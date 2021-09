Vurderer hvileår og VM i Trondheim som Mamma-Johaug

– Jeg var så heldig at jeg fikk opplevde VM i Oslo i 2011. Det å bli verdensmester på hjemmebane med så mye folk i Kollen, det er vel min største opplevelse. Og det å kunne få være med på noe slikt igjen hadde vært fantastisk. Men, det er lenge til VM i Trondheim, vi får se, forklarer Therese Johaug.

Under VM i Trondheim vil hun være 36 år.

Fra folkefesten sist det var VM i Trondheim i 1997. Foto: Gorm Kallestad

– Så du har tenkt begge tankene: ta et hvileår og stille i VM 2025 i Trondheim som mamma Johaug?

– Ja, begge tankene er tenkt!

Det eneste som mangler

For tiden har hun en annen tanke i hodet som overskygger alt: Gull i Beijing!

– Ja, det som motiverer meg er jo dette individuelle OL-gullet, som jeg mangler. Jeg har vist i die siste mesterskapene at jeg kan få ut mitt beste når det gjelder og håper også det skjer i OL i Beijing. Jeg må jo være ærlig på at drømmen min er gull i Beijing. OL-gull er jo det største du kan vinne!

– Det er ikke lenge til OL, men det er lenge siden du deltok i OL?

– Hmm, det er faktisk snart åtte år siden Sotsji-OL. Det høres lenge ut. Og det er lenge. Og når jeg står på startstreken i Beijing skal jeg vite med meg selv at jeg ikke kunne gjort noe annerledes for å være best mulig forberedt.

Utestengelsen

– Din motivasjon nå for å vinne OL-gull minner den om tiden da du var utestengt og var besatt av å vise verden at du kunne gå fort på ski?

– Det er vanskelig å sammenligne mitt comeback i Seefeld-VM i 2019, etter utestengelsen, med den situasjonen jeg er i nå. Ingenting kan sammenlignes med tiden jeg var utestengt. Det var knalltøft psykisk. Nå er jeg veldig motivert men kjenner ikke på det på det presset som var i Seefeld.

– Litt hypotetisk, men: Dersom du ha fått delta i OL i 2018 og vunnet gull, hadde du stått her nå?

– Nei, det er nok ikke sikkert.

Therese Johaug da hun fikk beskjed om at hun mister OL. Hun ble utestengt i 18 måneder Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud

Therese Johaug er for tiden på høydesamling i Italia - sammen med resten av landslaget. I sommer var hun her i egen regi, sammen med blant andre broren Karstein.

Therese Johaug er i de italienske dolomittene for å trene. Foto: Elias Engevik/TV 2

– For meg var det et «must» å dra hit ned i sommer. Jeg er overbevist om effekten av trening i høyden. Jeg er tror at det har bidratt til at jeg har blitt så god som jeg er. Jeg har prioritert dette i mer enn ti år, både privat og i regi av landslaget. For meg er dette veldig viktig.

OL i Kina

– Mange lurer på hvordan OL i Beijing blir, hvilke forestillinger har du?

– Det lurer selvsagt også vi aktive på. Jeg tror vi må reise dit med et åpent sinn. Jeg tror vi må være tilpasningsdyktige og slik korona-situasjonen er så blir det garantert et strengt regime med strenge regler om hvor du kan være. Jeg tror den beste levereglen er å gjøre som vi får beskjed om. Uansett, jeg gleder meg til at det endelig er OL igjen, sier Therese Johaug.