Spesialenheten henlegger saken mot politibetjenten som skjøt Morten (39)

21. desember i fjor ble 39 år gamle Morten Michelsen skutt av politiet under en politiaksjon i Bergen. Bare få timer senere døde han av skadene.

Det siste året har Spesialenheten etterforsket saken, for å finne ut om politiet hadde fulgt retningslinjene på riktig måte, eller brutt disse.

Nå har Spesialenheten konkludert. De velger å henlegge saken mot politibetjenten som avfyrte det dødelige skuddet.

«Etterforskingen har klarlagt at skuddene mot X ble løsnet i en nødvergesituasjon, og at handlingen ikke gikk lengre enn nødvendig for å avverge angrepet og ikke åpenbart gikk utover det som var forsvarlig», skriver Spesialenheten i sitt vedtak.

UTRYKNING: Biler og mannskaper fra nødetatene utenfor bygården i Ibsensgate i Bergen, desember 2020. Foto: Eivind Senneset / NTB Foto: Eivind Senneset

Ordensforstyrrelse

Hendelsen skjedde etter en politiutrykning til Ibsens gate i Bergen, 21. desember 2020.

Politiet fikk melding om ordensforstyrrelser i en leilighet, i 22-tiden den kvelden. Det ble også meldt om observasjon av flammer på innsiden av leiligheten på det tidspunktet.

Politiet kom til stedet, og rykket inn i leiligheten. Ifølge politiet selv skulle det ha «oppstått en situasjon», som førte til at skudd ble avfyrt.

Politiet har tidligere opplyst at Michelsen hadde en kniv i hånda da de traff ham.

BEGRAVELSE: Blomster hendende utenfor leiligheten der Morten Michelsen (39) ble skutt av politiet i desember 2020. Foto: Chris Ronald Hermansen

Gjorde lydopptak

Både politiet og Spesialenheten har hatt en omfattende mengde bevismateriale i vurderingene av saken.

En time før politiet skjøt Morten, startet han et lydopptak med en digital opptaker. Denne tok opp lyden av situasjonen som oppsto og skuddene som falt.

Dette lydopptaket viste at det tok 10 sekunder fra politiet brukte rambukk for å få opp døren hans, til han var skutt tre ganger.

Dokumenter som TV 2 tidligere har fått tilgang til, viser at Michelsen skal ha ropt «Hei!», før en av polititjenestepersonene skal ha ropt «Bevæpnet politi!»

En uvisst stemme skal ha ropt «kniv!», før meldingen om bevæpnet politi gjentas av politiet.

Seks sekund senere avfyres det første skuddet.

UENIG: Bistandsadvokat Kjetil Ottesen sier foreldrene til avdøde Morten mener henleggelsen er feil. Foto: Marit Hommedal

Sterkt uenig i henleggelsen

Bistandsadvokat Kjetil Ottesen representerer foreldrene til avdøde Morten Michelsen.

De mener henleggelsen er helt feil vurdering av Spesialenheten. I en SMS til TV 2 skriver bistandsadvokaten følgende på vegne av foreldrene til Morten Michelsen:

«Mine klienter reagerer med vantro på henleggelsen i saken. For dem er det uforståelig at det ble vurdert som ikke straffbart å skyte Morten.

Politiet var på et helseoppdrag, og har da et stort ansvar for å gjennomføre dette på en trygg og sikker måte. Politiet er i en slik situasjon i flertall, de har spesialkompetanse og besitter dødelige skytevåpen.

Når en slik situasjon ender med at pasienten skytes med tre dødelige skudd i brystet, er dette umulig å forstå og akseptere for dem. Det er et generelt prinsipp i Norsk rett at man bruker det minst inngripende maktmiddel tilgjengelig. Dette kunne vært løst på andre måter enn å løse dødelige skudd.

Saken vil bli påklaget til riksadvokaten på deres vegne.»