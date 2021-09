Slik forklarer Vedum innvandrere hvorfor han ler så mye

I år er det over 45.000 nye velgere med innvandrerbakgrunn. Som en del av TV 2s valgprosjekt har jeg møtt noen av dem, samt politikerne de skal stemme på.

Badraddine Maizi fra Tunisia er en av de nye velgerne. Han har bodd i Norge i 11 år, og jobber som drosjesjåfør i Bergen.

– I Norge kan politikere diskutere uten å krangle. I andre land kan de ikke være i nærheten av hverandre en gang. Der er det politisk fiendskap, men i Norge er det meningsforskjeller, sier han til TV2.

Statsminister Erna Solberg svarer på TV2s spørsmål. Foto: Johan Nordal Børstad /TV 2

Statsminister Erna Solberg er enig i at det er en god politisk kultur i Norge.

– I Norge er vi opptatt av at vi kan ha ulike politiske ideer, men vi representerer ikke folk som er sinte på hverandre.

– Vi representerer heller ikke ulike etniske grupper eller klaner, vi er heller ikke sinte på hverandre. Vi har en god demokratisk diskusjon i Norge, sier hun.

Mange kommer fra land der demokratiske valg ikke er en selvfølge.

Det er tilfelle for Laila Abu Qatma, som i år skal stemme for første gang. 39-åringen sier det ikke var ekte valg i Syria, og at det var en stor avstand mellom politikere og folk.

Laila Abu Qatma er en av flere nye nordmenn som skal stemme for første gang. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Politikere i Norge smiler og de er tilgjengelige, det liker jeg veldig godt. Dette var jeg ikke vant til i hjemlandet mitt, sier hun til TV 2.

Utenkelig i noen land

Ap-leder Jonas Gahr Støre forstår at Laila og andre kan få seg et politisk sjokk når de ankommer Norge. Han sier det er en helt annen politisk kultur her, og mener dette må fortsette.

– Det er litt rart, ikke sant? Dette er Norge. Du kan se en statsminister på butikken, eller du kan møte meg på t-banen. For mange som kommer fra andre land er dette helt utenkelig. Og det tar tid til å venne seg til det. Det skjønner jeg veldig godt, men sånn er det Norge, sier han.

Partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, sier til TV 2 at dette er noe av det som er bra med norsk politikk.

– Forskjellen mellom politikere og folk er ikke for stor. Sånn skal det være i Norge. En statsminister eller en rådgiver handler på butikken eller henter ungen fra barnehagen. Vi skal representere folk på Stortinget, sier Vedum.

De smiler

Også Alakbar Ismayilov er en av dem som skal stemme for første gang i Norge under årets stortingsvalg. Ismayilov kommer Aserbajdsjan, og synes norske politikere virker vennlige.

Alakbar Ismayilov kommer fra Aserbajdsjan og har bodd i Norge i 11 år. Foto: Sorosh Sadat

Han sier også at det er hyggelig å se politikere som kan sette politikken til side og snakke som venner.

– Det er også trivelig å se norske politikere som smiler eller av og til danser, sier han til TV 2.

Trygve Slagsvold Vedum svarer Ismayilov.

– Ja, dette er noe som er koselig med norsk politikk, da. Det er også hyggelig å være uenig, sier han og legger til:

– Men jeg har også et godt humor i bunn. Det er alvor i politikken nå. Vi jobber hardt og når vi møter folk, så får jeg energi, og da kommer smilet. Det gjør det også lettere å få kontakt med folk, sier han.

Trygve Slagsvold Vedum svarer på TV2s spørsmål. Foto: Robert Reinlund /TV2

– Kan være forvirrende

Flere førstegangsvelgere med innvandrerbakgrunn forteller også at det er vanskelig å forstå norsk politikk og at det er forvirrende.

Venstre-leder Guri Melby sier til TV 2 at de kan gjøre mer for at politikken blir tilgjengelig for flere.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) vil gjøre politikken tilgjengelig for flere. Foto: Gorm Kallestad

– Jeg skjønner godt at det er forvirrende for førstegangsvelgere. Politiken kan bli komplisert. Det politiske systemet er forskjellig fra land til land. Noen er kanskje vant med to partier. I Norge har vi mange partier, og det kan være forvirrende, sier hun og fortsetter:

– Det krever tid og energi å sette seg inn i politikken for å forstå det. Håper at alle skjønner hvor viktig å delta i demokratiet.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazıcı, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.