Nissan har gjennom ti år på elbilmarkedet hatt et unikt grep på norske kjøpere med sin Leaf.

Bilen har vært en bestselger i to generasjoner og den holder fortsatt koken, selv om den ikke er noen ny modell lenger.

Leaf er nemlig fortsatt en av Norges mest solgte biler. Siden starten i 2012 har Nissan nå levert ut mer enn 70.000 eksemplarer av denne, bare har til lands. Den er dermed med god margin Norges mest solgte elbil.

Men der mange av konkurrentene har kommet med flere elektriske personbiler, har Nissan så langt holdt litt igjen. Det endrer seg imidlertid nå.

Det har lenge vært kjent at de har en elektrisk SUV på gang. I dag ble den vist for norsk motorpresse. Vi var selvfølgelig til stede for å se nærmere på nykommeren.

Her snakker vi en japansk førproduksjonsutgave med høyreratt. På et arrangementet i dag, lettet importøren på sløret, med mange detaljer om det som har potensiale til å bli en av Norges mest solgte biler de kommende årene.

Nissan overrasker med eksklusivt, pent og moderne interiør i Ariya. Dette er et godt hakk opp i forhold til hva vi er vant til fra den kanten.

Romslig

«Skreddersydd for det norske markedet», sier Nissan selv om bilen. Ariya går rett inn i den tøffe klassen for elektriske familie-SUV-er. Den er 4,6 meter lang og kommer med to batteripakker, dessuten mulighet for både for- og firehjulsdrift.

Den byr på japansk minimalistisk design utvendig og vi opplever den som penere i virkeligheten enn på bildene vi har sett så langt. Selvfølgelig med klare likhetstrekk, særlig i fronten, til de øvrige bilene til Nissan.

Innvendig oppleves bilen som luftig og romslig, med blant annet god beinplass i baksetet, men med litt snau takhøyde bak, i alle fall for Brooms utsendte på 192 centimeter. Foran er plassen raus, gulvet er helt flatt og bidrar til plassen.

Den skyvbare midtkonsollen er smart. De integrerte touch-bryterne som er en del av bilens innvendige paneler og ikke synes før man starter opp, er lekre. Godt hjulpet av et moderne interiør med fine materialer, mykt skinn og et dashbord preget av digitale instrumenter.

Nissan følger ikke trenden med stor infotainment-skjerm i midten. I stedet har de gått for en løsning med to 12,3" skjermer. Dette begrunnes med hensynet til trafikksikkerhet. Herfra styres de aller fleste funksjonene. Fører kan også velge hva som skal vises hvor, her kan du sveipe mellom skjermene, akkurat som på en smarttelefon.

Nye Nissan Ariya er ikke en tradisjonell SUV, men mer en crossover, noe blant annet den coupe-aktige taklinjen bidrar til.

Tilhenger og taklast

Innvendig går mønsteret fra grillen igjen som dekor på lister og paneler.

Ariya har et relativt rommelig bagasjerom, på rundt 460 liter med tohjulstrekk. Dette reduseres til drøyt 400 liter med firehjulsdrift. Dessuten blir den godkjent for tilhenger på inntil 1.500 kilo og kan ha taklast på 75 kilo. Hvilket for mange nordmenn betyr takboks.

Baksetet er delt 40/60. Nedslått gir det helt flatt gulv. Her er det også rom under selve bagasjeromsgulvet. Ariya her ikke noe bagasjerom foran (frunk), slik som en del andre elbiler har.

Hele konseptet bør passe det norske forbrukere etterspør. Vi tipper at en god del Leaf-eiere nok oppgraderer til «storebror» Ariya ved neste bilbytte.

Minste batteripakke er på 63 kWt. Rekkevidden her her på 360 kilometer. Den største batteripakken er på 87 kWt, Her opererer Nissan med en rekkevidde på inntil 500 kilometer, da med tohjulsdrift.

På hurtiglading skal største batteripakke kunne ta imot 130 kW. Ariya er utstyrt med CCS-ladekontakt. På 30 minutter skal du kunne lade opp til 300 kilometers rekkevidde. Selvfølgelig under optimale forhold.

Priser og rekkevidde

Priser er også klare og de ser slik ut;

Den billigste koster 409.900 kroner. Da får du Ariya med 63 kWt batteri, effekten er på 160 kW / 2018 hk, den har forhjulsdrift og rekkevidde på 360 kilometer. 0-100 km/t gjøres unna på 7,5 sekunder.

For 499.900 får man batteripakke 87 kWt, her er effekten 178 kW / 242 hk, det er fortsatt forhjulsdrift som gjelder og en rekkevidde på 500 km. Sprinten fra 0-100 km/t gjøres unna på 7,6 sekunder.

For 529.900 kroner får man også batteripakke på 87 kWt, effekt på 225 kW / 306 hk, firehjulsdrift og en rekkevidde på 450 km. 0-100 km/t gjøres her unna på 5,7 sekunder.

Topputgaven får man for 575.900 kroner. Fortsatt med batteri på 87 kWt, men nå er en effekt på hele 290 kW / 394 hk. 0-100 gjøres unna på kjappe 5,1 sekund og rekkevidden er på 400 kilometer.

Kommer til sommeren

Dermed er priser og ytelser omtrent i samme gate som hos sterke konkurrenter. Som for eksempel Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, VW ID.4 og Skoda Enyaq og Volvo XC40 Recharge, for å nevne noen.

I denne tøffe konkurransen får ikke Ariya en like lett jobb som Leaf hadde for ti år siden. Men den den norske importøren melder om stor forhåndsinteresse, både i Europa og Norge. Bilen skal produseres i Japan og de første Ariya på norsk jord vil vi se til sommeren.

