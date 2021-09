CNN: Biden innfører vaksinekrav for statlig ansatte

CNN melder at USAs president Joe Biden torsdag skal signere en lov som vil pålegge alle statlig ansatte å ta koronavaksinen.

Det er ifølge CNN og AP ventet at han presenterer vaksinenyheten under en tale på torsdag, hvor han skal legge frem landets strategi for å håndtere pandemien videre.

Kanalen skriver at også eksternt ansatte som gjør oppdrag for staten blir nødt til å ta vaksinen.

Under talen kommer Biden også til å diskutere forvirringen rundt en tredje vaksinedose.

Bidens plan for USAs pandemihåndtering fremover har ifølge CNN seks punkter.

De seks punktene er:

1. Vaksinere de som ikke er vaksinert

2. Gi vaksinerte ytterligere beskyttelse med en tredje dose

3. Holde skoler åpne

4. Testing og munnbindkrav

5. Beskytte økonomien

6. Bedre helsetilbud til alle koronasmittede.