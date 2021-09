Derfor har stjernespissen spilt med bandasje på hånden i snart tre år

Se Real Madrid - Celta Vigo på Sport Premium 2 og TV 2 Play søndag 20:30!

13. januar 2019:

Real Madrid spiller en viktig bortekamp i LaLiga mot Real Betis. "Los Blancos" har hatt en trøblete start på sesongen. Allerede i oktober får Julen Lopetegui sparken som Real Madrid-trener, etter 1-5-tap for Barcelona i El Clasico.

Den baskiske treneren blir erstattet av Santiago Solari. En mann som selv har spilt for Real Madrid, og som blir flyttet opp fra sin rolle som trener for B-laget.

Hovedstadsklubben trenger tre poeng mot Betis for å henge med i toppen, og takket være en sen scoring av Dani Ceballos vinner Real Madrid 2-1. Men like før pause må lagets beste spiller, Karim Benzema, ut med en skade.

Stjernespissen kolliderer med Marc Bartra og lander oppå fingeren sin. Etter kampen kommer det fram at han har brukket sin lillefinger, og at en operasjon vil holde ham ute av spill i flere måneder. Supporterne frykter det verste.

Her blir Benzema hjulpet ut av banen etter skaden. Foto: Marcelo del Pozo

Men bare seks dager senere er han på banen når Real Madrid vinner 2-0 hjemme mot Sevilla. Real Madrid-trener Solari bekrefter at franskmannen har nektet å la seg operere, fordi at han vil bidra å hjelpe laget i en tøff periode.

– Selv om han har brukket fingeren og har store smerter, er han så generøs at han ønsker å hjelpe laget, sier den argentinske treneren.

Kjærlighet for klubben

33-åringen har siden spilt med bandasje på hånden, og en operasjon har latt vente på seg. Flere medier har spekulert i at det skal være på grunn av at han ikke ønsker et avbrekk fra fotballen, og når kampene har kommet på rekke og rad de siste sesongene, har han ønsket å være på banen i viktige kamper.

– Det forteller alt om hvor høyt han verdsetter laget. Benzema har allerede vist sin kjærlighet til klubben på ulike måter, sier president for den norske supporterklubben til Real Madrid, Ruben Skjerping, før han utdyper:

– Der andre spillere ber om kontraktsforlengelser for å sikre seg stadig høyere lønn, holder Benzema seg i bakgrunnen og forholder seg lojal til det han har skrevet under på. Han har aldri kjørt soloutspill til pressen, og har heller aldri klaget på fansen, forteller Skjerping til TV 2.

Lagets viktigste spiller

Det har han fått belønning for, i form av en ny toårskontrakt i den spanske hovedstaden. Skjerping mener at Benzema kommer til å bli husket som en av de beste Real Madrid-spillerne gjennom tidene den dagen han legger opp.

Det er kanskje ikke så rart, for etter at Cristiano Ronaldo ble solgt til Juventus i 2018, har Benzema vært Real Madrids viktigste spiller. Franskmannen har funnet nettmaskene 67 ganger i ligaen siden 2018, og har vært i fyr og flamme i innledningen av årets sesong, med to mål og tre målgivende pasninger på tre kamper. Totalt har han 281 mål på 562 kamper for Real Madrid.

– Benzema er lagets aller beste spiller, og det har han vært siden Ronaldo dro. Real Madrid har mange fantastiske spillere, men det er han som står for målene. Jeg tør ikke tenke på hvordan det hadde gått med klubben uten ham, sier Skjerping, som er imponert over kvalitetene til angrepsspilleren.