Våre eksperter har sett i krystallkula og spådd årets Fjordkraft-liga. De tror kampen om seriegullet vil stå mellom to klubber.

I kjent stil har TV 2 Sporten tatt på seg spåhatten og forsøkt å sette opp hvordan den kommende ishockeysesongen ender.

TV2s ishockeyeksperter Jesper Hoel og Bjørn Erevik har gjort vurderingene, og i år var det ekstra vanskelig.

- Det blir jevnere enn noen gang, sier Hoel.

EKSPERT: Bjørn Erevik har vært med å spå hvordan Fjordkraft-ligaen 2021/22 ender.

Tre klare bunnlag

Ekspertene har plassert Grüner, Ringerike og Manglerud Star på de tre nederste plassene. De skiller seg ut som de svakeste lagene, mener ekspertene.

De synes imidlertid det er vanskeligere å avgjøre hvem av de tre som vil ende helt nederst.

EKSPERT: Jesper Hoel har sammen med Bjørn Erevik spådd årets Fjordkraft-liga. Foto: Espen Solli

10. plass: Grüner:

Vi begynner helt nederst. Ekspertene tror at det er Oslo-laget Grüner som ender på 10. plassen.

Erevik og Hoel mener begge at den franske landslagsmålvakten Quentin Papillon blir viktig for å holde Grüner borte fra sisteplassen.

- Han har sett veldig bra ut i oppkjøringen. De ser også bedre ut på backsiden og har fått større bredde i laget, sier Erevik.

De er usikre på om de offensive spillerne er gode nok til å produsere nok poeng.

- De har kanskje ikke de offensive "spissene" som de behøver for å score nok mål, sier Erevik.

9. plass: Ringerike:

Ekspertene plasserer Ringerike som nummer 9.

De mener Ringerike ser styrket ut offensivt.

De tror imidlertid at den nye svenske keeperen, Mattias Pettersson, er svakere enn målvaktene til de to andre bunnlagene.

BLIR VIKTIG: Lars Haugen må stenge igjen buret hvis Manglerud Star skal hevde seg den kommende sesongen. Foto: Heiko Junge

8.plass Manglerud:

- Vi har påpekt at Manglerud er helt avhengig av at Mats Trygg og Emil Frøshaug spiller de aller fleste kampene. Klarer de å stable på plass en stabil defensiv organisering og tette igjen rundt keeperne mener jeg at Manglerud blir nummer åtte, sier Hoel.

Corey Neilson er hentet inn som Oslo-lagets nye trener. Ekspertene er usikker på om kanadieren har de toppspillerne i laget som kan holde laget unna bunnplassene.

Ekspertene mener at den gode norske stammen i laget er det som kan gjøre at de plukker med seg flere poeng enn Grüner og Ringerike.

- De har ikke like mange usikkerhetsmomenter som de andre bunnlagene, sier Erevik.

- Kan utfordre topplagene

7. plass: Lillehammer:

Lillehammer plasseres som nummer 7. Ekspertene tror at deres nye trener, Aleksander Smirnov, må trylle for at laget skal kjempe helt i toppen i seriespilet.

- Jeg tror Lillehammer kan bli gode i sluttspillet, når Smirnov har fått jobbet med laget lengre.

NY KLUBB: Aleksander Smirnov er ny Lillehammer-trener. Våre eksperter tror han får en tøff jobb den kommende sesongen. Foto: Ole Gunnar Onsøien

Erevik trekker frem Lillehammers defensive besetning som lagets svakeste del.

- På Lillehammer ser backsiden veldig tynn ut. Jeg er også litt usikker på målvakten. Lillehammer ser ikke styrket ut, sier han.

Forrige sesong endte Lillehammer som nummer 5.

6. plass: Sparta:

- Alle de tre lagene i midtsjiktet kan utfordre de fire lagene vi har plassert øverst, sier Erevik.

Han mener Sparta-laget ser tynt ut på backsiden, men trekker frem løpersiden som god.

Ekspertene tror laget kan blande seg inn topp 4.

- Sparta kan overraske, også kan de også ende akkurat der vi tror, sier Erevik.

PROSJEKT: Anders Olsson har kommet inn som ny Stjernen-trener. Han ser det hele som et langvarig prosjekt, hvor målet er å gjøre Stjernen til en etablert toppklubb. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

5. plass: Stjernen:

- De kan faktisk utfordre de fire lagene vi har plassert øverst, sier Erevik om Stjernen.

TV 2 spår at Fredrikstad-laget blir nummer 5.

- De har en tendens til å røre det litt til i Fredrikstad. Det er så mye nytt. Alt skal klaffe, så er spørsmålet om hvordan det vil bli håndtert om de får tyngre perioder, sier Erevik.

Ekspertene mener laget må bli mer stabilt enn hva det har vært de siste årene.

De mener at nykommeren Stjernen-nykommeren Riley Brace og Steve Whitney i Stavanger Oilers er de to mest spennende nye spillerne i ligaen.

- Ser fryktelig tøft ut

4. plass: Storhamar:

Det har rent inn bakover for Storhamar i treningskampene, og laget jakter en ny back.

Ekspertene er usikre på om det holder med én ny back for å få strammet opp den defensive strukturen.

- Hvis Erik de la Rose og Markus Aas-Eng Mikkelsen er ute til jul, som rapportene sier, så ser det fryktelig tøft ut på Hamar. De har en bra offensiv, men det ser ordentlig vanskelig ut defensivt. De kan få en guffen start allerede mot Ringerike i første kamp, sier Erevik.

NØKKELSPILLEREN: Patrick Thoresen er utvilsomt Storhamars viktigste spiller. Foto: Fredrik Hagen / NTB

- Storhamar er helt avhengige av at backene leverer på sitt beste nivå fra start hvis Storhamar skal kunne henge med. Ellers er det fort gjort å dette av i toppen, sier Hoel.

De mener det igjen vil lukte svidd av førsterekka til Hamar klubben, med Eskild Bakke Olsen, Patrick Thoresen og Rasmus Ahlholm.

3. plass: Frisk Asker:

Ekspertene plasser Frisk Asker som nummer 3.

- Løpersiden til Frisk Asker ser bra ut, sier Erevik.

Hoel trekker frem evnen Asker-laget har til å bikke kamper i sin favør, som en stor styrke laget har.

Inn dørene i Asker har det kommet to store profiler i sommer, Jacob Lagacé og David Morley. De har begge levert godt i Norge tidligere, og blir viktige for at den regjerende mesteren kan gjenta suksessen.

Ekspertene er usikre på hvordan det vil slå ut for laget at de skal spille CHL-kamper innimellom seriekampene.

To klare favoritter

2. plass: Stavanger Oilers:

- Stavanger Oilers og Vålerenga har de to beste back-oppsetningene i ligaen. Det er det ingen tvil om. Begge lag har også gode keepere. De kommer ikke til å slippe inn mye mål totalt sett. sier Hoel.

Erevik mener Oilers kanskje har større bredde på backsiden, men at Vålerenga har større "topper".

Ekspertene trekker frem Steve Whitney som en som virkelig ser ut som en god signering.

- Han kommer til å være en artist i denne ligaen hvis han fortsetter som han har gjort. Det vil være naturlig å tro at han vil være topp 5. i poengligaen, sier Hoel.

SPÅS ØVERST: Ekspertene tror Kenneth Larsen og hans Vålerenga kan juble ved endt seriespill. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

1. plass: Vålerenga:

Vålerenga har hentet inn Kenneth Larsen som ny trener. Han skal sammen med assistenttrener Espen "Shampo" Knutsen ta Vålerenga til toppen av norsk ishockey.

Våre eksperter tror at de kongeblå fra Oslo øst vil plukke med seg flest poeng den kommende sesongen.

Mathis Olimb er også tilbake i klubben. Det mener ekspertene er en kruttsterk signering, som blir viktig i jakten på seriemesterskap og den første Norgesmester-tittelen siden Kenneth Larsen avgjorde finalen i Vålerenga sin favør i 2009.

Ekspertene mener de to lagene som tippes som en og to har to jevngode målvakter.

- Jeg er ganske sikker på at Oilers og Vålerenga blir nummer en og to. Det er jeg hellig overbevist om, sier Erevik.

Tabelltipset:

1. Vålerenga

2. Stavanger Oilers

3. Frisk Asker

4. Storhamar

5. Stjernen

6. Sparta

7. Lillehammer

8. Manglerud Star

9. Ringerike

10. Grüner

