Får Solskjær-skryt før PL-debuten: – Han har alltid vært type

Lørdag ettermiddag er det stor sannsynlighet for at Mathias Normann skriver seg inn på den gjeve listen over nordmenn med spilletid i engelsk fotballs øverste divisjon.

Den ferske Norwich-spilleren ble hentet til Premier League like før overgangsvinduet stengte for en drøy uke siden. Om han entrer gresset i bunnkampen mot Arsenal lørdag, vil han bli den 74. nordmannen (og andre Normann'en) som forsøker seg blant det ypperste i engelsk fotball.

Nordmenn i engelsk fotballs øverste divisjon Premier League (1992-) Gunnar Halle (Oldham, Leeds, Bradford)

Erik Thorstvedt (Tottenham)

Pål Lydersen (Arsenal)

Stig Inge Bjørnebye (Liverpool, Blackburn)

Erland Johnsen (Chelsea)

Kåre Ingebrigtsen (Man City)

Henning Berg (Blackburn, Man Utd)

Frank Strandli (Leeds)

Jan Åge Fjørtoft (Swindon, Middlesbrough, Barnsley)

Jostein Flo (Sheff Utd)

Roger Nilsen (Sheff Utd, Tottenham)

Tore Pedersen (Oldham, Blackburn, Wimbledon)

Lars Bohinen (Nottingham, Blackburn, Derby)

Alf-Inge Håland (Nottingham, Leeds, Man City)

Øyvind Leonhardsen (Wimbledon, Liverpool, Tottenham, Aston Villa)

Ronny Johnsen (Man Utd, Aston Villa, Newcastle)

Ole Gunnar Solskjær (Man Utd)

Claus Lundekvam (Southampton)

Egil Østenstad (Southampton, Blackburn, Manchester City)

Frode Grodås (Chelsea, Tottenham (ingen kamper))

Steffen Iversen (Tottenham, Wolves)

Bjørn Tore Kvarme (Liverpool)

Trond Egil Soltvedt (Coventry, Southampton)

Espen Baardsen (Tottenham, Everton)

Tore André Flo (Chelsea, Sunderland)

Stig Johansen (Southampton)

Petter Rudi (Sheffield Wednesday)

Ståle Solbakken (Wimbledon)

Thomas Myhre (Everton, Sunderland, Charlton)

Erik Nevland (Man Utd, Fulham)

Vegard Heggem (Liverpool)

Jon Olav Hjelde (Nottingham)

Ståle Stensaas (Nottingham)

Eirik Bakke (Leeds, Aston Villa)

Trond Andersen (Wimbledon)

Martin Andresen (Wimbledon, Blackburn)

Jo Tessem (Southampton)

Runar Normann (Coventry)

Andreas Lund (Wimbledon)

Bjørn Otto Bragstad (Derby)

Ragnvald Soma (West Ham)

John Arne Riise (Liverpool, Fulham)

Morten Gamst Pedersen (Blackburn)

Azar Karadas (Portsmouth)

Kristofer Hæstad (Wigan)

John Carew (Aston Villa, Stoke)

Daniel Braaten (Bolton)

Erik Hagen (Wigan)

Brede Hangeland (Fulham, Crystal Palace)

Christian Kalvenes (Burnley)

Bjørn Helge Riise (Fulham)

Abdisalam Ibrahim (Man City)

Alexander Tettey (Norwich)

Jo Inge Berget (Cardiff)

Mats Møller Dæhli (Cardiff)

Magnus Wolff Eikrem (Cardiff)

Jonathan Parr (Crystal Palace)

Joshua King (Bournemouth, Everton, Watford)

Fredrik Ulvestad (Burnley)

Adama Diomandé (Hull)

Håvard Nordtveit (West Ham)

Markus Henriksen (Hull)

Omar Elabdellaoui (Hull)

Alexander Sørloth (Crystal Palace)



Stefan Johansen (Fulham),



Mohamed Elyounoussi (Southampton)



Ørjan H. Nyland (Aston Villa)



Sander Berge (Sheff Utd)



Martin Ødegaard (Arsenal)



Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford)

Før Premier League Einar Jan Aas (Nottingham)

Åge Hareide (Man City, Norwich)

Kjetil Osvold (Nottingham)

En av dem som har klokkertro på 25-åringen, er gamlesjefen Ole Gunnar Solskjær.

– Mathias er en god fotballspiller. En veldig, veldig god fotballspiller. Jeg tror han kommer til å bli en suksess for Norwich, sier Manchester United-sjefen til TV 2.

I den nyeste episoden av VAR-rommet er Normann også nevnt. Se den i vinduet øverst!

Normann dro til England og Brighton etter å ha fått sitt gjennombrudd i norsk fotball og Bodø/Glimt allerede i 2017, men ble raskt lånt ut til Molde der han hadde Solskjær som sjef. Noe gjennombrudd i engelsk fotball ble det heller aldri den gang, og i januar 2019 signerte han i stedet en permanent avtale med russiske Rostov.

Der har midtbanespilleren etter hvert vokst seg «for god» for den russiske ligaen, etablert seg på landslaget, og er nå moden for debuten på øverste nivå i England.

– Han har uansett gått sine egne veier

I det ferske intervjuet Solskjær har gjort med TV 2 - som for anledningen blir foretatt av YouTuber og fersk TV 2-programleder i programmet VAR-rommet, Sander Austad «Randulle» Dale, - blir det også tid til et spørsmål rundt Normanns nye stil.

– Hva synes du om sveisen hans? Er det noe du kunne gått for selv?

– Jeg trenger ikke å bleike mer enn jeg allerede gjør. Så han er på nivå der, sier Solskjær med glimt i øyet, og fortsetter:

– Mathias har alltid vært type. Han har uansett gått sine egne veier. Jeg hadde ham i Molde en stund, så vet at han ikke bryr seg om hva andre tenker.

Norwich-profil er imponert

Gamlesjefen er ikke den eneste som har troen på hva midtbanemotoren fra Svolvær kan bringe til bords for klubben som i øyeblikket ligger på 19. plass i Premier League etter tre strake tap i sesonginnledningen.

Med en ny nordmann inn portene på Carrow Road håpes det nemlig på økt kvalitet både på banen og i garderoben.

STRÅLENDE KARRIERE: Alexander Tettey spilte for Norwich fra 2012 til i sommer og rykket opp til Premier League tre ganger med klubben. Foto: Mike Egerton/NTB Scanpix

– Forhåpentligvis er han en like stor spøkefugl som Alex Tettey var. Han var en av de beste gutta vi hadde i klubben over lang tid. Hvis han kan spille like mange kamper som Alex Tettey gjorde, vil det bety at han har gjort en stor jobb for oss , sier Norwich-keeper Tim Krul til TV 2.

Nederlenderen har kun observert Normann i korte treningsglimt når intervjuet finner sted, men bekrefter at han også fulgte nøye med fra sin plass på benken på Ullevaal da Normann spilte 68 minutter sentralt på den norske midtbanen mot Kruls Nederland.

– Det var fint å kunne se ham på kloss hold, og nå er jeg bare spent på å se hva han kan bringe til bords i Premier League. For det jeg så i den kampen var lovende. Han har mange ferdigheter vi kan benytte i vårt lag, forteller den rutinerte burvokteren.

Ny Premier League-rekord i anmarsj?

Selv er han innstilt på en travel dag i hovedstaden når Arsenal - det eneste laget som Norwich for øyeblikket kan se ned på på tabellen - har mye å revansjere i sin egen storstue på Emirates lørdag.

Fakta: Bunnen av PL-tabellen etter tre runder 16. Burnley 3 0 1 2 2-5 1

17. Newcastle 3 0 1 2 4-8 1

18. Wolves 3 0 0 3 0-3 0

19. Norwich 3 0 0 3 1-10 0

20. Arsenal 3 0 0 3 0-9 0

– Det er aldri enkelt å dra til Emirates, men det er press på begge lag. Det største er definitivt på dem for øyeblikket. Vi ser kun på oss selv, og har åpenbart fått en vanskelig start, men vi har signert noen toppspillere og forhåpentligvis kan vi fortsette å utvikle oss i riktig retning og få noen poeng i boks. Forhåpentligvis begynner det på lørdag, sier Krul.

På spørsmål om han håper på å kopiere eller overgå sin egen Premier League-rekord hva gjelder antall redninger i en og samme kamp (14) - også satt i Nord-London for snart åtte år siden mot Arsenal-rival Tottenham - må veterankeeperen også smile litt.

– Jeg tenker det er på tide. Det vil være fint å slå den rekorden. Nei, for å være ærlig så ønsker jeg ikke å være så travel, men jeg ser frem til det. Det er alltid fint å dra til et stadionanlegg som Emirates og det er fint å ha alle supporterne tilbake. Det er slike anlegg man ønsker å spille på, sier han.

Ødegaard: – Stilen hans er som skapt for England

Lørdagens kamp vil uansett gi minst ett av lagene sesongens første poeng, og storklubben Arsenal er selvsagt enorme favoritter til tross for laber uttelling så langt. I de rødes rekker er det også overveiende stor sannsynlighet for at en annen nordmann blir å finne.

KAN MØTES LØRDAG: Denne norske midtbaneduoen kan stå overfor hverandre i Premier League i helgen. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

– Det handler om å gjøre det vi skal, ha tro på det vi driver med og fortsette å jobbe hardt. Nå har vi møtt Chelsea og Manchester City som var i finalen i Champions League og er to av de beste, om ikke de to beste lagene i Europa. Jeg tror ikke vi skal bli så stresset av at det ble to tap der, selv om det siste var stygt. Vi må bare fortsette å gjøre vår greie, så er jeg sikker på at resultatene kommer. Forhåpentligvis får vi fansen med oss og litt ekstra tro, sier Martin Ødegaard til TV 2 før oppgjøret.

Også landslagskapteinen er full av lovord om Normann, og håper kameraten lykkes i alle andre kamper enn akkurat debuten om denne skulle komme lørdag. Han mener i hvert fall at midtbaneterrieren passer veldig bra inn i ligaen.

– Jeg føler stilen hans er som skapt for England og det trøkket, så det tror jeg blir veldig bra. Så blir det spennende å se hvor fort han går inn og spiller. Han har jo ikke vært der mange dagene, så vi får se hva det blir.

– Og han får vel uansett ikke noe gratis i morgen?

– Han skal ikke få noe gratis i morgen, nei, sier Ødegaard.

