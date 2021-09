Vi trenger ikke MDG for å redde verden, Gunhild

I en verden med økende kullforbruk, mener Gunhild Stordalen at Norges fremste bidrag må være å fase ut verdens reneste gassproduksjon.

Jeg synes ikke det er en god løsning.

I sin kronikk på TV2.no, gir Gunhild Stordalen inntrykk av at MDG trengs for å redde verden.

En kjølig analyse av deres virkemidler tilsier det motsatte.

Det hjelper ikke om miljøaktivister og venstreradikalere kjemper for en «grønn revolusjon» dersom det i askene av revolusjonen ligger en verden med økte utslipp, mer makt i verdens autoritære energistater og et norsk næringsliv med svekket konkurranseevne.

Norge har blitt et av verdens beste land på miljøvennlig energiproduksjon.

Vår strøm er vannkraftbasert.

Vår olje- og gassutvinning har et svært lavt klimaavtrykk sammenlignet med andre produserende land.

Miljøvennlige løsninger

Inntektene har vi brukt til å utvikle fantastiske teknologier og mye kunnskap som bidrar til stadig mer energieffektive og miljøvennlige løsninger.

Det er et udiskutabelt faktum at verden trenger energi.

Når vi skal gjøre energibruken mer miljøvennlig og fjerne farlig lokal forurensing, er kull det første man bør fase ut.

Derfor er det fullstendig misforstått når «miljøpartiene» vil fase ut norsk gass, som er tilnærmet renest i verden.

Jeg tror ikke at europeerne vil spise kald mat og stenge sin industri dersom Norge stopper vår gasseksport.

De vil i stedet kjøpe gass fra blant annet Russland og Qatar.

Faser vi ut norsk petroleumsnæring, vil geopolitisk makt flyttes til autoritære petroleumsland, som knapt bryr seg om miljøregnskap.

Ekstrem fattigdom

I tillegg risikerer vi økt kullforbruk. I disse dager ser vi faktisk at Europa øker bruken av kull, fordi de ikke får tak i nok gass.

Venstresidens miljøpolitikere har nok gode intensjoner, men resultatet av deres politikk er økte utslipp og forflytting av makt bort fra Norge.

Det styrker heller ikke demokratiarbeid, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

De siste tiårene er milliarder av mennesker løftet ut av ekstrem fattigdom. Det skal vi være stolt av.

Det hadde ikke vært mulig uten tilgang på mye og rimelig energi.

Men jobben er ikke over – det er fortsatt rundt en milliard mennesker som må løftes opp og frem.

Det gjør miljøkampen ekstra komplisert og desto viktigere at man forstår dimensjonene og kompleksiteten i energimarkedene.

Massiv arbeidsledighet

Fremfor å kjefte på vår foreldregenerasjon og si at «de har stjålet min barndom», burde flere anerkjenne det enorme løftet som er gjort for at millioner av barn kan overleve og se frem til et langt liv i langt mer trygge og forutsigbare omgivelser.

Det siste vi bør gjøre i «klimakampen» er å ødelegge vårt eget grunnlag for å drive frem miljøvennlige løsninger.

I Norge vil en rask stans for petroleumsnæringen bety massiv arbeidsledighet, store kutt i inntekter og trolig sosial uro.

Staten vil tape hundrevis av milliarder kroner i årlige skatteinntekter. Folk som frykter for å miste jobb, hus og hjem, pleier sjelden å være opptatt av miljøsaken.

Når de i tillegg ser at arbeidsplassene dukker opp i Midtøsten, tror jeg mange vil være direkte forbannet.

Misforstått

For dem som tror at stans i letevirksomhet og nye prosjekter er en «mild overgang», så minner jeg om at den sektoren står for 70% av næringens omsetning.

Drift og vedlikehold av plattformene utgjør bare 30%. I penger betyr det at en stans i ny aktivitet vil kutte 175 milliarder kroner fra norsk økonomi. Det er dramatisk.

Det er misforstått at disse 175 milliardene kan brukes av staten til andre formål - fordi dette er penger som eies av oljeselskapene.

Det er IKKE penger fra statsbudsjettet. Ergo er pengene kun tilgjengelig dersom den norske stat nasjonaliserer samtlige oljeselskap på norsk sokkel. Lykke til.

Steinalderen

Vi skal selvsagt jobbe for mer fornybar energi, mer energisparing, utslippsfrie biler, båter og fly.

Det er Norge allerede i gang med, og satsingen har økt kraftig under borgerlig flertall. Det er likevel ikke gjort på få år.

Da er det direkte farlig når «de gode intensjonene» tar overhånd, og medfører dårlige beslutninger.

Selv om verden forlot Steinalderen, sluttet vi ikke å bruke stein. Det samme vil gjelde når Oljealderen etter hvert tar slutt.

Over 20 % av oljen brukes i industrien. Norge bør være en troverdig leverandør, fremfor å overlate det til land i Midtøsten, med dårlige miljøkrav og liten satsing på grønn teknologi.

«Miljøpartienes» gode intensjoner vil derfor bety at deres politikk gir økte globale utslipp, mer makt til land som nedprioriterer miljø, økt ledighet i Norge og redusert økonomisk handlingsrom for å videreutvikle miljøvennlige løsninger.

