Etter mer enn 20 år som gift er Bent Høie og ektemannen like forelsket

GOD KVELD NORGE (TV 2): – Det er livsfilosofi i praksis, mener Dag Terje Klarp Solvang, og tror at det er særlig én grunn til at forholdet står så sterkt.

Han har hatt sitt kanskje sitt travleste år noensinne, med over 200 pressekonferanser om koronapandemien.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (50) har med det blitt et enda mer kjent fjes for folk flest.

– Jeg hører jo folk idet de går forbi at de snakker om meg, og det forstår jeg, for jeg er blitt et ansikt på denne situasjonen. Man blir jo litt sjenert siden alle vet hvem en er, innrømmer Høie når han møter Dorthe Skappel til en spasertur i Oslo.

Byen han har pendlet til i en årrekke, hvor han bor på hemmelig adresse.

SAMMEN LENGE: Solvang og Høie møttes i Forsvaret på 90-tallet. Foto: Privat

– Det er på grunn av sikkerhetstiltak rundt regjeringen, at ikke alle skal vite hvor statsrådene holder til, forklarer Høie.

Har sett en ny side

Helseministeren er i utgangspunktet i Oslo hver mandag til fredag. Også mannen hans, Dag Terje Klarp Solvang (49), pendler fra huset deres i Stavanger til hovedstaden for jobb.

– Vi har levd dette pendlerlivet siden vi giftet oss i 2000, sier Høie.

Han viser vei til leiligheten han disponerer, hvor ektemannen venter.

Solvang lyser opp idet han åpner døren, og har umiddelbart bare lovord å komme med om sin travle kjæreste:

– Jeg er først og fremst veldig stolt. Han har gjort en fantastisk jobb! Og så har jeg jo sett noe nytt de siste to årene: Den evnen du har til å prioritere det som er viktig å glemme det som ikke er viktig. Jeg skjønner jo at du har holdt ut med meg, ler Solvang.

Bekymret svigermor

Likevel hender det at de nærmeste uttrykker bekymring når det stormer som verst.

– Jeg kan få melding fra min mor, «Nå så Bent litt sliten ut, har han det bra?», så blir jo jeg litt bekymra da, for selv har jeg ikke sett det, for jeg synes jo bare du er Supermann, skryter Solvang.

Høie innrømmer at det til tider er veldig travelt, og da er støtten fra ektemannen uvurderlig.

I OSLO: Paret oppholder seg ofte i pendlerleiligheten i hovedstaden. Foto: God kveld Norge

– Den er ekstremt viktig. Jeg vet at Dag Terje er der og støtter uansett. Og det at han forstår at ting ikke alltid blir som planlagt når man plutselig må jobbe. Det å slippe og tenke på at man skal komme hjem til en som er sur. Det er ikke sånn «gnuging og gnaging», forklarer Høie.

Se hele møtet med Dorthe Skappel, Bent Høie og Dag Terje Klarp Solvang i videovinduet under:

Like lykkelige

Paret er ikke i tvil om hvorfor de fortsatt står så sterke sammen etter 20 år som gift pendler-par.

– Det er livsfilosofi i praksis. Man må tenke på det man kan få til, og ikke det man går glipp av. Jeg føler vi er ekstremt flinke til å tyne det meste ut av den tiden vi har sammen, sier Solvang.

Videre har de begge noen kloke betraktninger rundt hva som må til for å lykkes med et forhold.

FJELLVANT: Solvang er generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT). Her er paret på tur til fjellet Skåla i Loen i Stryn. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Mange par blir jo veldig like. Helt til de blir så like at de kanskje ikke tåler hverandre lenger. Du klarte å få den du er gift med til å bli lik den delen du ikke likte ved deg selv, tror Solvang,

De presiserer at de er flinke på å gi hverandre rom til å være forskjellige.

– Det blir litt feil hvis du forelsker deg i en person, og så bruker du resten av livet på å forandre den personen, mener Høie.

Solvang er enig:

– Det handler om å elske ulikhetene. Selv om det også kan være frustrerende til tider, ler den blide ektemannen.