfordret til å ta av seg hijaben da hun var i Frps valgbod i forbindelse med et skoleprosjekt.

I et brev til Frps ledelse og stortingsgruppe mandag tok rektor sterk avstand fra at Frps toppkandidat i Oslo tilbød eleven tusen kroner for å ta av seg hijaben.

– Vi er både sjokkerte, opprørt og lei oss, heter det i brevet.

Frp har foreløpig ikke svart på dette.