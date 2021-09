Vil ansette danse-Bjørn for å oppfylle pensjonistdrømmen

Det er mange influensere som er med i årets Skal vi danse, men en som er minst like aktiv på sosiale medier er Elin Ørjasæter (59).

Skal vi danse-deltaker Elin Ørjasæter (59) legger ikke skjul på at hun ønsker å bli TikTok-stjerne.

Sammen med dansepartner Bjørn Wettre Holthe prøver de å nå ut til fansen ved å bruke ungdommens kanaler.

– Jeg har en ambisjon om at den dagen jeg blir pensjonist, så skal jeg leve livet mitt på internett, sier kommentator og dosent ved Høyskolen Kristiania, Elin Ørjasæter over telefon til TV 2.

Hun forklarer at de legger ut en blanding av «frontstage» og «backstage», som de selv kaller for tant og fjas.

Dansepartner Bjørn Wettre Holthe forteller at han fikk en sosiale medier-oppvåkning for to år siden, da Jørgine Massa Vasstrand og Isabel Raad deltok i programmet.

– De var oppgitt fordi jeg hadde tusen følgere. De sa: «Bjørn, nå må du skjerpe deg på Instagram», og så hjalp de meg med å få hele 26 000 følgere, forklarer han.

SOME-DUO: Elin Ørjasæter og dansepartner Bjørn Wettre Holthe vil nå ut til fansen ved hjelp av ungdommens kanaler. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Å levere på underholdningsfronten har blitt viktigere

Ekspert på sosiale medier, Hans-Petter Nygård-Hansen, mener programmet har gått fra å handle mindre om danseferdigheter, og mye mer om underholdning.

Har tror det er blitt viktig for deltakerne å levere på underholdningsfronten utenfor dansegulvet, noe mange gjør via sosiale medier. I årets Skal vi danse er alle deltakerne aktive på bildetjenesten Instagram.

– Dennis Vareide og Elin Ørjasæter, som ikke har fått de høyeste poengsummene på dansegulvet, har skjønt at de må mobilisere unge til å stemme på dem, sier Nygård-Hansen til TV 2, og legger til:

– Det vi ser er en slags digital grasrotbevegelse.

Fra Twitter-dronning til TikTok-stjerne

Ørjasæter, som for over ti år siden ble omtalt som Norges Twitter-dronning, abdiserte i 2009. Men, fortsatt har hun hele 65.000 følgere på plattformen.

– Det som har skjedd i løpet av de siste årene er at det visuelle er blitt mye viktigere. Det har vært en revolusjon i det som handler om levende bilder.

Nå hevder hun å være TikTok-frelst.

– Hadde jeg vært pensjonist, så skulle jeg betalt Bjørn en årslønn bare for å gjøre meg til en TikTok-stjerne. Det er så sykt morsomt.

På Ørjasæters gamle Twitter-konto, ble hennes siste oppdatering publisert 4. september 2021: