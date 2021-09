– Norge bør være det siste landet i verden som stopper oljeproduksjonen

Fremskrittspartiets nestleder Ketil Solvik-Olsen vil at norsk olje- og gassnæring skal fortsette inn i evigheten.

– Norge bør være det siste landet i verden som stanser produksjonen av olje og gass. Verden vil fortsatt trenge hydrokarboner fra oljen for å produsere klær, kajakker biler møbler og alt annet som omgir oss i hverdagen. Og Norge er det landet i verden som produserer olje på den mest klimavennlige måten, sier Solvik-Olsen.

– En katastrofe for Norge

TV 2 var med nestlederen til Valhall-feltet helt sør på den norske kontinentalsokkelen. Her på Valhall er det produsert olje og gass siden 1982, for øyeblikket 45 000 fat per dag. Dette gir en inntekt på 11 milliarder kroner i året. Så langt i feltets levetid er en firedel av de samlede ressursene pumpet opp. Ambisjonen er å få opp halvparten. Dette vil kreve at produksjonen fortsetter til 2050, kanskje helt til 2060.

Og Ketil Solvik-Olsen vil la dem få lov til det.

– Vi har jo ikke sluttet å bruke stein, selv om steinalderen er over. Hvis vi fortsatt skal ha en petrokjemisk industri som lager det meste av det vi omgir oss med, må vi ha råstoff.

En sluttdato for oljeproduksjonen, eller stans i leteaktiviteten, vil være en katastrofe for Norge, mener Solvik-Olsen.

Han er heller ikke med på å stanse letingen etter olje.

– En letestans nå vil bety at rundt 175 milliarder kroner i året forsvinner fra oljeselskapenes omsetning, i tillegg til de enorme skattetapene og eksporttapene det har for økonomien vår. Dette kommer til å være en tragedie for Energi-Norge, men også for økonomien i Norge, sier Solvik-Olsen.

Plattformsjef Svein Gunnar Hellevik viser frem flammetårnet på Valhall.

– Mytene om oss er at vi tråkker rundt på en skitten plattform og at fakkelen står og brenner året rundt og spyr ut røyk. men se! Ingen flamme her. Vi tenner den bare i tilfelle plattformen må stenges ned umiddelbart, av sikkerhetsmessige hensyn for å regulere trykket i reservoaret.

Driften på Valhall går på elektrisk strøm fra land. Også ferskvannsanlegget går på strøm fra Lista.

– Fremtiden er elektrisk

Ketil Solvik-Olsen understreker at han støtter en overgang til grønne næringer.

– Fremtiden er elektrisk. Det er ingen tvil om det. Men skal Norge ha en rolle i det grønne skiftet, er det helt avgjørende at en lønnsom olje- og leverandørindustri deltar. Vi var ikke først i verden til å drive oljeproduskjon offshore. Men nå er vi best. Det er det jeg ønsker vi skal klare også innen elektrifisering.

Frp har som eneste parti avvist regjeringens forslag til en ny oljebeskatning. I dag er det staten, det vil si skattebetalerne, som tar den største risikoen i leting etter olje. Med det nye systemet skal oljeselskapene behandles som andre næringer.

– Frp ønsker ikke å subsidiere en næring som dette. Vi går heller ikke inn for skattelettelser, men vi er imot denne skatteskjerpelsen og den kampen som mange andre partier og politikere fører mot olje- og gassnæringen, sier Solvik-Olsen.